Challenger Lugano: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri nel md e derby nelle quali

Challenger Lugano – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Bergs, Zizou vs (Alt) Travaglia, Stefano

Qualifier vs (WC) Brunold, Mika

Harris, Billy vs Bellucci, Mattia

Qualifier vs (5/SE) Kukushkin, Mikhail

(3) Albot, Radu vs Huesler, Marc-Andrea

Ritschard, Alexander vs Qualifier

Qualifier vs Harris, Lloyd

Qualifier vs (7) Mpetshi Perricard, Giovanni

(8) Choinski, Jan vs (SE) Wong, Coleman

Molleker, Rudolf vs Shimabukuro, Sho

Brouwer, Gijs vs Blanchet, Ugo

Blockx, Alexander vs (4) Riedi, Leandro

(6) Herbert, Pierre-Hugues vs De Loore, Joris

Bu, Yunchaokete vs Escoffier, Antoine

Qualifier vs (WC) Nikles, Johan

(WC) Bertola, Remy vs (2) Virtanen, Otto

(1) Marchenko, Illyavs (WC) Steinegger, Yannik(Alt) Edmund, Kylevs (11) Ilkel, Cem

(2) Hsu, Yu Hsiou vs (WC) Casanova, Andrin

(WC) Margaroli, Luca vs (12) Gerasimov, Egor

(3) Shimizu, Yuta vs Haliak, Mikalai

Gombos, Norbert vs (8) Squire, Henri

(4) Berankis, Ricardas vs (Alt) Jebens, Hendrik

Celikbilek, Altug vs (9) Vesely, Jiri

(5) Uchiyama, Yasutaka vs (Alt) Paul, Jakub

(Alt) Gea, Arthur vs (10) Copil, Marius

(6) Bonadio, Riccardo vs Bondioli, Federico

Masur, Daniel vs (7) Bourgue, Mathias

1. Daniel Masurvs [7] Mathias Bourgue2. [Alt] Kyle Edmundvs [11] Cem Ilkel3. [5] Yasutaka Uchiyamavs [Alt] Jakub Paul4. [WC] Luca Margarolivs [12] Egor Gerasimov5. Altug Celikbilekvs [9] Jiri Vesely6. Norbert Gombosvs [8] Henri Squire

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Riccardo Bonadio vs Federico Bondioli

2. [1] Illya Marchenko vs [WC] Yannik Steinegger

3. [Alt] Arthur Gea vs [10] Marius Copil

4. [2] Yu Hsiou Hsu vs [WC] Andrin Casanova

5. [4] Ricardas Berankis vs [Alt] Hendrik Jebens

6. [3] Yuta Shimizu vs Mikalai Haliak (non prima ore: 17:00)