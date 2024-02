L’ATP 250 di Cordoba rischia di scomparire nel 2025, con la stagione in America Latina ulteriormente ridotta

Luciano Darderi potrebbe idealmente “chiudere” il torneo ATP 250 di Cordoba. In Argentina si parla con insistenza della possibilità che il primo evento su terra battuta in America Latina possa scomparire dal calendario 2025. Nonostante gli organizzatori abbiano un contratto di 10 anni con la società Octagon, che detiene i diritti per la data in calendario, gira con insistenza la voce che il prossimo anno l’ATP rivoluzionerà pesantemente il calendario, visti i nuovi Masters 1000 su due settimane, e con il peso crescente dei paesi arabi sul tour. Alcuni tornei 250 il prossimo anno passeranno a categoria 500 (Dallas, Doha, Monaco), altri tre 250 saranno cancellati (Atlanta, Lione e anche lo storico su erba a Newport). La sensazione generale è che l’ATP, per venir incontro alle pressanti richieste dei tennis per cambiamenti sostanziali, voglia alzare il livello medio dei tornei, con prize money più alti, abbandonando progressivamente i 250, gli “entry level” del tour maggiore, tenendone solo alcuni in settimane di “buco”.

Il giorno delle semifinali a Cordoba, Mariano Ink, direttore dell’evento, così ha parlato al quotidiano La Nacion: “Non è arrivata alcuna offerta per il torneo. Zero, nessuna notizia. La società Octagon è proprietaria della data e abbiamo un contratto di dieci anni per organizzare l’evento. Siamo consapevoli che l’ATP sta apportando forti modifiche al calendario a partire dal 2025, ma è qualcosa che va oltre le nostre possibilità. Ci sono molte cose che stanno accadendo, con i Masters 1000, con i nuovi 500, e non sappiamo cosa potrà succedere nel 2025. Oggi è così. Le voci esistono, le conosciamo, ma ancora non c’è nulla. Non c’è ancora il calendario, tra l’altro”.

Gli organizzatori di Cordoba hanno investito molto per venire incontro alle richieste dell’ATP per migliorare strutture e accoglienza per i giocatori. Ma i loro sforzi non sono stati ripagati dalla presenza di giocatori di grande livello. I finalisti sono lo specchio di un evento quest’anno complessivamente minore – e grande occasione per Darderi per emergere, bravo ad infilarsi e battere tennisti di buona caratura. “Abbiamo fatto una grande scommessa” continua Ink. “Abbiamo rifatto tutti i campi, i lavori infrastrutturali negli spogliatoi, con l’impulso del governo di Cordoba e una continuità che viene dalla gestione di Juan Schiaretti, migliorando le cose che mancavano. È stato rifatta anche tutta la zona commerciale. La città di Cordoba ci ha aiutato molto, anche il sindaco. Vogliamo continuare a scommettere sul torneo e renderlo sempre migliore”.

Investimenti, nonostante il futuro sia incerto. “Non possiamo essere consapevoli di qualcosa che non ci è stato comunicato, né di ciò che può o non può accadere. Le voce sono forti, ma sono al momento solo voci. Spero che non accadano” conclude il direttore del torneo Argentino.

Abbiamo riportato pochi giorni fa la dura intervista di Schwartzman, che senza mezzi termini ha accusato l’ATP di tenere in scarsa considerazione la stagione di tornei in America Latina. Buenos Aires sta cercando da anni di crescere di categoria, come è avvenuto per il “cugino” di Rio di Janeiro; il movimento albiceleste e latinoamericano in genere è cresciuto molto negli ultimi due anni grazie all’impulso positivo dei molti Challenger organizzati nel nuovo tour sponsorizzato da Dove Care, brand del colosso USA Uniliver dei prodotti per la cura della persona.

La storia del tennis in America Latina è importante e resta un grande mercato per lo sport, che include milioni di appassionati. Un rinnovato calendario ATP “dovrebbe” tenere conto di questi fattori e rivitalizzare queste settimane di tornei, rendendole centrali – magari con date differenti per l’intera stagione? – e spingendo per riportare un numero maggiore di top player. Da domani scatta il torneo di Baires, e ci sarà anche Carlos Alcaraz, tra gli altri. Ottimo segnale. Ma il futuro del calendario sembra destinato a far decollare gli eventi nel mondo arabo, notevolmente più ricco di Brasile, Argentina, Cile e via dicendo. Tuttavia non sempre la ricorsa ai dollari è un miglioramento per uno sport globale e con una storia importante come il tennis.

Marco Mazzoni