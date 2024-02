Lezione Messicana: La dura sconfitta di Cobolli a Los Cabos

In un mondo come quello del tennis, dove ogni match può essere una fonte di insegnamento, Flavio Cobolli ha affrontato un duro test nel torneo ATP250 di Los Cabos, Messico. La sconfitta subita dal giovane italiano, numero 69 del ranking ATP, per mano di Yoshihito Nishioka, 84esimo nel panorama mondiale, non è stata solo una battuta d’arresto ma anche una lezione importante nel suo percorso di crescita.

Il match, che ha visto Cobolli uscire sconfitto con un netto 6-1, 6-0 in 49 minuti di partita, è stato un chiaro indicatore dei livelli differenti di gioco e di preparazione sull’hard, superficie su cui il giovane italiano è ancora in fase di apprendimento. La capacità di Nishioka di sfruttare le traiettorie sinistre, particolarmente elaborate, ha messo in luce le difficoltà di Cobolli, incapace di trovare valide contromisure alle strategie dell’avversario.

Già dal primo set, è stato evidente che Cobolli avrebbe affrontato una battaglia in salita. Nonostante i tentativi di mettere pressione con il suo potente dritto, il tennista italiano ha trovato un Nishioka in grande forma, capace di neutralizzare i colpi e di evidenziare le debolezze di Cobolli, soprattutto sul rovescio. Con un parziale di apertura che si è concluso 4-0 per il giapponese, l’unica consolazione per l’azzurro è stata la vittoria di un game, prima di cedere definitivamente il set.

Il secondo set ha segnato l’inevitabile epilogo di una partita a senso unico. La frustrazione ha preso il sopravvento su Cobolli, che ha accumulato errori su errori, facilitando il compito a Nishioka. Il punteggio finale di 6-0 nel secondo set parla chiaro: una lezione di tennis da parte del nipponico, che ora si prepara ad affrontare la sfida contro il tedesco Alexander Zverev, numero uno del seeding.

Le statistiche del match sono state spietate nei confronti di Cobolli: solo il 52% dei punti vinti con la prima di servizio, un misero 10% con la seconda, e nessuna palla break conquistata. Questi numeri sottolineano la necessità per il giovane italiano di riflettere e lavorare duro, per trasformare questa pesante sconfitta in un punto di partenza per la crescita futura.

ATP Los Cabos Flavio Cobolli Flavio Cobolli 1 0 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 6 6 Vincitore: Nishioka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-5 → 0-6 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-4 → 0-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Cobolli 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 129 vs 293

– Aces: 0 vs 1

– Double Faults: 2 vs 1

– First Serve: 23/43 (53%) vs 20/36 (56%)

– 1st Serve Points Won: 12/23 (52%) vs 15/20 (75%)

– 2nd Serve Points Won: 2/20 (10%) vs 10/16 (63%)

– Break Points Saved: 1/7 (14%) vs 0/0 (0%)

– Service Games Played: 7 vs 6

RETURN STATS:

– Return Rating: 63 vs 309

– 1st Serve Return Points Won: 5/20 (25%) vs 11/23 (48%)

– 2nd Serve Return Points Won: 6/16 (38%) vs 18/20 (90%)

– Break Points Converted: 0/0 (0%) vs 6/7 (86%)

– Return Games Played: 6 vs 7

POINT STATS:

– Net Points Won: 3/7 (43%) vs 4/5 (80%)

– Winners: 7 vs 5

– Unforced Errors: 15 vs 4

– Service Points Won: 14/43 (33%) vs 25/36 (69%)

– Return Points Won: 11/36 (31%) vs 29/43 (67%)

– Total Points Won: 25/79 (32%) vs 54/79 (68%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 199 km/h (123 mph) vs 195 km/h (121 mph)

– 1st Serve Average Speed: 173 km/h (107 mph) vs 157 km/h (97 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 139 km/h (86 mph) vs 152 km/h (94 mph)





Marco Rossi