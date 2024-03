Da Solarino: Campo 1 declassato a campo di allenamento fino al week-end

Il campo 1 dello Zaiera Tennis Facility ha richiesto un intervento straordinario, su indicazione del Supervisor dell’ITF W35 di Solarino Tamas Peterdi. L’organizzazione lavorerà per ripristinare il fondo, compromesso dalla radice di un albero. Il campo 1 è stato declassato a campo di allenamento fino a venerdì 8 marzo.

“La natura fa parte del nostro contesto di gioco e se questo è il prezzo da pagare per convivere in perfetto equilibrio, siamo pronti a fare quel che serve. Abbiamo scelto di intervenire ad inizio del week-end per riavere un campo 1 perfettamente praticabile per l’inizio delle qualificazione della Terranova Cup. Quando sarà di nuovo necessario avere tutto i campi a regime” ha spiegato il tournament director Renato Morabito. L’Archigen Cup si sta svolgendo regolarmente sugli altri 3 campi della struttura.

Notizia da registrare in questi giorni è anche l’arrivo a Solarino di una troupe a seguito della tennista francese Aravane Rezai, ex n° 15 del Mondo. Il gruppo è impegnato a girare a Solarino un docufilm che tra un anno sarà in programmazione nelle sale francesi. A coordinare le riprese è l’attore Djanis Bouzyani.