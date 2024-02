Thompson compie il miracolo a Los Cabos e conquista il primo titolo della carriera a 29 anni (Video)

Nel mondo del tennis non esistono veri e proprie missioni impossibili, come ben può testimoniare Jordan Thompson! Durante i quarti di finale dell’ATP 250 di Los Cabos, l’australiano si è ritrovato in una situazione critica, schiacciato da Alex Michelsen con uno svantaggio di 6-0, 4-1 e 15-40. Una rimonta sembrava improbabile, vero? Eppure, non solo è riuscito a riequilibrare il match, ma ha anche rovesciato il punteggio di 3-5 nel terzo set, qualificandosi per le semifinali. Successivamente, ha affrontato una titanica battaglia di 3 ore e 40 minuti contro Alexander Zverev, conquistando l’accesso alla finale. Sembra impossibile resistere in una finale contro un Casper Ruud che non aveva ancora perso un set, giusto? E invece, Thompson ha completato il miracolo, vincendo il primo titolo della sua carriera all’età di 29 anni.

In una settimana assolutamente straordinaria, l’australiano, classificato 40esimo al mondo, ha coronato il tutto con una performance eccezionale, trionfando con i parziali di 6-3 e 7-6(4) in circa due ore di gioco.

In questa occasione, è stato Thompson a vacillare nel secondo set, permettendo a Ruud di recuperare daL 3-5, ma l’australiano ha rapidamente ritrovato la concentrazione e ha tenuto duro nel tie-break, sigillando così il suo primo trofeo di questo calibro, dopo aver perso due finali precedentemente a ‘s-Hertogenbosch. Questo successo significa che Thompson salirà al 32º posto nel ranking ATP, mentre Ruud perde l’occasione di rientrare nella top 10, a causa della sua nona sconfitta in finale in 19 tentativi. Entrambi i giocatori si apprestano ora a competere ad Acapulco, dove parteciperanno all’ATP 500.

ATP Los Cabos Jordan Thompson [8] Jordan Thompson [8] 6 7 Casper Ruud [4] Casper Ruud [4] 3 6 Vincitore: Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 df 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 J. Thompson 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Thompson 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Ruud 0-15 df 0-30 0-40 3-2 → 4-2 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Thompson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi