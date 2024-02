Delusione italiana a Los Cabos: Arnaldi cede a Purcell dopo una battaglia

Non è stata una giornata memorabile per il tennis italiano nelle calde terre di Los Cabos, in Messico, dove Matteo Arnaldi, attualmente numero 41 nel ranking ATP, ha dovuto arrendersi di fronte all’australiano Max Purcell, numero 51 della classifica mondiale. Al termine di un incontro lungo 2 ore e 31 minuti, il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 ha decretato la sconfitta dell’italiano, che esce così di scena già al primo turno del torneo su cemento centroamericano.

La partita si è rivelata un vero e proprio tira e molla, con Arnaldi che ha lottato con coraggio ma ha pagato caro il prezzo della poca efficacia del suo servizio. Questo ha aperto le porte a Purcell, che ha saputo sfruttare le occasioni presentategli per creare il gap decisivo e portarsi a casa la vittoria.

Il match si è acceso fin dal primo set, con Arnaldi che ha dovuto annullare una palla break già nei primi giochi. Nonostante una certa parità nel fondamentale della battuta tra i due giocatori per gran parte del set, è stato l’australiano a mostrarsi più solido nei momenti chiave, conquistando il break decisivo nel nono gioco e consolidando il vantaggio per chiudere sul 6-4.

Il secondo set ha visto i due contendenti battagliare fieramente, con diversi scambi di break. Arnaldi ha tentato la fuga, ma il suo servizio ha vacillato nuovamente, permettendo a Purcell di rientrare in partita. Tuttavia, il ligure ha tirato fuori il meglio del suo tennis nel momento più opportuno, assicurandosi il set con un break nell’ottavo gioco e vincendo la frazone per 6 a 4.

Nel decisivo terzo set, però, le difficoltà al servizio hanno nuovamente tormentato Arnaldi, impedendogli di mantenere la continuità necessaria per impensierire seriamente il suo avversario andato sotto per 1 a 5. Nonostante un tentativo di rimonta, annullando un match point e strappando il servizio a Purcell, l’italiano non è riuscito a completare la rimonta, concedendo la vittoria all’australiano per 6 a 4 con Max che sul 5 a 4 teneva a 0 l’ultimo turno di battuta dell’incontro.

Max Purcell prosegue dunque nel torneo e si prepara ad affrontare il vincitore dell’incontro tra il tedesco Koepfer e il portoghese Borges. Per Matteo Arnaldi, invece, si chiude prematuramente l’avventura a Los Cabos, ma non si spegne la speranza di riscatto nei prossimi appuntamenti del circuito ATP.

ATP Los Cabos Max Purcell [7] Max Purcell [7] 6 4 6 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 6 4 Vincitore: Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 M. Purcell 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Purcell 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Purcell (🇦🇺) vs Arnaldi (🇮🇹)

SERVICE STATS:

– Serve Rating: 244 vs 243

– Aces: 5 vs 7

– Double Faults: 4 vs 1

– First Serve: 55/103 (53%) vs 56/97 (58%)

– 1st Serve Points Won: 37/55 (67%) vs 35/56 (63%)

– 2nd Serve Points Won: 24/48 (50%) vs 22/41 (54%)

– Break Points Saved: 5/9 (56%) vs 5/10 (50%)

– Service Games Played: 15 vs 15

RETURN STATS:

– Return Rating: 167 vs 154

– 1st Serve Return Points Won: 21/56 (38%) vs 18/55 (33%)

– 2nd Serve Return Points Won: 19/41 (46%) vs 24/48 (50%)

– Break Points Converted: 5/10 (50%) vs 4/9 (44%)

– Return Games Played: 15 vs 15

POINT STATS:

– Net Points Won: 0/0 (0%) [No data] vs 0/0 (0%) [No data]

– Winners: 22 vs 27

– Unforced Errors: 18 vs 13

– Service Points Won: 61/103 (59%) vs 57/97 (59%)

– Return Points Won: 40/97 (41%) vs 42/103 (41%)

– Total Points Won: 101/200 (51%) vs 99/200 (50%)

SERVICE SPEED:

– Max Speed: 211 km/h (131 mph) vs 207 km/h (128 mph)

– 1st Serve Average Speed: 193 km/h (119 mph) vs 197 km/h (122 mph)

– 2nd Serve Average Speed: 159 km/h (98 mph) vs 153 km/h (95 mph)





Francesco Paolo Villarico