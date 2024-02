ATP 250 Los Cabos: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di oggi (domani). Flavio Cobolli n.1 del seeding

ATP 250 Los Cabos – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Cobolli, Flavio vs Shimabukuro, Sho

Polmans, Marc vs (8) Moreno De Alboran, Nicolas

(2) Kovacevic, Aleksandar vs Johnson, Steve

Andreozzi, Guido vs (7) Svajda, Zachary

(3) Watanuki, Yosuke vs (WC) Rubio Fierros, Alan Fernando

(Alt) Holt, Brandon vs (5) Atmane, Terence

(4) Mochizuki, Shintaro vs (Alt) Mayo, Aidan

(WC) Mejia, Nicolas vs (6) Nava, Emilio

1. [3] Yosuke Watanukivs [WC] Alan Fernando Rubio Fierros2. [2] Aleksandar Kovacevicvs Steve Johnson3.vs Sho Shimabukuro(non prima ore: 03:00)

COURT 1 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [Alt] Brandon Holt vs [5] Terence Atmane

2. [WC] Nicolas Mejia vs [6] Emilio Nava

3. Marc Polmans vs [8] Nicolas Moreno De Alboran

COURT 2 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Guido Andreozzi vs [7] Zachary Svajda

2. [4] Shintaro Mochizuki vs [Alt] Aidan Mayo