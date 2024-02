Le dichiarazioni di Jannik Sinner dopo il successo a Rotterdam “Sono orgoglioso di come sono riuscito a giocare questa settimana” (con il video della Finale e le dichiarazioni di Vagnozzi)

Jannik Sinner: “Alex, ancora una volta contro di te. Affrontarti è sempre molto difficile. È meglio quando giochiamo insieme il doppio rispetto a quando ci sfidiamo l’uno contro l’altro in singolare. Sei una delle persone più gentili del circuito ed è bello parlare con te ed il tuo team. Continua a lavorare perché stai facendo benissimo e migliori settimana dopo settimana. Ti auguro il meglio per il resto della stagione“.

“Abbiamo fatto un bellissimo lavoro con il mio team, sono orgoglioso di come sono riuscito a giocare in questo torneo. Abbiamo avuto momenti difficili ma cercheremo sempre di migliorare ed è questa la cosa più importante. Grazie anche al direttore del torneo e agli sponsor, siamo assistiti benissimo qui anche arrivando parecchi giorni prima. Infine grazie ai tifosi, questa settimana siete stati meravigliosi. Siete un pubblico corretto, mostrate tanto rispetto anche quando giochiamo contro giocatori di casa. Ci vediamo l’anno prossimo.

“Ho detto nei giorni scorsi che non vedevo l’ora di tornare a casa dai miei genitori; dopo Melbourne ancora non sono riuscito a vederli. Partirò questa sera e resterò lì un paio di giorni prima di tornare a Montecarlo per riprendere gli allenamenti in vista di Indian Wells. Escludo che andrò a sciare quando tornerò a casa. Starò solo poco tempo nel posto dove sono nato e quindi preferisco andare a trovare i miei nonni che sono anziani” .

“Vuol dire tanto vincere dopo lo scorso anno, significa che ho imparato dagli errori. E’ un trofeo importante per me, mi hanno sempre aiutato. La finale era difficile, ho provato a restare lì mentalmente. Faticavo con il servizio, ma non sempre posso fare tutto in modo perfetto. Ora testa a Indian Wells. La partita si vince con il lavoro in settimana, c’è dietro un 80-90 percento di allenamento dietro a una vittoria. Siamo continui, abbiamo un buon recupero e questo mi rende un giocatore migliore. Con la testa vado sempre verso il miglioramento e questo porta positività. Ora sento più fiducia, i risultati arrivano. Ora cerchiamo di sistemare altri dettagli in vista dei prossimi tornei”.

All’80%-90% le partite si vincono prima di giocarle, con l’allenamento costante e continuo . Se mi dà fiducia la terza posizione? Certo, una maggiore consapevolezza che però devo condividere con il mio team”.