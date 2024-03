Ugo Humbert trionfa a Dubai: il francese conquista il suo sesto titolo ATP in sei finali. Solo 3 giocatori ci sono riusciti nell’Era Open (Video della finale)

Ugo Humbert, francese di 25 anni che sta vivendo il miglior momento della sua carriera, ha confermato nuovamente la sua eccellente forma conquistando sabato il titolo dell’ATP 500 di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Si tratta del sesto titolo per Humbert nel circuito ATP (in sei finali!) e il secondo nella categoria ATP 500. Questa stagione, è il secondo trofeo che alza, dopo aver vinto a Marsiglia meno di un mese fa.

In una finale a senso unico in cui il tennista francese è sempre stato il più lucido e dominante, Humbert, attualmente 18º nel ranking ATP e che lunedì farà il suo debutto nella top 15, ha sconfitto il kazako Alexander Bublik, attualmente 23º ma che debutterà nella top 20, con il punteggio di 6-4 6-3, in un incontro risolto in 1h27 con un break in ogni set. Humbert diventa il primo campione francese dall’epoca di Fabrice Santoro nel 2002 e il nono vincitore diverso nelle ultime 10 edizioni del torneo. Solo Roger Federer ha vinto il trofeo più di una volta in questa competizione nell’ultima decade.

Ugo Humbert ha conquistato, come dicevamo, il titolo dell’ATP 500 di Dubai, ottenendo il suo sesto titolo… in sei finali, un risultato molto raro nella storia del tennis. Dall’Era Open, infatti, Humbert è solamente il terzo giocatore a vincere le prime sei finali disputate.

Ciò che sorprende ancora di più è il fatto che gli altri due nomi non siano esattamente tra i campioni più illustri della disciplina: Ernests Gulbis, che è stato top 10 mondiale e semifinalista in un torneo del Grande Slam, e Martin Klizan, ex top 20 ATP.

ATP Dubai Ugo Humbert [5] Ugo Humbert [5] 6 6 Alexander Bublik [7] Alexander Bublik [7] 4 3 Vincitore: Humbert Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 5-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 4-1 → 4-2 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 A. Bublik 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 U. Humbert 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 U. Humbert 30-40 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0





Marco Rossi