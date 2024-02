ATP 500 Rio de Janeiro: Qualificazioni. Andrea Pellegrino al turno decisivo. Fuori Luciano Darderi

Nelle qualificazioni del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro Andrea Pellegrino ha ottenuto il pass per il turno decisivo dopo aver battuto in rimonta Thiago Agustin Tirante [3] per 16 64 61.

Esce di scena all’esordio Luciano Darderi sconfitto da Juan Manuel Cerundolo con il risultato di 62 62.

🇧🇷 Turno Decisivo Qualificazione

[🇦🇷] J. Cerundolo vs [🇧🇷] F. Meligeni Alves

[🇧🇷] M. Pucinelli De Almeida (WC) vs [🇫🇷] C. Moutet

[🇮🇹] A. Pellegrino vs [🇦🇷] F. Comesana (5)

[🇦🇷] M. Navone (4) vs [🇦🇷] G. Olivieri (Alt)