Giulio Zeppieri al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Doha. Fabio Fognini subito sconfitto

Giulio Zeppieri, numero 113 ATP e quinta testa di serie delle qualificazioni, si è distinto avanzando al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Doha. Il 22enne di Latina ha sconfitto all’esordio per 64 63 Rashed Naswaf, la wild card locale e numero 2.431 del ranking, in soli 59 minuti di gioco. Questa vittoria porta Zeppieri a un passo dall’ingresso nel main draw, un traguardo significativo per il giovane atleta.

La prossima sfida per Zeppieri sarà contro il bosniaco Damir Dzumhur, attualmente numero 160 nel ranking mondiale. Dzumhur arriva a questo incontro dopo aver superato Fabio Fognini, numero 103 ATP e quarta testa di serie, con il punteggio di 64 76(6) in un match che si è durato per poco più di un’ora e tre quarti. Questo incontro ha visto Dzumhur prevalere in un tie-break teso, durante il quale Fognini ha mancato due cruciali opportunità di portare la sfida al terzo set quando è stato avanti per 6 a 4 e due palle set a disposizione.

Il confronto tra Zeppieri e Dzumhur non è nuovo nel circuito. I due si sono infatti già incontrati in passato, con un bilancio di uno pari nei precedenti. Dzumhur ha avuto la meglio su Zeppieri in due set al primo turno del Challenger di Bratislava 2 nel 2023, mentre l’italiano ha restituito il favore vincendo in due set durante il secondo turno delle qualificazioni dell’ultimo Australian Open.

🇶🇦 ATP 250 Doha – hard

1TQ Fognini – Dzumhur (3-1) ore 11:00



ATP Doha Fabio Fognini [4] Fabio Fognini [4] 4 6 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 6 7 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 6-6 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-5 → 5-6 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 4-3 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 D. Dzumhur 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 4-2 → 4-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1TQ Nawaf – Zeppieri (0-0) 2 incontro dalle ore 09:00



ATP Doha Rashed Nawaf Rashed Nawaf 4 3 Giulio Zeppieri [5] Giulio Zeppieri [5] 6 6 Vincitore: Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Nawaf 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 R. Nawaf 15-0 30-15 40-15 40-30 df 2-4 → 3-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 R. Nawaf 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 R. Nawaf 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Nawaf 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 R. Nawaf 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Nawaf 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Nawaf 0-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 R. Nawaf 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 R. Nawaf 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1





Marco Rossi