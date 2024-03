Lorenzo Musetti e il buio totale? (Video)

LiveTennis Youtube – Lorenzo Musetti e il buio totale?



“Non prendo mai un rischio, mai un rischio”, sono le parole pronunciate da Lorenzo Musetti che fotografano a pieno il suo momento buio. Spesso, infatti, in momenti in cui sembra che davvero non si abbia niente da perdere, ci si può concedere il “lusso” di fare qualcosa di diverso, quantomeno per vedere se questo può essere utile a invertire la rotta. Il problema di Lorenzo è che evidentemente non riesce a pensare in modo lucido. Non è dato sapere quanto la sua situazione personale (presto padre) gli stia togliendo, come anche normale che sia, un po’ di attenzione nelle questioni di campo. Tuttavia, quello che traspare nel gioco del carrarino è la grande sfiducia nell’eseguire il suo tennis. La partita di primo turno nel 500 di Dubai contro Arthur Cazaux, infatti, è stata la miglior prestazione di Musetti nel 2024, ma non è stata sufficiente per poter proseguire nel torneo arabo e lo scarso feeling del periodo, per altro, nei punti importanti, ha fatto la vera differenza.

Il fatto stesso che nella maggior parte delle occasioni non sia riuscito a opporre resistenza, annullando palla break, non è un buon segnale. Ormai, siamo abituati a vedere Sinner mettere solide prime in campo nei momenti del bisogno, e vedere il carrarino in questo stato di confusione, misto a scoraggiamento, non può che portare gli amanti della “Musetti-magic” a fare qualche riflessione e a porsi qualche domanda. Rivedremo il vero Lorenzo? Come può ritrovare fiducia? Le risposte, però, sono più difficili da formulare rispetto ai quesiti. Un evento così importante come l’arrivo di un figlio è sicuramente un qualcosa che mischia le carte in tavola nella vita di un 21enne e la pressione di dover dimostrare a tutti che il campione Slam Juniores è un campione anche nel circuito maggiore non è semplice da sostenere. In un momento simile, risulta quasi superfluo parlare di Musetti in quanto giocatore, dato che le questioni private generano non poco turbamento. È un tema di attualità tennistica anche il momento negativo di Carlos Alcaraz che, come per Musetti, è dovuto principalmente ad una mancanza di serenità e spensieratezza. Al mattino, appena sveglio, pensare ad altro anziché a prendere in mano la racchetta, è certamente qualcosa che distoglie l’attenzione. Tornare a brillare è imperativo, ma non necessariamente immediato per vedere di nuovo cosa il nostro mago Lorenzo Musetti farà comparire dal suo cilindro.





Francesco Bruni