Flavio Cobolli centra la qualificazione nel torneo ATP 500 di Acapulco. Ora la sfida con Felix Auger Aliassime (con il tabellone aggiornato)

Flavio Cobolli ha raggiunto il tabellone principale dell’ATP 500 di Acapulco, superando l’ultimo ostacolo delle qualificazioni contro il francese Constant Lestienne. Il giocatore italiano, attualmente numero 69 del ranking ATP, ha conquistato la vittoria con un punteggio di 7-5, 3-6, 6-0 in 2 ore e 7 minuti di partita, dimostrando abilità sul cemento centroamericano.

Il match è iniziato con Cobolli che ha preso immediatamente l’iniziativa, strappando il servizio di Lestienne nel primo game. Tuttavia, il francese, numero 99 ATP, ha risposto nel sesto gioco, riequilibrando il set. Nonostante questo, Cobolli ha rapidamente recuperato, guadagnando e convertendo una palla break nell’undicesimo gioco, chiudendo il set a suo favore per 7-5.

Nel secondo set, la performance di Cobolli al servizio ha subito una flessione, permettendo a Lestienne di prendere il comando con un break nel quarto gioco. Il giovane romano ha lottato per mantenere un ritmo costante, cedendo il set per 6-3, con due opportunità di contro-break non sfruttate.

Tuttavia, il terzo set ha visto un Cobolli trasformato, dominante nei colpi e particolarmente efficace con il dritto. Questo ha portato a un impietoso 6-0, evidenziando la superiorità dell’italiano in questa fase della partita. Le statistiche parlano chiaro: 4 ace, il 76% dei punti vinti sulla prima di servizio e il 62% sulla seconda, oltre a 29 vincenti contro solo 10 errori non forzati.

Questi numeri riflettono l’ottima prestazione di Cobolli, nonostante la necessità di migliorare la consistenza del servizio, soprattutto dopo il calo nel secondo set dove ha messo in campo solo il 54% delle prime di servizio.

Nel tabellone principale, Cobolli si troverà di fronte una sfida ardua contro il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 30 del mondo. La partita promette di essere un incontro intrigante, con Cobolli che cercherà di sfruttare il suo slancio dalle qualificazioni per fare un’impresa contro uno dei nomi più forti del torneo.

ATP Acapulco Flavio Cobolli [1] Flavio Cobolli [1] 7 3 6 Constant Lestienne [8] Constant Lestienne [8] 5 6 0 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-0 → 5-0 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C. Lestienne 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 C. Lestienne 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 286 vs 223

– Aces: 4 vs 2

– Double Faults: 2 vs 3

– First Serve: 45/71 (63%) vs 54/97 (56%)

– 1st Serve Points Won: 34/45 (76%) vs 32/54 (59%)

– 2nd Serve Points Won: 16/26 (62%) vs 19/43 (44%)

– Break Points Saved: 3/5 (60%) vs 7/12 (58%)

– Service Games Played: 13 vs 14

RETURN STATS:

– 1st Serve Return Points Won: 22/54 (41%) vs 11/45 (24%)

– 2nd Serve Return Points Won: 24/43 (56%) vs 10/26 (38%)

– Break Points Converted: 5/12 (42%) vs 2/5 (40%)

– Return Games Played: 14 vs 13

POINT STATS:

– Net Points Won: 5/15 (33%) vs 7/11 (64%)

– Winners: 29 vs 14

– Unforced Errors: 10 vs 17

– Service Points Won: 50/71 (70%) vs 51/97 (53%)

– Return Points Won: 46/97 (47%) vs 21/71 (30%)

– Total Points Won: 96/168 (57%) vs 72/168 (43%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 204 km/h (126 mph) vs 188 km/h (116 mph)

– 1st Serve Average Speed: 175 km/h (108 mph) vs 170 km/h (105 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 142 km/h (88 mph) vs 145 km/h (90 mph)

Md

(1) Zverev, Alexander vs Altmaier, Daniel

Kecmanovic, Miomir vs (WC) Schwartzman, Diego

Borges, Nuno vs (LL) Nishioka, Yoshihito

Draper, Jack vs (7) Paul, Tommy

(3) de Minaur, Alex vs Daniel, Taro

(WC) Escobedo, Ernesto vs Ofner, Sebastian

Auger-Aliassime, Felix vs (Q) Cobolli, Flavio

Safiullin, Roman vs (5) Tsitsipas, Stefanos

(6) Ruud, Casper vs Eubanks, Christopher

(WC) Pacheco Mendez, Rodrigo vs Lajovic, Dusan

Evans, Daniel vs Shelton, Ben

Arnaldi, Matteo vs (4) Fritz, Taylor

(8) Tiafoe, Frances vs Purcell, Max

(Q) Atmane, Terence vs Koepfer, Dominik

(Q) Kovacevic, Aleksandar vs Thompson, Jordan

(Q) Mmoh, Michael vs (2) Rune, Holger





Marco Rossi