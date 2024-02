Cobolli avanza a Delray Beach, Darderi esce di scena a Buenos Aires

Una vittoria sofferta ma importantissima, e una sconfitta. Questo il bilancio per i due tennisti azzurri impegnati nei tornei ATP nella notte. Flavio Cobolli supera in tre set Zachary Svajda nel 250 di Delray Beach e vola nei quarti di finale, dove da Lucky loser affronterà la testa di serie n.2 Frances Tiafoe. Il romano ha sconfitto lo statunitense col punteggio di 6-4 6-7 6-2, un match piuttosto rapido durato 2 ore e 14 minuti, nel quale è stato bravo a vincere il 72% di punti con la prima di servizio e strappare ben 5 break a Svajda, allunghi che si sono rivelati decisivi. Tanta spinta col diritto e la costanza nel continuare ad accelerare nonostante qualche errore di troppo sono state le chiavi del suo successo, che gli regala una super sfida contro Tiafoe (e unico tennista europeo rimasto in tabellone).

Il primo set è stato molto combattuto: dopo un break e contro break nelle fasi iniziali, la bagarre è iniziata sul 3 pari, con tre break consecutivi. Decisivo quello strappato dal romano nel nono game, da 0-40 ha ottenuto il break alla terza chance, per il 5-4. Bravo quindi Flavio a chiudere col servizio il parziale, nonostante un doppio fallo in apertura. Dopo i tanti sussulti del primo set, il secondo è volato via liscio sui turni di battuta, fino al tiebreak, con uno Svajda più aggressivo che ha costretto a Cobolli a salvare tre palle break complessive. Nel gioco decisivo, l’americano è scattato al comando subito, 3-0, e poi 6-1, chiudendo alla prima palla set.

Il match si è deciso al terzo set, dove Cobolli ha messo enorme pressione al servizio dell’americano, costretto ad annullare palle break sia nel proprio primo e terzo turno di battuta. Il break per Flavio è finalmente arrivato sul 3-2, la sua maggior pressione e forza fisica è stata premiata con un game in risposta vinto a zero (gran diritto lungo linea sulla palla break decisiva) che ha di fatto spaccato la partita, conclusa per 6-2 con un secondo break nell’ottavo gioco. Premiata la maggior forza e continuità nella spinta del romano, nonostante una partita ricca di alti e bassi e molti errori.

ATP Delray Beach Zachary Svajda Zachary Svajda 4 7 2 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 F. Cobolli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 Z. Svajda 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 ace 6-6 → 7-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Z. Svajda 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cobolli 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 df 3-4 → 4-4 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Z. Svajda 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 Z. Svajda 0-15 df 15-15 30-15 0-0 → 1-0

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Svajda 246 vs. Cobolli 264

– **Aces**: Both players recorded 4 aces.

– **Double Faults**: Svajda 1 vs. Cobolli 6

– **First Serve %**: Svajda 68% (71/105) vs. Cobolli 59% (57/97)

– **First Serve Points Won %**: Svajda 63% (45/71) vs. Cobolli 72% (41/57)

– **Second Serve Points Won %**: Svajda 47% (16/34) vs. Cobolli 48% (19/40)

– **Break Points Saved**: Svajda 62% (8/13) vs. Cobolli 67% (4/6)

– **Service Games Played**: Both engaged in 15 service games.

#### Return Stats

– **Return Rating**: Svajda 127 vs. Cobolli 161

– **First Serve Return Points Won %**: Svajda 28% (16/57) vs. Cobolli 37% (26/71)

– **Second Serve Return Points Won %**: Svajda 53% (21/40) vs. Cobolli 53% (18/34)

– **Break Points Converted**: Svajda 33% (2/6) vs. Cobolli 38% (5/13)

– **Return Games Played**: Both contested 15 return games.

#### Point Stats

– **Net Points Won**: Svajda 50% (12/24) vs. Cobolli 77% (24/31)

– **Winners**: Svajda 20 vs. Cobolli 40

– **Unforced Errors**: Svajda 7 vs. Cobolli 17

– **Service Points Won %**: Svajda 58% (61/105) vs. Cobolli 62% (60/97)

– **Return Points Won %**: Svajda 38% (37/97) vs. Cobolli 42% (44/105)

– **Total Points Won**: Svajda 49% (98/202) vs. Cobolli 51% (104/202)

#### Service Speed

– **Max Speed**: Svajda 199 km/h (123 mph) vs. Cobolli 205 km/h (127 mph)

– **1st Serve Average Speed**: Svajda 173 km/h (107 mph) vs. Cobolli 179 km/h (111 mph)

– **2nd Serve Average Speed**: Svajda 138 km/h (85 mph) vs. Cobolli 150 km/h (93 mph)

Niente da fare invece per Luciano Darderi, che al 250 di Buenos Aires ha subito la rivincita da Sebastian Baez, dopo il loro scontro della scorsa settimana a Cordoba (torneo vinto proprio dall’italiano). L’argentino si è imposto in due set, con lo score di 6-4 7-5 in 1 ora e 39 minuti di partita. Luciano è apparso più provato fisicamente rispetto alla straripante forza fisica con le quale ha sbaragliato il campo a Cordoba, sorprendendo tutti i suoi rivali. Baez, nel maggior torneo nel suo paese, ha fatto valere le sue doti di corsa e velocità in campo, riuscendo a tenere maggiormente l’iniziativa e spostando molto Darderi, che ha commesso più errori e alla fine è stato sconfitto. Solo il 55% di prime palle in campo per l’azzurro, numeri inferiori rispetto alle vittorie precedenti, mentre Sebastian ha servito con maggior accuratezza e risposto molto, finendo per aggiudicarsi molti più punti in risposta (il 47% sulle seconde dell’italiano) e tre break complessivamente, che hanno fatto la differenza.

Nel primo set un solo break ha scavato il solco tra i due: l’ha conquistato Baez nel quinto game, ma era un allungo nell’aria, poiché Darderi aveva salvato un complicatissimo e duro terzo game, con una caterva di palle break annullate. Baez una volta in vantaggio non sbanda, serve bene, controlla la velocità dello scambio e chiude 6-4.

Nel secondo set Darderi è più pimpante, scatena la potenza del suo diritto e strappa un break che lo porta avanti 3-1. Il vantaggio purtroppo dura poco: Baez ottiene il contro break nel settimo game alla prima chance (3-4) e quindi strappa l’allungo decisivo sul 5 pari, sfruttando un doppio fallo di Luciano sul 15-40. Nonostante un doppio fallo, Beaz chiude 7-5 e vola ai quarti di finale. La favola vincente di Darderi si chiude con questa sconfitta, ma resta un’altra buona prestazione complessiva contro un avversario molto temibile su questi campi.

ATP Buenos Aires Sebastian Baez [5] Sebastian Baez [5] 6 7 Luciano Darderi Luciano Darderi 4 5 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Baez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-3 → 1-4 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Darderi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Baez 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Báez 294 vs. Darderi 246

– **Aces**: Báez 0 vs. Darderi 4

– **Double Faults**: Báez 4 vs. Darderi 2

– **First Serve %**: Báez 67% (41/61) vs. Darderi 55% (42/76)

– **First Serve Points Won %**: Báez 73% (30/41) vs. Darderi 64% (27/42)

– **Second Serve Points Won %**: Báez 65% (13/20) vs. Darderi 53% (18/34)

– **Break Points Saved**: Báez 50% (1/2) vs. Darderi 67% (6/9)

– **Service Games Played**: Both played 11 service games.

#### Return Stats

– **Return Rating**: Báez 143 vs. Darderi 121

– **First Serve Return Points Won %**: Báez 36% (15/42) vs. Darderi 27% (11/41)

– **Second Serve Return Points Won %**: Báez 47% (16/34) vs. Darderi 35% (7/20)

– **Break Points Converted**: Báez 33% (3/9) vs. Darderi 50% (1/2)

– **Return Games Played**: Both played 11 return games.

#### Point Stats

– **Service Points Won %**: Báez won 70% (43/61) of his service points, while Darderi won 59% (45/76).

– **Return Points Won %**: Báez won 41% (31/76) of his return points, compared to Darderi’s 30% (18/61).

– **Total Points Won**: Báez won 54% (74/137) of the points, whereas Darderi won 46% (63/137).