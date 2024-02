ATP 250 Los Cabos: Il Tabellone Principale. Presenza di Matteo Arnaldi. Zverev guida il seeding

ATP 250 Los Cabos – Tabellone Principale – hard

(1) Zverev, Alexander vs Bye

Qualifier vs Nishioka, Yoshihito

Kokkinakis, Thanasi vs Draper, Jack

Evans, Daniel vs (5) Safiullin, Roman

(3) de Minaur, Alex vs Bye

(Alt) Lestienne, Constant vs (Alt) Michelsen, Alex

(WC) Schwartzman, Diego vs Qualifier

(WC) Escobedo, Ernesto vs (8) Thompson, Jordan

(7) Purcell, Max vs Arnaldi, Matteo

Koepfer, Dominik vs Borges, Nuno

Daniel, Taro vs Giron, Marcos

Bye vs (4) Ruud, Casper

(6) Kecmanovic, Miomir vs Hijikata, Rinky

Qualifier vs Qualifier

Vukic, Aleksandar vs (WC) Pacheco Mendez, Rodrigo

Bye vs (2) Tsitsipas, Stefanos