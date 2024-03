Prima vittoria ad Indian Wells per Lucia Bronzetti

Lucia Bronzetti ha finalmente infranto il tabù di Indian Wells, vincendo il suo primo match sul prestigioso cemento californiano. Affrontando la polacca Magdalena Frech, Lucia ha dimostrato determinazione e abilità, imponendosi con un solido 6-2, 6-4. Questa vittoria segna un momento significativo nella carriera della tennista numero 53 al mondo, che ora si prepara ad affrontare l’ucraina Anhelina Kalinina nel secondo turno.

Il match si è aperto con un ritmo incisivo da parte della ventiquattrenne di Rimini, che ha subito imposto il proprio gioco, caratterizzato da risposte precise e aggressive. Il break ottenuto sin dal secondo gioco ha subito messo in chiaro le intenzioni di Bronzetti, nonostante un tentativo di reazione da parte di Frech (recuperato il break nel terzo gioco), che tuttavia ha faticato a trovare stabilità nel proprio servizio e efficacia nei colpi da fondo.

Bronzetti ha gestito con autorità il prosieguo del set, consolidando il vantaggio piazzando un nuovo break che ha portato il punteggio sul 4-1, per poi chiudere il primo parziale 6-2 in soli 35 minuti con un altro break nell’ultimo game del parziale.

Nel secondo set, nonostante Frech abbia iniziato a trovare maggiori aperture e a mettere in difficoltà l’italiana con traiettorie più insidiose, Bronzetti ha mantenuto la concentrazione, salvandosi in situazioni critiche e negando alla polacca la possibilità di break.

Il momento decisivo è arrivato nel decimo gioco, dove Lucia Bronzetti ha piazzato il break al quarto match point utile, riuscendo a rompere l’equilibrio e a sigillare la vittoria per 6 a 4.

La prestazione al servizio di Bronzetti è stata notevole, con 23 scambi vinti su 29 con la prima di servizio e sei palle break su sette salvate, dimostrando una resistenza particolarmente efficace nel secondo set.

Questo successo non solo porta Bronzetti al secondo turno del torneo ma segna anche un passo importante nella sua carriera, dimostrando la sua capacità di competere e vincere su una superficie dura come quella di Indian Wells. La sfida contro Kalinina sarà un altro test significativo per la tennista italiana, che cerca di proseguire il suo cammino nel torneo con lo stesso spirito combattivo e la stessa determinazione mostrati in questo incontro.

WTA Indian Wells Magdalena Frech Magdalena Frech 0 2 4 0 Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 6 6 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi