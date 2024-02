ATP 250 Doha: Zeppieri cede in due tirati set a Ruusuvuori

Ha giocato a un discreto livello Giulio Zeppieri, accarezzando l’impresa contro Emil Ruusuvuori nell’ATP 250 di Doha, ma la maggior esperienza del finlandese è venuta fuori nei momenti decisivi, quelli che appunto fanno pendere la bilancia verso uno dei due giocatori. Il laziale, entrato nel main draw del torneo del Qatar passando per le qualificazioni, è stato sconfitto per 7-6 7-5 al termine di un match combattuto, con molti errori ma anche scambi interessanti Ruusuvuori ha fatto valere il suo tennis in progressione, poco fantasioso ma ordinato e consistente, mentre le maggiori variazioni ed effetti di Zeppieri gli hanno portato molti punti. Purtroppo per l’italiano, il tiebreak del primo set è dato dominato dal rivale, e nel secondo set, dopo aver recuperato un break, non è riuscito a sfruttare alcune occasioni, una davvero sostanziosa sul 4-3, con uno 0-40 non capitalizzato (sarebbe andato a servire per il set). Resta una buona prestazione per Zeppieri, con la conferma di possedere un tennis che può mettere in difficoltà buonissimi avversari, ma ancora manca qualcosa nelle fasi chiave, da affrontare con più decisione.

Il primo parziale è stato totalmente dominato dai turni di servizio, nessuna palla break concessa da entrambi. Al tiebreak netto l’allungo di Ruusuvuori, vince i primi 5 punti di fila e chiude 7 punti a 2.

Zeppieri scivola sotto di un break all’avvio del secondo set, ma quando il match sembra già nelle mani del nordico, ecco la reazione dell’italiano. Ottiene ma non sfrutta quattro palle del contro break nel gioco successivo, ma finalmente rimette la partita in equilibrio nel quarto game, per il 2 pari. La lotta è accesa, Giulio annulla una palla break delicata nel settimo game, e purtroppo vanifica ben 4 chance in risposta del gioco successivo, giocandole in modo un po’ attendista. Il match si indirizza verso Emil nel nell’undicesimo game, con un break (alla seconda opportunità) che manda Ruusuvuori a servire per chiudere, per il 7-5 conclusivo.

[Q] Giulio Zeppieri vs Emil Ruusuvuori



ATP Doha Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 6 5 Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 7 7 Vincitore: Ruusuvuori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 E. Ruusuvuori 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 E. Ruusuvuori 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 E. Ruusuvuori 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 G. Zeppieri 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Zeppieri (🇮🇹) vs Ruusuvuori (🇫🇮)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 268 vs 286

– Aces: 5 vs 2

– Double Faults: 1 vs 5

– First Serve: 49/76 (64%) vs 54/79 (68%)

– 1st Serve Points Won: 38/49 (78%) vs 43/54 (80%)

– 2nd Serve Points Won: 11/27 (41%) vs 12/25 (48%)

– Break Points Saved: 2/4 (50%) vs 7/8 (88%)

– Service Games Played: 12 vs 12

RETURN STATS:

– Return Rating: 93 vs 148

– 1st Serve Return Points Won: 11/54 (20%) vs 11/49 (22%)

– 2nd Serve Return Points Won: 13/25 (52%) vs 16/27 (59%)

– Break Points Converted: 1/8 (13%) vs 2/4 (50%)

– Return Games Played: 12 vs 12

POINT STATS:

– Net Points Won: 3/4 (75%) vs 4/4 (100%)

– Winners: 16 vs 7

– Unforced Errors: 5 vs 8

– Service Points Won: 49/76 (64%) vs 55/79 (70%)

– Return Points Won: 24/79 (30%) vs 27/76 (36%)

– Total Points Won: 73/155 (47%) vs 82/155 (53%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 215 km/h (133 mph) vs 219 km/h (136 mph)

– 1st Serve Average Speed: 196 km/h (121 mph) vs 195 km/h (121 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 163 km/h (101 mph) vs 170 km/h (105 mph)