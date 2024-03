David Goffin trionfa in una maratona a Indian Wells: Nardi cede dopo tre ore di battaglia (con il tabellone aggiornato con i qualificati)

David Goffin conquista un posto nel tabellone principale di Indian Wells dopo una battaglia che lo ha visto prevalere su Luca Nardi con il punteggio di 7-6(4), 5-7, 6-4 in quasi tre ore di gioco. Il match, caratterizzato da una serie di alti e bassi da parte di entrambi i giocatori, lascia qualche rimpianto all’azzurro Nardi, il quale ha sofferto per l’incostanza nei momenti chiave.

Il primo set si è rivelato un vero e proprio rollercoaster di emozioni, riproponendo la tensione e l’intensità già viste negli incontri precedenti tra i due. Goffin è partito forte, ottenendo un break iniziale che lo ha portato sul 3-0. Nardi ha tentato la rimonta, portandosi sul 3-2, ma ha perso nuovamente il servizio. Dopo essere stato sotto 5-2, l’italiano è riuscito a recuperare fino al 5-5, per poi cedere il set al tiebreak, non riuscendo a concretizzare una preziosa opportunità per avere due palle break sul 15-30 dell’undicesimo gioco. Goffin ha dimostrato maggiore solidità nei punti decisivi, aggiudicandosi il primo parziale.

Il secondo set ha mantenuto alta la tensione, con continui colpi di scena. Goffin ha inizialmente preso il comando, ma Nardi è riuscito prontamente a riequilibrare le sorti, arrivando a servire per il set sul 5-3. Un momento di debolezza ha però visto l’italiano farsi recuperare il break, per poi riscattarsi sul 6-5, conquistando il set grazie a un game di risposta eccezionale, impreziosito da due dritti d’anticipo fulminanti.

Nel decisivo terzo set, la partita ha seguito un equilibrio iniziale fino al quinto gioco, quando Nardi ha ceduto il servizio, commettendo quattro errori di dritto consecutivi dal 30 a 0 che lo hanno messo in difficoltà. Nonostante un tentativo di rimonta, con un break recuperato grazie a un’ottima fase in risposta, Nardi ha perso nuovamente il servizio nel settimo gioco, sprecando quattro opportunità per portarsi avanti 4-3. Goffin ha sfruttato il break a suo favore, gestendo il vantaggio fino al termine del match.

Questa vittoria segna l’accesso di Goffin al tabellone principale di Indian Wells, dimostrando ancora una volta la capacità di mantenere la calma nei momenti cruciali. Per Nardi, rimangono i rimpianti di un incontro che avrebbe potuto prendere una direzione diversa, ma anche la consapevolezza di poter giocare ad alti livelli contro avversari di rango.

ATP Indian Wells Luca Nardi [11] Luca Nardi [11] 6 7 4 David Goffin [13] David Goffin [13] 7 5 6 Vincitore: Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 L. Nardi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 L. Nardi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 5-3 → 5-4 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-40 1-2 → 2-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 6-6 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 D. Goffin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-3 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Nardi (🇮🇹) vs Goffin (🇧🇪)

**STATISTICHE Al SERVIZIO:**

– Valutazione del Servizio: 237 vs 243

– Aces: 7 vs 1

– Doppi Falli: 3 vs 3

– Primo Servizio: 79/123 (64%) vs 63/103 (61%)

– Punti Vinti al Primo Servizio: 52/79 (66%) vs 41/63 (65%)

– Punti Vinti al Secondo Servizio: 18/44 (41%) vs 21/40 (53%)

– Break Points Salvati: 6/12 (50%) vs 7/13 (54%)

– Giochi di Servizio: 17 vs 17

**STATISTICHE in Risposta:**

– Punti Vinti al Primo Servizio Avversario: 22/63 (35%) vs 27/79 (34%)

– Punti Vinti sulla Seconda Servizio Avversario: 19/40 (48%) vs 26/44 (59%)

– Break Points Convertiti: 6/13 (46%) vs 6/12 (50%)

– Giochi di Risposta: 17 vs 17

**STATISTICHE DEI PUNTI:**

– Punti Vinti a Rete: 12/17 (71%) vs 15/24 (63%)

– Vincenti: 35 vs 26

– Errori Non Forzati: 21 vs 18

– Punti Servizio Vinti: 70/123 (57%) vs 62/103 (60%)

– Punti Risposta Vinti: 41/103 (40%) vs 53/123 (43%)

– Punti Totali Vinti: 111/226 (49%) vs 115/226 (51%)

**VELOCITÀ DI SERVIZIO:**

– Velocità Massima: 202 km/h (125 mph) vs 198 km/h (123 mph)

– Velocità Media Primo Servizio: 185 km/h (114 mph) vs 175 km/h (108 mph)

– Velocità Media Secondo Servizio: 144 km/h (89 mph) vs 142 km/h (88 mph)

Md

(1) Djokovic, Novak vs Bye

(Q) Mochizuki, Shintaro vs Vukic, Aleksandar

(WC) Kovacevic, Aleksandar vs Zhang, Zhizhen

Bye vs (30) Etcheverry, Tomas Martin

(17) Paul, Tommy vs Bye

Michelsen, Alex vs Munar, Jaume

(Q) Quinn, Ethan vs (WC) Kypson, Patrick

Bye vs (14) Humbert, Ugo

(9) Ruud, Casper vs Bye

(Q) Moreno De Alboran, Nicolas vs (Q) Klein, Lukas

Fils, Arthur vs Borges, Nuno

Bye vs (23) Davidovich Fokina, Alejandro

(28) Norrie, Cameron vs Bye

Sonego, Lorenzo vs Kecmanovic, Miomir

Monfils, Gael vs Purcell, Max

Bye vs (8) Hurkacz, Hubert

(4) Medvedev, Daniil vs Bye

Cobolli, Flavio vs Carballes Baena, Roberto

Safiullin, Roman vs Evans, Daniel

Bye vs (29) Korda, Sebastian

(21) Mannarino, Adrian vs Bye

Wawrinka, Stan vs Machac, Tomas

(Q) Grenier, Hugo vs Muller, Alexandre

Bye vs (13) Dimitrov, Grigor

(12) Fritz, Taylor vs Bye

Kotov, Pavel vs Tabilo, Alejandro

(WC) Fognini, Fabio vs Zapata Miralles, Bernabe

Bye vs (19) Baez, Sebastian

(26) Musetti, Lorenzo vs Bye

van de Zandschulp, Botic vs (PR) Shapovalov, Denis

(PR) Raonic, Milos vs (PR) Nadal, Rafael

Bye vs (7) Rune, Holger

(5) Rublev, Andrey vs Bye

Murray, Andy vs (Q) Goffin, David

Eubanks, Christopher vs (WC) Nakashima, Brandon

Bye vs (32) Lehecka, Jiri

(18) Tiafoe, Frances vs Bye

Lajovic, Dusan vs Ruusuvuori, Emil

(Q) Pouille, Lucas vs Altmaier, Daniel

Bye vs (11) Tsitsipas, Stefanos

(16) Shelton, Ben vs Bye

(WC) Mensik, Jakub vs (Q) Hong, Seongchan

Shevchenko, Alexander vs Koepfer, Dominik

Bye vs (22) Cerundolo, Francisco

(25) Struff, Jan-Lennard vs Bye

Coric, Borna vs Ofner, Sebastian

Kokkinakis, Thanasi vs Giron, Marcos

Bye vs (3) Sinner, Jannik

(6) Zverev, Alexander vs Bye

O’Connell, Christopher vs Draper, Jack

Hanfmann, Yannick vs Cachin, Pedro

Bye vs (27) Griekspoor, Tallon

(20) Bublik, Alexander vs Bye

(Q) Shang, Juncheng vs Thompson, Jordan

Daniel, Taro vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (10) de Minaur, Alex

(15) Khachanov, Karen vs Bye

(Q) Seyboth Wild, Thiago vs Wolf, J.J.

Marozsan, Fabian vs Popyrin, Alexei

Bye vs (24) Jarry, Nicolas

(31) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

(Q) Lestienne, Constant vs (Q) Kudla, Denis

Van Assche, Luca vs Arnaldi, Matteo

Bye vs (2) Alcaraz, Carlos





Marco Rossi