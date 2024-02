Sebastián Báez trionfa al Rio Open: primo titolo ATP 500 e ascesa nel ranking

Il Rio Open ha incoronato un nuovo campione. Nella sfida tutta argentina, Sebastián Báez ha prevalso domenica (25) su Mariano Navone. L’attuale numero 30 del mondo si è imposto nettamente, vincendo per 2 set a 0, con punteggi di 6-2 e 6-1, in un incontro durato 1 ora e 24 minuti. Con questo trionfo, Sebastián Báez ha messo fine alla serie di successi di Mariano Navone nel torneo. Inoltre, l’argentino ha ottenuto il suo primo titolo ATP 500 in carriera, il che lo porterà a salire alla 21ª posizione nel ranking ATP.

Sebastián Báez ha imposto il suo ritmo fin dall’inizio della finale, strappando il servizio di Navone due volte e accumulando quattro giochi consecutivi per portarsi rapidamente sul 4-0. Mariano Navone ha cercato di reagire, riducendo lo svantaggio sul 4-2. Tuttavia, Báez ha mantenuto un’efficacia superiore, chiudendo il set 6-2 in 43 minuti. Se nel primo set Sebastián Báez ha dominato, nel secondo ha elevato ulteriormente il livello di gioco. Ha infatti replicato l’avvio con due break e quattro giochi consecutivi, portandosi nuovamente sul 4-0. Il match si è concluso con un 6-1 in 41 minuti, permettendo a Báez di aggiudicarsi il titolo e diventare il decimo campione dell’ATP 500 di Rio de Janeiro.

Il Rio Open ha visto, quindi, nuovi campioni ogni anno dalla sua nascita.

ATP Rio de Janeiro Sebastian Baez [5] Sebastian Baez [5] 6 6 Mariano Navone Mariano Navone 2 1 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 S. Baez 15-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Navone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 4-1 M. Navone 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 S. Baez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico