Il Percorso di Francesco Passaro a Santiago si Conclude all’esordio. Cambia l’avversario di Luciano Darderi

Fuori all’esordio Francesco Passaro nel torneo ATP 250 di Santiago. il tennista classificato al numero 224 nel ranking mondiale. Affrontando una condizione fisica non ottimale, Passaro ha ceduto di fronte allo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6-4, 6-1. Dopo un inizio di partita che prometteva una certa resistenza, il primo set si è rivelato l’unico momento di vera competizione per l’italiano, che ha successivamente perso slancio, subendo una netta sconfitta.

Il match è partito con entrambi i giocatori che hanno mostrato segni di combattività, scambiandosi un break ciascuno nei primi tre giochi. Passaro, nonostante si trovasse in svantaggio di 2-0 e 30-0, è riuscito a recuperare, riequilibrando il punteggio. La partita ha mostrato momenti di tensione, con scambi lunghi e impegnativi, ma sembrava che Passaro avesse un leggero vantaggio in termini di freschezza fisica. Questo vantaggio gli ha permesso di guadagnare un break nel settimo gioco, portandosi sul 4-3 con il servizio.

Tuttavia, l’italiano non è riuscito a capitalizzare ulteriormente, perdendo l’opportunità di consolidare il suo vantaggio nel gioco successivo. Martinez ha ripreso il controllo, chiudendo il primo set a suo favore con un punteggio di 6-4 dopo 67 minuti di gioco.

Il declino di Passaro è diventato evidente nel secondo set, dove, dopo un inizio equilibrato nei primi tre giochi, ha perso brillantezza, permettendo a Martinez di dominare il campo e chiudere il set con un impietoso 6-1 in meno di mezz’ora.

Le statistiche di servizio di Passaro riflettono le difficoltà incontrate durante il match: ha messo in campo solo il 57% delle prime di servizio, con una conversione del 54% con la prima (19/35) e solo il 35% con la seconda (9/26), affrontando in totale dodici palle break. Martinez ha nettamente dominato in termini di punti, con un margine di 69 a 49.

ATP Santiago Francesco Passaro Francesco Passaro 4 1 Pedro Martinez Pedro Martinez 6 6 Vincitore: Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Passaro 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 P. Martinez 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 P. Martinez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 P. Martinez 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 P. Martinez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Passaro (🇮🇹) vs Martinez (🇪🇸)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 183 vs 259

– Aces: 3 vs 1

– Double Faults: 4 vs 6

– First Serve: 35/61 (57%) vs 40/57 (70%)

– 1st Serve Points Won: 19/35 (54%) vs 29/40 (73%)

– 2nd Serve Points Won: 9/26 (35%) vs 7/17 (41%)

– Break Points Saved: 7/12 (58%) vs 1/3 (33%)

– Service Games Played: 8 vs 9

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 11/40 (28%) vs 16/35 (46%)

– 2nd Serve Return Points Won: 10/17 (59%) vs 17/26 (65%)

– Break Points Converted: 2/3 (67%) vs 5/12 (42%)

– Return Games Played: 9 vs 8

POINT STATS:

– Service Points Won: 28/61 (46%) vs 36/57 (63%)

– Return Points Won: 21/57 (37%) vs 33/61 (54%)

– Total Points Won: 49/118 (42%) vs 69/118 (58%)

Nel primo turno del torneo di Santiago, si è verificato un inaspettato cambio nel tabellone principale a seguito del forfait di Daniel Elahi Galan. L’argentino Facundo Bagnis, entrato nel torneo come lucky loser, prenderà il posto lasciato vacante da Galan e affronterà l’italiano Luciano Darderi.

Questo improvviso cambiamento offre a Bagnis un’inaspettata opportunità di competere nel main draw, permettendogli di tentare di lasciare il segno nel torneo cileno. Dall’altra parte della rete, Darderi si prepara ad affrontare un avversario diverso da quello inizialmente previsto, aggiungendo un elemento di imprevedibilità.





Marco Rossi