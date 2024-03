Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Martedì 05 Marzo 2024

M25 Quinta Do Lago 25000 – 1st Round

Gianmarco Ferrari vs Naoki Nakagawa Non prima delle 15:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

[2] Elio Jose Ribeiro lagovs [9] Miles Jones

M15 Torello 15000 – 3rd Round Q

Manel Lazaro juncadella vs [16] Marco Berti 2 incontro dalle 10:00



ITF Torello M. Lazaro Juncadella M. Lazaro Juncadella 0 M. Berti [16] M. Berti [16] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

M15 Monastir 15000 – 3rd Round Q

[1] Lorenzo Rottoli vs Raffael Schaer 2 incontro dalle 09:30



ITF Monastir L. Rottoli [1] • L. Rottoli [1] 40 3 R. Schaer R. Schaer 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Rottoli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 R. Schaer 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 L. Rottoli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Schaer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Rottoli 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 R. Schaer 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Albert Saar vs [6] Luca Castagnola 2 incontro dalle 09:30



ITF Monastir A. Saar A. Saar 0 L. Castagnola [6] L. Castagnola [6] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Peter Buldorini vs Jesse Flores 2 incontro dalle 09:30



ITF Monastir P. Buldorini • P. Buldorini 15 3 J. Flores J. Flores 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Buldorini 15-0 15-15 3-1 J. Flores 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 P. Buldorini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 J. Flores 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Buldorini 15-0 30-0 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0

M15 Kish Island 15000 – 3rd Round Q

Filippo Alberti vs [11] Gheorghe Claudiu Schinteie ore 12:30



Il match deve ancora iniziare

[1] Alessandro Cortegiani vs Lenny Petit ore 12:30



Il match deve ancora iniziare

[4] Guelfo Borghini baldovinetti vs Bogdan Seleznev 2 incontro dalle 12:30



Il match deve ancora iniziare

[3] Simone Agostini vs [14] Rishi Reddy 2 incontro dalle 12:30



Il match deve ancora iniziare

M15 Antalya 15000 – 3rd Round Q

Adriano Dzhenev vs [6] Giuseppe La vela Non prima delle 15:00



Il match deve ancora iniziare

[3] Omar Brigida vs [11] Anthony Genov 2 incontro dalle 11:00



ITF Antalya O. Brigida [3] • O. Brigida [3] 0 6 0 A. Genov [11] A. Genov [11] 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 O. Brigida 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Genov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 O. Brigida 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Genov 0-15 df 15-15 ace 30-30 40-30 4-1 → 4-2 O. Brigida 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 A. Genov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-0 → 3-1 O. Brigida 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Genov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 O. Brigida 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Nazar Oliynykov vs Andrea Fiorentini 2 incontro dalle 11:00



ITF Antalya N. Oliynykov N. Oliynykov 0 1 1 A. Fiorentini • A. Fiorentini 30 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Fiorentini 15-0 30-0 1-5 N. Oliynykov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Fiorentini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Oliynykov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Fiorentini 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-2 → 1-2 N. Oliynykov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Fiorentini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Oliynykov 15-0 30-0 30-15 1-3 A. Fiorentini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Oliynykov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Fiorentini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Oliynykov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Lorenzo Leti messina vs [13] Filip Duda 2 incontro dalle 11:00



ITF Antalya L. Leti Messina L. Leti Messina 2 2 F. Duda [13] F. Duda [13] 6 6 Vincitore: F. Duda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Leti Messina 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 F. Duda 15-0 15-15 15-30 30-30 2-4 → 2-5 L. Leti Messina 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 F. Duda 30-0 30-15 15-30 40-15 40-30 1-0 F. Duda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Leti Messina 15-0 15-30 15-40 2-5 → 2-6 F. Duda 15-0 30-0 ace 2-4 → 2-5 L. Leti Messina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 F. Duda 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 L. Leti Messina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 F. Duda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Leti Messina 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 F. Duda 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Niccolo Catini vs Kanan Gasimov Non prima delle 13:00



ITF Antalya N. Catini N. Catini 0 K. Gasimov K. Gasimov 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Hien Pham vs [12] Gian Marco Ortenzi 2 incontro dalle 11:00



ITF Antalya H. Pham H. Pham 3 6 7 G. Ortenzi [12] G. Ortenzi [12] 6 3 10 Vincitore: G. Ortenzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 H. Pham 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 3-6 4-6 5-7 6-7 6-8 7-8 df 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Pham 3-2 G. Ortenzi 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 H. Pham 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Ortenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Pham 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Ortenzi 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Pham 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 G. Ortenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Pham 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 G. Ortenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Pham 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 G. Ortenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Pham 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Ortenzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Pham 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

M15 Porec 15000 – 3rd Round, 2nd Round, 1st Round

Emanuele Mazzeschi vs Jan Dimitrijevic ore 09:30



ITF Porec E. Mazzeschi E. Mazzeschi 0 J. Dimitrijevic J. Dimitrijevic 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

Daniel Bagnolini vs [3] Sandro Kopp Non prima delle 13:00



Il match deve ancora iniziare

Lilian Marmousez vs Luigi Sorrentino Non prima delle 11:30



Il match deve ancora iniziare

Aljaz Jeran vs [14] Lorenzo Vatteroni Non prima delle 10:00



ITF Porec A. Jeran A. Jeran 0 L. Vatteroni [14] L. Vatteroni [14] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[7] Manuel Plunger vs Vojtech Mares ore 09:30



ITF Porec M. Plunger [7] M. Plunger [7] 0 V. Mares V. Mares 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[10] Michele Ribecai vs TBD Non prima delle 11:00



Il match deve ancora iniziare

[8] Noah Perfetti vs TBD TBD 11:00



Il match deve ancora iniziare

[3] Francesco Ferrari vs Luca Matteo Sobbe Non prima delle 09:45



ITF Porec F. Ferrari [3] F. Ferrari [3] 0 L. Sobbe L. Sobbe 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[1] Niccolo Baroni vs TBD Non prima delle 10:30



Il match deve ancora iniziare

Matteo Fondriest vs [9] Jan Kupcic ore 09:30



ITF Porec M. Fondriest M. Fondriest 0 J. Kupcic [9] J. Kupcic [9] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

W35 Nagpur 25000 – 1st Round

[7] Miriana Tona vs Jacqueline Cabaj awad Non prima delle 15:00



ITF Nagpur M. Tona [7] M. Tona [7] 6 2 6 J. Cabaj Awad J. Cabaj Awad 2 6 3 Vincitore: M. Tona Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Cabaj Awad 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 M. Tona 15-15 30-15 40-30 A-40 4-3 → 5-3 J. Cabaj Awad 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 M. Tona 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Cabaj Awad 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 M. Tona 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 J. Cabaj Awad 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Tona 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Cabaj Awad 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Tona 0-15 df 0-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 J. Cabaj Awad 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Tona 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Cabaj Awad 15-0 15-15 30-15 2-2 → 2-3 M. Tona 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 A-40 1-2 → 2-2 J. Cabaj Awad 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Tona 0-15 0-30 15-40 1-0 → 1-1 J. Cabaj Awad 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Tona 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 J. Cabaj Awad 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Tona 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 J. Cabaj Awad 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 M. Tona 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 J. Cabaj Awad 0-15 df 0-30 df 0-40 2-0 → 3-0 M. Tona 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 J. Cabaj Awad 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-0 → 1-0

ITF Solarino I. Shinikova [6] I. Shinikova [6] 6 2 G. Pedone G. Pedone 7 6 Vincitore: G. Pedone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Pedone 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 I. Shinikova 15-0 15-15 40-30 40-40 40-A 1-2 I. Shinikova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 G. Pedone 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 I. Shinikova 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 I. Shinikova 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 G. Pedone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 5-5 → 5-6 I. Shinikova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Pedone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 I. Shinikova 15-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Pedone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 I. Shinikova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-3 → 2-4 G. Pedone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Shinikova 0-15 15-15 15-30 30-40 2-1 → 2-2 G. Pedone 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 I. Shinikova 0-30 0-40 df 1-0 → 1-1 G. Pedone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

[6] Isabella Shinikovavs Giorgia Pedone

Martyna Kubka vs Vittoria Paganetti 2 incontro dalle 09:30



ITF Solarino M. Kubka M. Kubka 30 1 V. Paganetti • V. Paganetti 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Paganetti 15-0 30-15 30-30 1-0 M. Kubka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Camilla Gennaro vs [2] Valentini Grammatikopoulou 2 incontro dalle 09:30



ITF Solarino C. Gennaro C. Gennaro 40 1 V. Grammatikopoulou [2] • V. Grammatikopoulou [2] 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Grammatikopoulou 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 C. Gennaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Gennaro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 V. Grammatikopoulou 40-30 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 C. Gennaro 0-0

W15 Cordoba 15000 – 1st Round

Justina Maria Gonzalez daniele vs Lara Pfeifer Non prima delle 16:00



Il match deve ancora iniziare

Agostina Andreazzini vs Camilla Zanolini 2 incontro dalle 16:00



Il match deve ancora iniziare

Josefina Estevez vs [4] Nicole Fossa huergo Non prima delle 16:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Brossard 15000 – 2nd Round Q

[8] Aanya Goel vs [9] Julia Peer 2 incontro dalle 16:00



Il match deve ancora iniziare

ITF Monastir L. Plaza Araujo [1] • L. Plaza Araujo [1] 2 2 6 0 O. Massetti [9] O. Massetti [9] 3 6 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Plaza Araujo 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Plaza Araujo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 O. Massetti 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Plaza Araujo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 O. Massetti 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Plaza Araujo 15-0 15-15 30-15 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 df 40-15 40-A df 1-1 L. Plaza Araujo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 O. Massetti 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Plaza Araujo 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 O. Massetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 L. Plaza Araujo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 O. Massetti 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 L. Plaza Araujo 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 O. Massetti 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 L. Plaza Araujo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 O. Massetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

[1] Luana Plazavs [9] Ottavia Massetti

Manuela De lorenzo vs Lucia Llinares domingo 2 incontro dalle 09:30



ITF Monastir M. de Lorenzo M. de Lorenzo 0 1 L. Llinares Domingo • L. Llinares Domingo 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Llinares Domingo 1-1 M. de Lorenzo 15-0 30-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 L. Llinares Domingo 0-15 15-15 30-15 40-30 0-0 → 0-1

Chiara Davi / Ottavia Massetti vs Amira Benaissa / Ines Ibbou Non prima delle 14:00



Il match deve ancora iniziare

ITF Heraklion G. Pinto G. Pinto 6 6 F. Sziedat F. Sziedat 4 4 Vincitore: G. Pinto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Pinto 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Sziedat 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 G. Pinto 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 F. Sziedat 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 G. Pinto 0-15 0-30 15-40 3-2 → 3-3 F. Sziedat 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 G. Pinto 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Sziedat 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 G. Pinto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 F. Sziedat 0-15 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Pinto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 F. Sziedat 0-15 30-15 5-3 → 5-4 G. Pinto 0-15 0-30 df 0-40 5-2 → 5-3 F. Sziedat 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 5-2 G. Pinto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Sziedat 0-15 0-30 30-30 30-40 df 2-2 → 3-2 G. Pinto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Sziedat 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 G. Pinto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Sziedat 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Giorgia Pintovs Franziska Sziedat

Rositsa Dencheva vs Gloria Ceschi 2 incontro dalle 11:00



ITF Heraklion R. Dencheva R. Dencheva 0 2 G. Ceschi • G. Ceschi 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Ceschi 2-3 R. Dencheva 15-0 30-0 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 G. Ceschi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 R. Dencheva 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Ceschi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 R. Dencheva 0-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

[4] Ginevra Parentini vallega montebruno vs [14] Ioana Teodora Sava ore 11:00



ITF Heraklion G. Parentini Vallega Montebruno [4] G. Parentini Vallega Montebruno [4] 0 I. Sava [14] I. Sava [14] 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[1] Margherita Marcon vs Jacquline Nylander altelius ore 11:00



ITF Heraklion M. Marcon [1] M. Marcon [1] 0 J. Nylander Altelius J. Nylander Altelius 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[7] Nikol Palecek vs Sara Donnini 2 incontro dalle 11:00



ITF Heraklion N. Palecek [7] N. Palecek [7] 0 S. Donnini S. Donnini 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

[6] Viola Turini vs Lucrezia Musetti ore 11:00



ITF Heraklion V. Turini [6] V. Turini [6] 0 L. Musetti L. Musetti 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-0

ITF Sharm ElSheikh G. Parravicini [1] G. Parravicini [1] 6 6 N. Liauw A Fong [13] N. Liauw A Fong [13] 1 3 Vincitore: G. Parravicini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 N. Liauw A Fong 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-3 → 6-3 G. Parravicini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-3 → 5-3 N. Liauw A Fong 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Parravicini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Liauw A Fong 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 G. Parravicini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 df 2-1 → 2-2 N. Liauw A Fong 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 2-1 G. Parravicini 0-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 N. Liauw A Fong 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Parravicini 15-0 30-0 ace 30-15 40-30 ace 5-1 → 6-1 N. Liauw A Fong 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 4-1 → 5-1 G. Parravicini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 N. Liauw A Fong 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 G. Parravicini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Liauw A Fong 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Parravicini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

[1] Gaia Parravicinivs [13] Noa Liauw a fong

[5] Diana Yakovleva vs [14] Lucia Tognoni Non prima delle 12:00



Il match deve ancora iniziare

W15 Antalya 15000 – 3rd Round Q

Valerija Maija Kargina vs [7] Anna Turati Non prima delle 13:00



Il match deve ancora iniziare

[2] Vittoria Modesti vs Nehir Dogan ore 11:00



ITF Antalya V. Modesti [2] V. Modesti [2] 3 6 10 N. Dogan N. Dogan 6 2 4 Vincitore: V. Modesti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 V. Modesti 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-2 7-2 7-3 7-4 8-4 9-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 V. Modesti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 N. Dogan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 V. Modesti 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Dogan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 V. Modesti 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 2-2 N. Dogan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 V. Modesti 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 N. Dogan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Modesti 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 N. Dogan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 V. Modesti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 N. Dogan 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 2-4 V. Modesti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 N. Dogan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 V. Modesti 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df df 0-2 → 0-3 N. Dogan 15-0 40-0 0-1 → 0-2 V. Modesti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

[3] Linda Sevcikova vs [15] Lavinia Morreale ore 11:00



ITF Antalya L. Sevcikova [3] L. Sevcikova [3] 6 6 L. Morreale [15] L. Morreale [15] 1 0 Vincitore: L. Sevcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Sevcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 L. Morreale 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 5-0 L. Sevcikova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 L. Morreale 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 L. Sevcikova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 L. Morreale 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Sevcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-1 → 6-1 L. Morreale 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 L. Sevcikova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 L. Morreale 0-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-1 → 3-1 L. Sevcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 L. Morreale 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Sevcikova 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Anastasia Safta vs Alessandra Mazzola Non prima delle 13:00