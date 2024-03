L’ITF W35 per la Giornata Internazionale della donna

In occasione della Giornata Internazionale della Donna l’ITF W35 di Solarino ospiterà AperiArt. Un pomeriggio creativo aperto a tutte le giocatrici iscritte al torneo, promosso dall’atelier Verde Pastello.

A partire dalle 16 le professioniste ospiti allo Zaiera Resort avranno a disposizione 20 cavalletti con altrettante tele da poter dipingere per trascorrere alcune ore di relax nella hall dello Zaiera Resort.

“L’atelier d’arte è un luogo in cui percepisco l’importanza delle tradizioni, del rispetto del patrimonio artistico, dell’amore per il bello e della libertà di scelta – ha spiegato Valentina Gagliano responsabile di Atelier d’arte e promotrice dell’evento AperiArt – per questo amo Mi piace poi far conoscere gli artisti che sono stati in grado, proprio come le tenniste professioniste, ad emozionarci anche lottando per la loro affermazione. Penso alla pittrice barocca Artemisia Gentileschi, la cui storia umana, prima ancora che artistica, ci porta a soffermarci sulla forza delle donne. Ecco perché venerdì 8 marzo, ho proposto l’organizzazione di AperiArt al Tournament director dell’ITF W35 di Solarino Renato Morabito. Per la prima volta nelle dieci edizioni del torneo sarà in programma un pomeriggio creativo riservato alle giocatrici. Trascorreremo un momento di libertà espressiva, dove Arte e sport si incontrano”.