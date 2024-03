La notte di Katie Boulter, Sebastian Baez e Yue Yuan (Video)

Katie Boulter, numero uno della Gran Bretagna e attualmente 49ª nel ranking WTA, ha vissuto nella serata di domenica — già notte fonda di lunedì in Italia — il giorno più importante della sua carriera, conquistando il titolo più prestigioso della sua vita al WTA 500 di San Diego, in California. In totale, è il secondo titolo in carriera per Boulter, che a giugno dello scorso anno aveva vinto a Nottingham la sua prima e fino a quel momento unica finale WTA.

Nella finale del torneo nordamericano, Boulter ha sconfitto la giovane e quotata ucraina Marta Kostyuk, numero 34 del mondo, con il punteggio di 5-7, 6-2, 6-2, in un incontro in cui ha mostrato un grande livello di gioco, tirando fuori il meglio di sé soprattutto negli ultimi due set per confermare un fine settimana di lusso in casa. Infatti, Alex De Minaur, il suo fidanzato, aveva vinto l’ATP 500 di Acapulco il giorno prima.

Sebastian Baez ha messo la ciliegina sulla torta in due settimane da sogno per chiudere il Golden Swing. L’argentino, numero 21 del ranking ATP, non si è limitato alla conquista del titolo all’ATP 500 di Rio de Janeiro ma ha tenuto il piede sull’acceleratore per portare a casa il trofeo all’ATP 250 di Santiago con quella che è stata la sua nona vittoria consecutiva.

Il tennista 23enne, ex numero uno del mondo junior, non ha iniziato bene il duello con Alejandro Tabilo (51°), che cercava di mantenere il titolo in casa succedendo a Nicolas Jarry, ma ha reagito con un grande tennis per imporsi con i parziali di 3-6, 6-3, 6-4. Baez è riuscito a vincere nove giochi consecutivi, il che non gli ha evitato un brivido nella fase finale del match: ha visto Tabilo recuperare fino al 5-4, ma ha risposto con un break per assicurarsi la conquista del sesto titolo in carriera e il secondo della stagione. Con questo trofeo, Baez assicura l’ingresso inedito nei top 20 del ranking ATP, diventando anche il quinto migliore della stagione nella Race per le ATP Finals. Si unisce a Jannik Sinner e Ugo Humbert come gli unici con più titoli nel 2024, dirigendosi ora verso i Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Si sapeva già che ci sarebbe stata una festa cinese nella finale del WTA 250 di Austin, ma restava da vedere se si sarebbe trattato di una celebrazione inedita o meno. Alla fine, è stata una prima volta, con Yue Yuan (68ª) che ha superato la connazionale Xiyu Wang (64ª) sulla strada verso il suo primo titolo WTA in carriera.

Yuan ha prevalso con i parziali di 6-4, 7-6(4), in 2h15, in una battaglia ricca di sfaccettature e opportunità da entrambe le partit. Basti vedere che Wang era partita meglio, portandosi sul 2-0, prima di assistere alla risposta di Yuan fino al 4-2, sempre con molti break points per entrambe. Xiyu aveva ancora un break point sul 4-5, ma l’avversaria ha chiuso il primo set. Nel secondo set, Yue Yuan sembrava essersi definitivamente distanziata quando ha consolidato un vantaggio di 5-2 con due break. Il problema è che la tensione per la conquista di un primo titolo sono arrivati prepotentemente e Wang è riuscita a ribaltare il punteggio sul 6-5, prima che Yuan recuperasse la calma nel tie-break per risolvere la partita e sollevare il trofeo. Così facendo, si garantisce anche il suo debutto nei top 50, balzando al 49° posto.





Francesco Paolo Villarico