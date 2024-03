Andrea Vavassori avanza a Indian Wells: supera Dzumhur nelle qualificazioni ed approda al turno decisivo

Andrea Vavassori, numero 133 nel ranking ATP e ventitreesima testa di serie, ha raggiunto il turno finale delle qualificazioni del torneo Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano ha superato al suo debutto Damir Dzumhur, classificato al numero 155 ATP, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un incontro durato un’ora e trentaquattro minuti.

Il 28enne di Torino, prima di questo incontro, vantava da un bilancio di tre vittorie a due nei confronti diretti con il 31enne di Sarajevo, grazie anche all’ultimo successo ottenuto al turno decisivo delle qualificazioni di Vienna su superficie veloce indoor lo scorso anno.

Nel dettaglio del match, Vavassori, dopo aver perso un break di vantaggio nel terzo gioco del primo set, si trovava avanti per 2 a 0, ha realizzato il break decisivo sul 5 a 4, approfittando di un game in cui Dzumhur ha commesso anche un doppio fallo sulla palla set e perso a 0 il turno di servizio.

Nel secondo set, nonostante un momentaneo passo falso che lo ha visto perdere la battuta sul 3 a 1, l’italiano ha prontamente riconquistato il vantaggio con un nuovo break nel sesto gioco, prima di chiudere il set e la partita con il punteggio di 6 a 3.

Al turno finale delle qualificazioni, Vavassori si troverà di fronte l’americano Ethan Quinn , 19enne con un ranking attuale al n.284. Questo incontro rappresenterà un’importante opportunità per l’azzurro di accedere al tabellone principale del prestigioso torneo di Indian Wells.

ATP Indian Wells Damir Dzumhur Damir Dzumhur 4 3 Andrea Vavassori [23] Andrea Vavassori [23] 6 6 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 4-6 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Vavassori 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Dzumhur 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Dzumhur (🇧🇦) vs Vavassori (🇮🇹)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 222 vs 258

– Aces: 1 vs 7

– Double Faults: 1 vs 2

– First Serve: 47/64 (73%) vs 38/69 (55%)

– 1st Serve Points Won: 27/47 (57%) vs 30/38 (79%)

– 2nd Serve Points Won: 6/17 (35%) vs 13/31 (42%)

– Break Points Saved: 8/12 (67%) vs 5/7 (71%)

– Service Games Played: 9 vs 10

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 8/38 (21%) vs 20/47 (43%)

– 2nd Serve Return Points Won: 18/31 (58%) vs 11/17 (65%)

– Break Points Converted: 2/7 (29%) vs 4/12 (33%)

– Return Games Played: 10 vs 9

POINT STATS:

– Net Points Won: 21/33 (64%) vs 20/32 (63%)

– Winners: 23 vs 24

– Unforced Errors: 14 vs 9

– Service Points Won: 33/64 (52%) vs 43/69 (62%)

– Return Points Won: 26/69 (38%) vs 31/64 (48%)

– Total Points Won: 59/133 (44%) vs 74/133 (56%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 210 km/h (130 mph) vs 221 km/h (137 mph)

– 1st Serve Average Speed: 167 km/h (103 mph) vs 205 km/h (127 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 139 km/h (86 mph) vs 162 km/h (100 mph)





Marco Rossi