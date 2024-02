Luciano Darderi senza problemi al secondo turno nel torneo ATP 250 di Buenos Aires. Vittoria con brivido per Flavio Cobolli a Delray Beach

Flavio Cobolli ha ottenuto una seconda opportunità nel torneo ATP 250 di Delray Beach come lucky loser, dopo essere stato sconfitto nell’ultimo turno delle qualificazioni da Nicolas Moreno de Alboran. La rinuncia di James Duckworth ha permesso al tennista romano di accedere al tabellone principale, dove ha affrontato e sconfitto il giapponese Taro Daniel, numero 63 al mondo, in tre set: 1-6, 6-2, 7-6(1), qualificandosi per gli ottavi di finale.

Il prossimo avversario di Cobolli sarà lo statunitense Zachary Svajda, numero 146 del mondo, che ha superato in due set l’australiano Max Purcell. Tra Cobolli e Svajda non vi sono precedenti. Questa vittoria porta Cobolli a 800 punti nel ranking ATP, posizionandolo virtualmente al numero 69 mondiale. Dopo i risultati positivi agli Australian Open e all’ATP 250 di Marsiglia, Cobolli si presenta a Delray Beach con buone prospettive di passaggio ai quarti.

La partita contro Daniel ha avuto un avvio difficile per Cobolli, che nei primi tre giochi ha accumulato solo quattro punti, perdendo il servizio nel secondo game. Daniel ha aumentato il vantaggio con un altro break, portandosi sul 4-0. Cobolli è riuscito ad annullare un set-point nel sesto gioco, ma non ha evitato la perdita del set sul successivo servizio del giapponese.

Nel secondo set, Cobolli ha trovato il ritmo giusto, riuscendo a recuperare nonostante non abbia sfruttato una palla break nel secondo game e ne abbia annullata una nel quinto. Ha poi realizzato un break che lo ha portato sul 4-2, mantenendo il vantaggio fino alla vittoria del parziale per 6 a 2 con un nuovo break nell’ottavo gioco e dopo aver annullato proprio sul 4 a 2 due palle break una anche con un ace.

Il terzo set ha visto momenti di tensione, con Cobolli che ha inizialmente dominato, portandosi sul 4-1 e poi 5-2. Tuttavia, Daniel ha recuperato il break nel nono gioco, portando il set sul 5-5. Sul 5 pari l’azzurro, dallo 0-40, è riuscito ad annullare ben quattro palle break e chiuso il delicato game con un ace. Nel decisivo tie-break, Cobolli ha prevalso chiaramente, vincendo 7-1.

Le statistiche del match parlano di 7 ace per entrambi i giocatori, con Cobolli che ha commesso 2 doppi falli contro l’unico di Daniel. Cobolli ha realizzato il 67% dei punti con la prima di servizio contro il 73% di Daniel, e il 56% con la seconda contro il 43% del giapponese, salvando 10 delle 13 palle break a cui è stato sottoposto, contro le 3 su 6 salvate da Daniel.

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Cobolli 247 vs. Daniel 254

– **Aces**: Both players hit 7 aces.

– **Double Faults**: Cobolli 2 vs. Daniel 1

– **First Serve %**: Cobolli 45% (43/95) vs. Daniel 58% (51/88)

– **First Serve Points Won %**: Cobolli 67% (29/43) vs. Daniel 73% (37/51)

– **Second Serve Points Won %**: Cobolli 56% (29/52) vs. Daniel 43% (16/37)

– **Break Points Saved**: Cobolli 77% (10/13) vs. Daniel 50% (3/6)

– **Service Games Played**: Cobolli 13 vs. Daniel 14

#### Return Stats

– **Return Rating**: Cobolli 156 vs. Daniel 123

– **First Serve Return Points Won %**: Cobolli 27% (14/51) vs. Daniel 33% (14/43)

– **Second Serve Return Points Won %**: Cobolli 57% (21/37) vs. Daniel 44% (23/52)

– **Break Points Converted**: Cobolli 50% (3/6) vs. Daniel 23% (3/13)

– **Return Games Played**: Cobolli 14 vs. Daniel 13

#### Point Stats

– **Net Points Won**: Cobolli 64% (7/11) vs. Daniel 61% (14/23)

– **Winners**: Cobolli 25 vs. Daniel 18

– **Unforced Errors**: Cobolli 29 vs. Daniel 28

– **Service Points Won %**: Cobolli 61% (58/95) vs. Daniel 60% (53/88)

– **Return Points Won %**: Cobolli 40% (35/88) vs. Daniel 39% (37/95)

– **Total Points Won**: Cobolli 51% (93/183) vs. Daniel 49% (90/183)

#### Service Speed

– **Max Speed**: Cobolli 209 km/h (129 mph) vs. Daniel 213 km/h (132 mph)

– **1st Serve Average Speed**: Cobolli 177 km/h (109 mph) vs. Daniel 198 km/h (123 mph)

– **2nd Serve Average Speed**: Cobolli 175 km/h (108 mph) vs. Daniel 168 km/h (104 mph)

Luciano Darderi ha iniziato il suo percorso nell’ATP 250 di Buenos Aires senza incontrare particolari difficoltà, confermando il buon momento di forma che sta attraversando dopo la vittoria a Cordoba. La sua serie di successi si estende ora a otto vittorie consecutive, grazie alla vittoria sull’argentino Mariano Navone, superato con il punteggio di 6-2, 6-1. Il prossimo incontro di Darderi vedrà come avversario il vincitore tra Sebastian Baez, già affrontato e sconfitto a Cordoba, e lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles.

Darderi ha imposto il proprio gioco fin dall’inizio del match, riuscendo a conquistare il servizio di Navone nel secondo gioco. Il primo set si è svolto senza particolari problemi per l’italiano, che ha mantenuto il controllo del gioco, chiudendo il parziale a proprio favore per 6-2 in meno di quaranta minuti. Nel secondo set, pur trovandosi ad affrontare qualche game più combattuto, Darderi ha mantenuto un maggiore controllo, limitando le possibilità di riscatto dell’avversario. Navone non è riuscito a trovare valide contromisure, subendo due break che hanno portato Darderi sul 5-0. Nonostante alcune difficoltà nell’ultimo game, Darderi ha potuto festeggiare la vittoria, un bel regalo di compleanno anticipato.

L’efficacia di Darderi in questa partita è evidente anche dai dati: ha vinto il 72% dei punti giocati con la prima di servizio e il 62% con la seconda, contro il 48% e il 50% rispettivamente di Navone. Questo successo lo prepara a un secondo turno che si preannuncia più impegnativo, considerando le qualità dei potenziali avversari.

#### Service Stats

– **Serve Rating**: Darderi 295 vs. Navone 209

– **Aces**: Both players scored 1 ace.

– **Double Faults**: Darderi had 0, while Navone had 1.

– **First Serve %**: Darderi landed 60% (32/53) of his first serves in, whereas Navone had a 67% success rate (29/43).

– **First Serve Points Won %**: Darderi won 72% (23/32) of the points on his first serve, significantly higher than Navone’s 48% (14/29).

– **Second Serve Points Won %**: Darderi also had the edge here with 62% (13/21), compared to Navone’s 50% (7/14).

– **Break Points Saved**: Darderi saved 100% (2/2) of the break points he faced, showcasing stronger resilience than Navone, who saved 20% (1/5).

– **Service Games Played**: Darderi played 8 service games, and Navone played 7.

#### Return Stats

– **Return Rating**: Darderi 239 vs. Navone 66

– **First Serve Return Points Won %**: Darderi managed to win 52% (15/29) of the points on Navone’s first serve, while Navone won just 28% (9/32) against Darderi.

– **Second Serve Return Points Won %**: Darderi also performed better on second serve returns with 50% (7/14), whereas Navone won 38% (8/21).

– **Break Points Converted**: Darderi converted 80% (4/5) of his break opportunities, a stark contrast to Navone’s 0% (0/2) conversion rate.

– **Return Games Played**: Darderi played 7 return games, and Navone played 8.

#### Point Stats

– **Service Points Won %**: Darderi won a higher percentage of service points at 68% (36/53) compared to Navone’s 49% (21/43).

– **Return Points Won %**: Darderi also outperformed Navone in return points won, securing 51% (22/43) to Navone’s 32% (17/53).

– **Total Points Won**: Darderi won 60% (58/96) of the points throughout the match, whereas Navone won 40% (38/96).





Francesco Paolo Villarico