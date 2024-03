Jannik Sinner, la rincorsa ad Alcaraz parte da Kokkinakis: quote rasoterra per Jannik nell’esordio a Indian Wells (Quote e scontri diretti di tutti gli incontri – Video)

Missione numero due. Jannik Sinner scende in campo a Indian Wells consapevole di avere il destino nelle proprie mani: se farà meglio di Carlos Alcaraz, scavalcherà proprio lo spagnolo per issarsi alla seconda posizione del ranking ATP. La settimana lunga sul cemento della california comincia con la sfida a Thanasi Kokkinakis, che vede Sinner nettamente favorito: una vittoria dell’italiano si gioca a 1,06 e 1,07, contro l’impresa dell’australiano a 7,25. Jannik vede vicina anche la conquista del primo set, offerta a 1,15 rispetto al suo avversario a 5,15. Per quanto riguarda il set betting, lo 0-2 in favore di Sinner è in pole a 1,28, con l’1-2 a 4,12.

ANTEPOST – Sinner è tra i grandi favoriti per la vittoria del titolo, offerto a 3,50 dietro al solo Novak Djokovic, visto a quota 3. Più indietro Alcaraz, proposto a 4,50, mentre Daniil Medvedev è visto a 7,50.

**1° Round Maschile:**

– 🇯🇵 Mochizuki vs 🇦🇺 Vukic 0-1 1.93 1.87

– 🇨🇭 Wawrinka vs 🇨🇿 Machac 0-1 2.61 1.49

– 🇮🇹 Sonego vs 🇷🇸 Kecmanovic 3-3 2.05 1.77

– 🇫🇷 Lestienne vs 🇺🇸 Kudla 2-0 1.79 2.03

– 🇫🇷 Pouille vs 🇩🇪 Altmaier 0-0 2.09 1.75

– 🇷🇸 Lajovic vs 🇫🇮 Ruusuvuori 1-0 2.78 1.45

– 🇨🇿 Mensik vs 🇺🇸 Hong 0-0 1.23 4.27

– 🇭🇷 Coric vs 🇦🇹 Ofner 0-0 1.33 3.37

– 🇷🇺 Safiullin vs 🇬🇧 Evans 1-2 1.61 2.31

– 🇫🇷 Monfils vs 🇦🇺 Purcell 0-1 1.32 3.44

– 🇧🇷 Seyboth Wild vs 🇺🇸 Wolf 0-0 1.59 2.35

– 🇨🇳 Shang vs 🇦🇺 Thompson 1-1 2.71 1.47

– 🇫🇷 Fils vs 🇵🇹 Borges 1-1 1.69 2.16

– 🇩🇰 Michelsen vs 🇪🇸 Munar 0-0 1.41 2.94

– 🇺🇸 Quinn vs 🇺🇸 Kypson 0-3 2.22 1.66

– 🇮🇹 Fognini vs 🇪🇸 Zapata Miralles 0-1 1.53 2.51

– 🇷🇺 Kotov vs 🇨🇱 Tabilo 0-1 2.27 1.63

– 🇨🇦 Raonic vs 🇮🇳 Nagal 0-0 1.49 2.63

– 🇫🇷 Grenier vs 🇱🇺 Muller 3-2 1.91 1.89

– 🇪🇸 Moreno De Alboran vs 🇦🇹 Klein 0-0 2.31 1.61

– 🇮🇹 Cobolli vs 🇪🇸 Carballes Baena 0-0 1.39 3.02

– 🇺🇸 Kovacevic vs 🇨🇳 Zhang 0-0 2.29 1.63

– 🇳🇱 Van De Zandschulp vs 🇨🇦 Shapovalov 0-0 2.26 1.64

**2° Round Maschile:**

– 🇭🇺 Marozsan vs 🇨🇱 Jarry (24) 0-0 2.35 1.59

– 🇯🇵 Daniel vs 🇦🇺 De Minaur (10) 0-3 8.61 1.06

– 🇮🇹 Arnaldi vs 🇪🇸 Alcaraz (2) 0-1 8.00 1.08

– 🇷🇺 Rublev (5) vs 🇬🇧 Murray 2-1 1.20 4.54

– 🇩🇪 Hanfmann vs 🇳🇱 Griekspoor (27) 2-0 2.75 1.45

– 🇺🇦 Shevchenko vs 🇦🇷 Cerundolo (22) 0-0 1.78 2.03

– 🇺🇸 Nakashima vs 🇨🇿 Lehecka (32) 2-1 2.06 1.76

– 🇩🇪 Zverev (6) vs 🇦🇺 O’Connell 1-1 1.15 5.54

– 🇦🇺 Kokkinakis vs 🇮🇹 Sinner (3) 0-3 9.28 1.06

**1° Round Femminile:**

– 🇬🇧 Raducanu vs 🇪🇸 Masarova 0-0 1.54 2.47

– 🇨🇿 Siniakova vs 🇧🇪 Minnen 0-0 1.33 3.33

– 🇨🇳 Wang vs 🇫🇷 Burel 0-0 1.68 2.18

– 🇵🇱 Frech vs 🇮🇹 Bronzetti 0-0 1.56 2.43

– 🇦🇷 Podoroska vs 🇺🇸 Krueger 0-1 3.22 1.35

– 🇯🇵 Hibino vs 🇺🇸 Williams 0-0 1.28 3.82

– 🇺🇸 Montgomery vs 🇺🇸 Baptiste 0-2 2.04 1.78

– 🇺🇸 Kessler vs 🇪🇸 Parrizas-Diaz 0-0 1.56 2.45

– 🇩🇰 Wozniacki vs 🇨🇳 Zhu 1-0 1.69 2.19

– 🇯🇵 Osaka vs 🇮🇹 Errani 1-0 1.22 4.29

– 🇺🇸 Townsend vs 🇵🇱 Linette 0-1 1.69 2.17

– 🇫🇷 Parry vs 🇮🇹 Trevisan 0-1 1.58 2.38

– 🇷🇺 Blinkova vs 🇨🇿 Pliskova 0-2 2.92 1.41

**2° Round Femminile:**

– 🇵🇱 Swiatek (1) vs 🇺🇸 Collins 5-1

– 🇳🇴 Hovde vs 🇺🇦 Tsurenko 0-0 2.79 1.45

– 🇨🇳 Wang vs 🇸🇰 Schmiedlova 1-0 1.26 3.93

– 🇷🇺 Avanesyan vs 🇫🇷 Dodin 0-0 1.87 1.93

– 🇷🇺 Gracheva vs 🇨🇳 Yuan 2-0 3.64 1.29

– 🇺🇦 Shnaider vs 🇷🇴 Bogdan 0-0 1.75 2.08

– 🇪🇸 Bucsa vs 🇺🇸 Dolehide 0-0 1.68 2.18

– 🇺🇸 Stephens vs 🇪🇬 Sherif 0-0 1.15 5.47

– 🇮🇹 Cocciaretto vs 🇺🇸 Stearns 0-0 1.69 2.17

– 🇧🇬 Tomova vs 🇺🇸 Kenin 0-0 2.25 1.64

– 🇰🇿 Putintseva vs 🇷🇺 Alexandrova (15) 0-1 2.14 1.31

– 🇺🇸 Pera vs 🇨🇿 Vondrousova (7) 1-0 2.91 1.19

– 🇺🇸 Volynets vs 🇹🇳 Jabeur (6) 0-0 2.31 1.34

– 🇺🇦 Kostyuk (31) vs 🇯🇵 Hontama 0-0 1.17 3.18

– 🇮🇹 Giorgi vs 🇨🇿 Noskova (26) 0-0 2.75 1.33

– 🇩🇪 Maria vs 🇮🇹 Paolini (13) 2-2 3.15 1.36

– 🇧🇷 Haddad Maia (12) vs 🇸🇰 Sramkova 3-1 1.18 4.91

– 🇱🇻 Ostapenko (10) vs 🇩🇪 Kerber 1-2 1.26 3.91

– 🇨🇿 Bouzkova vs 🇷🇺 Potapova (28) 2-0 1.69 2.16