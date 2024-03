Lorenzo Musetti: Sicurezza e aggressività, le possibili chiavi del successo

Lorenzo Musetti ha condiviso la sua strategia per affrontare le sfide future: maggior sicurezza e aggressività in campo. L’italiano sottolinea l’importanza di essere diretto e deciso nelle sue azioni. “A volte le strategie più semplici sono le più efficaci,” afferma Musetti, evidenziando l’intenzione di sfruttare al meglio servizio e risposta per prendere il controllo del gioco.

Musetti attribuisce al doppio un ruolo fondamentale nel suo sviluppo tecnico, in particolare per quanto riguarda l’avvicinamento alla rete e il gioco di volo. La sua partecipazione più frequente in questa specialità ha contribuito a migliorare aspetti del suo gioco che ritiene utili anche nel singolare. Recentemente, ha raggiunto la sua prima finale in carriera a Doha in coppia con Lorenzo Sonego, un’esperienza che ha descritto positivamente, nonostante la sconfitta in finale al match tie-break.

Inoltre, Musetti ha parlato della sua collaborazione con Corrado Barazzutti, che da dicembre scorso ha iniziato a lavorare al suo fianco insieme al coach di lunga data Simone Tartarini. La ricerca di una figura in grado di supportarlo per 10-15 settimane l’anno ha portato alla scelta di Barazzutti, con cui prevede di partecipare a circa una decina di tornei, soprattutto sulla terra rossa. Musetti ha espresso iniziali preoccupazioni sull’introduzione di un nuovo coach, temendo una possibile divergenza di vedute sul suo stile di gioco.

Tuttavia, ha riscontrato una piena sintonia tra Tartarini e Barazzutti, un aspetto che considera fondamentale per il suo percorso di crescita e sviluppo nel circuito.





Marco Rossi