Medvedev e la scelta di Simon: “Abbiamo la stessa mentalità”. Gilles: “Ho fornito a Daniil la tattica contro 16 diversi rivali da lui indicati”

Dopo la durissima (…ma per gli appassionati italiani dolcissima) sconfitta in finale agli Australian Open, Daniil Medvedev torna in campo al 500 di Dubai per difendere il titolo 2023 e ripartire. Lo fa con accanto un nuovo membro nel suo team, Gilles Simon, ex n.6 del mondo francese che affiancherà lo storico coach Cervara. Come mai ha scelto il “secondo” Gilles come spalla? Lo spiega il russo alla stampa a Dubai.

“Ho pensato a Gilles Simon per diversi motivi” spiega il moscovita. “Conosce molto bene questo sport, è qualcosa che si vede. È stato in grado di battermi e farmi sentire a disagio in campo. Insieme, entrambi i Gilles possono parlare di ciò che ha fatto per mettermi così tanti problemi, e lavorare insieme con l’obiettivo di risolvere una situazione del genere. Finora, il lavoro insieme mi piace. In un certo senso condividiamo la stessa mentalità, siamo ragazzi rilassati, con cui è facile andare d’accordo.”

Medvedev afferma di aver sofferto di meno la rimonta subita da Sinner in finale a Melbourne rispetto a quella contro Nadal nel 2022, dove anche in quel caso conduceva la finale, poi persa. “Onestamente superare questa sconfitta è stato abbastanza facile. Come ho detto a fine partita, sapevo che sarebbe stato facile perché sentivo di aver giocato una grande partita e, in generale, un grande torneo”.

Ancor più curiosa la rivelazione di Simon, al quotidiano francese Le Figaro, sulla prima cosa che il russo gli ha chiesto. “Daniil mi ha fornito una lista di 16 giocatori contro i quali fa fatica a giocare. Li ho analizzati uno per uno, e ho dato a Medvedev 16 tattiche diverse per sfidare ciascuno di questi 16 avversari”.

Non c’è che dire, un approccio a dire poco metodico, che rientra pienamente nella sagacia tattica ed attenzione agli schemi di gioco che rendono Medvedev uno dei migliori tennisti al mondo.

Mario Cecchi