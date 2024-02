Jannik Sinner: Tra il calore familiare e la Sinner-mania (Video)

A pochi giorni dalla sua trionfale vittoria all’ATP 500 di Rotterdam, che lo ha catapultato al terzo posto del ranking mondiale – il miglior piazzamento mai raggiunto da un tennista italiano nella storia nell’Era Open – Jannik Sinner ha scelto di trascorrere un breve ma intenso periodo nella sua Sesto Pusteria, in Alto Adige. Un rientro a casa per respirare l’aria di famiglia e ricaricare le batterie insieme agli amati nonni, prima di ripartire alla volta di Montecarlo per prepararsi al prossimo torneo.

In questo breve ritorno alle origini, Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta l’importanza delle radici e dei valori familiari, elementi fondamentali che lo accompagnano nel suo percorso professionistico. Un campione non solo sul campo, ma anche nella vita, capace di ispirare e unire persone di ogni età e provenienza. Ora, con lo sguardo rivolto verso gli allenamenti a Montecarlo, Sinner è pronto a continuare a scrivere la storia del tennis italiano, portando con sé l’energia e l’amore ricevuti nella sua terra natale.

«Ho solo una manciata di ore e penso che le passerò a riposarmi prima di ritornare a Monaco e rimettermi al lavoro», aveva dichiarato Sinner, evidenziando il desiderio di trascorrere del tempo con i suoi nonni anziani, dopo un lungo periodo lontano da casa. La permanenza in Alto Adige è stata breve, meno di 48 ore, ma intensa dal punto di vista emotivo, lontano dai riflettori e dalle pressioni del circuito internazionale. Nessuna festa né eventi pubblici: il numero 3 del mondo ha preferito la quiete familiare, un momento di tranquillità prima di tuffarsi nuovamente nella frenesia del tennis professionistico.

La presenza di Sinner a Sesto, tuttavia, non è passata inosservata. La “Sinner-mania” ha invaso il piccolo paese, con residenti e fan provenienti da fuori regione desiderosi di intravedere il campione. La semplicità e l’umiltà di Sinner, che ha scelto di trascorrere questo breve periodo lontano dai riflettori, non hanno fatto altro che aumentare l’ammirazione nei suoi confronti. Tra coloro che speravano in un incontro, c’era chi era venuto appositamente e chi aveva deviato il proprio viaggio per avere anche solo la possibilità di scambiare qualche parola con il tennista.

Il desiderio di molti era semplicemente quello di un ricordo, un contatto visivo o magari una foto con il campione. «Se avessi la fortuna di vederlo sarei così meravigliata che non saprei cosa dire», raccontava emozionata una signora di Savona, sottolineando il profondo senso di orgoglio che Sinner trasmette a tutti gli italiani. La gratitudine e l’ammirazione per il tennista sono palpabili tra i fan, pronti a rispettare la sua privacy ma desiderosi di esprimergli riconoscenza per le emozioni che regala.





Marco Rossi