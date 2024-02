Challenger New Delhi: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger New Delhi – Tabellone Principale – hard

(1) Bonzi, Benjamin vs Couacaud, Enzo

Shimizu, Yuta vs Janvier, Maxime

Dalla Valle, Enrico vs Qualifier

(WC) Singh, Karan vs (7) Gaio, Federico

(3) Vacherot, Valentin vs Qualifier

Wong, Coleman vs (WC) Sasikumar, Mukund

(WC) Ramanathan, Ramkumar vs Schoolkate, Tristan

Hsu, Yu Hsiou vs (8) Oliveira, Goncalo

(6) Hong, Seongchan vs Boyer, Tristan

Sweeny, Dane vs Kasnikowski, Maks

Qualifier vs Qualifier

Tomic, Bernard vs (4) Svrcina, Dalibor

(5) Crawford, Oliver vs Donskoy, Evgeny

Qualifier vs Wu, Tung-Lin

Qualifier vs Blancaneaux, Geoffrey

Onclin, Gauthier vs (2) Walton, Adam

Challenger New Delhi – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Sekulic, Philip vs Ursu, Vadym

(WC) Aggarwal, Parth vs (12) Takahashi, Yusuke

(2) Echargui, Moez vs Pieczkowski, Olaf

Matsuda, Ryuki vs (8) Gill, Felix

(3) Added, Dan vs (WC) Kaliyanda Poonacha, Niki

(WC) Vishwakarma, Siddharth vs (11) Chung, Yun seong

(4) Vincent Ruggeri, Samuel vs Bittoun Kouzmine, Constantin

(PR) Zakharov, Alexey vs (7) Noguchi, Rio

(5) Palan, Dominik vs Fitriadi, M Rifki

(WC) Ganesh, Manish vs (10) Vanshelboim, Eric

(6) Fanselow, Sebastian vs Dzhavakian, Yurii

Forejtek, Jonas vs (9) Uchida, Kaichi

1. [WC] Manish Ganeshvs [10] Eric Vanshelboim2. [WC] Parth Aggarwalvs [12] Yusuke Takahashi3. [6] Sebastian Fanselowvs Yurii Dzhavakian4. [3] Dan Addedvs [WC] Niki Kaliyanda Poonacha(non prima ore: 11:30)

Court 1 – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. Ryuki Matsuda vs [8] Felix Gill

2. [2] Moez Echargui vs Olaf Pieczkowski

3. Jonas Forejtek vs [9] Kaichi Uchida

4. [WC] Siddharth Vishwakarma vs [11] Yun seong Chung (non prima ore: 11:30)

Court 2 – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Dominik Palan vs M Rifki Fitriadi

2. [1] Philip Sekulic vs Vadym Ursu

3. [4] Samuel Vincent Ruggeri vs Constantin Bittoun Kouzmine

4. [PR] Alexey Zakharov vs [7] Rio Noguchi (non prima ore: 11:30)