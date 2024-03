Challenger Tenerife 3, Kigali, Lille e New Delhi: I risultati con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

CHALLENGER Tenerife 3 (Spagna) 🇪🇸, Quarti di Finale – cemento

– 12:00 Bu Y. 🇨🇳 – Damm M. 🇺🇸

– 12:00 Gigante M. 🇮🇹 – Moro Canas A. 🇪🇸



– 13:30 Merida Aguilar D. 🇪🇸 – Kukushkin M. 🇰🇿



– 15:30 Landaluce M. 🇪🇸 – Neumayer L. 🇦🇹



Semifinali

– 13:30 Kiger M./Krueger M. 🇺🇸 – Bortolotti M./Martos Gornes S. 🇮🇹🇪🇸



– 15:00 Arends S./Verbeek S. 🇳🇱 – Jorda Sanchis D./Rodriguez Taverna S. 🇪🇸🇦🇷



CHALLENGER Kigali (Ruanda) 🇷🇼, Semifinali – terra battuta (altura)

ATP Kigali 1 Max Houkes [7] • Max Houkes [7] 40 5 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak A 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Houkes 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Houkes 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 0-40 df 3-3 → 4-3 M. Houkes 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Houkes 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Houkes 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1. [7] Max Houkesvs [WC] Kamil Majchrzak

2. Pruchya Isaro / Christopher Rungkat vs [WC] Benjamin Lock / Courtney John Lock



3. [5] Nicholas David Ionel OR [4] Marco Trungelliti vs Stefan Kozlov (non prima ore: 11:00)



4. Pruchya Isaro / Christopher Rungkat OR [WC] Benjamin Lock / Courtney John Lock vs Hernan Casanova / Juan Pablo Paz



Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Nicholas David Ionel vs [4] Marco Trungelliti



ATP Kigali 1 Nicholas David Ionel [5] Nicholas David Ionel [5] 3 2 Marco Trungelliti [4] Marco Trungelliti [4] 6 6 Vincitore: Trungelliti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 N. David Ionel 0-15 df 0-30 0-40 2-4 → 2-5 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. David Ionel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 M. Trungelliti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. David Ionel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. David Ionel 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Trungelliti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 N. David Ionel 15-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 N. David Ionel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Trungelliti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 N. David Ionel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 N. David Ionel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Max Houkes / Clement Tabur vs [3] Corentin Denolly / Damien Wenger (non prima ore: 11:00)



3. Max Houkes / Clement Tabur OR [3] Corentin Denolly / Damien Wenger vs [2] Thomas Fancutt / Hunter Reese (non prima ore: 12:00)



CHALLENGER Lille (Francia) 🇫🇷, Quarti di Finale – cemento (al coperto)

1. Christian Harrison/ Marcus Willisvs Antoine Escoffier/ Joshua Paris

2. [8] Giovanni Mpetshi Perricard vs Pierre-Hugues Herbert (non prima ore: 12:30)



3. [6] Radu Albot vs Joris De Loore



4. Titouan Droguet / Giovanni Mpetshi Perricard vs [4] Ivan Liutarevich / Vladyslav Manafov



5. [1] Arthur Rinderknech vs Billy Harris (non prima ore: 18:30)



6. Otto Virtanen vs [5] Gregoire Barrere



CHALLENGER New Delhi (India) 🇮🇳, Quarti di Finale – cemento

ATP New Delhi Coleman Wong Coleman Wong 7 6 Tristan Schoolkate Tristan Schoolkate 6 3 Vincitore: Wong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Wong 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 C. Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Wong 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 3-0 → 3-1 C. Wong 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 C. Wong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 2-1* df 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 11*-10 6-6 → 7-6 C. Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-6 → 6-6 T. Schoolkate 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Wong 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Wong 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Schoolkate 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 C. Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-2 → 2-2 T. Schoolkate 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

1. Coleman Wongvs Tristan Schoolkate

2. Tristan Boyer vs [4] Dalibor Svrcina



ATP New Delhi Tristan Boyer Tristan Boyer 30 7 1 Dalibor Svrcina [4] • Dalibor Svrcina [4] 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Svrcina 15-0 15-15 df 30-15 30-30 1-1 T. Boyer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Svrcina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Svrcina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 T. Boyer 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Boyer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Svrcina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Boyer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 D. Svrcina 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 T. Boyer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 D. Svrcina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 T. Boyer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [Q] Philip Sekulic vs Geoffrey Blancaneaux



Court 1 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:00 am)

1. Yuta Shimizu vs Enrico Dalla Valle



ATP New Delhi Yuta Shimizu Yuta Shimizu 7 7 Enrico Dalla Valle Enrico Dalla Valle 5 5 Vincitore: Shimizu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 E. Dalla Valle 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Y. Shimizu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 5-5 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 Y. Shimizu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 E. Dalla Valle 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Shimizu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 E. Dalla Valle 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Y. Shimizu 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Dalla Valle 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 E. Dalla Valle 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Y. Shimizu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 E. Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Y. Shimizu 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Dalla Valle 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 Y. Shimizu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 E. Dalla Valle 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Y. Shimizu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 E. Dalla Valle 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Ray Ho / Calum Puttergill



ATP New Delhi Jakob Schnaitter / Mark Wallner Jakob Schnaitter / Mark Wallner 0* 3 6 Ray Ho / Calum Puttergill Ray Ho / Calum Puttergill 0 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 6-6 R. Ho / Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Ho / Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 R. Ho / Puttergill 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 R. Ho / Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Ho / Puttergill 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 1-2 → 2-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Ho / Puttergill 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Schnaitter / Wallner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Ho / Puttergill 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Schnaitter / Wallner 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 R. Ho / Puttergill 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 R. Ho / Puttergill 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 R. Ho / Puttergill 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Ho / Puttergill 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 0-1

3. [3] Piotr Matuszewski / Matthew Christopher Romios vs Constantin Bittoun Kouzmine / Maxime Janvier



