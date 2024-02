ATP 500 Rotterdam: Il programma di Lunedì 12 Febbraio 2024. Subito in campo Lorenzo Musetti

Il programma di domani del torneo ATP 500 di Rotterdam inizierà alle 11:00, ora italiana, sul Centre Court. La giornata si aprirà con la partita di doppio tra Albano Olivetti (FRA) / Michael Venus (NZL) e la coppia testa di serie numero 3, Nathaniel Lammons (USA) / Jackson Withrow (USA). Seguirà, non prima delle 13:00, il match di singolare tra il giocatore con wild card Dino Prizmic (CRO) e il qualificato David Goffin (BEL).

Successivamente, non prima delle 14:30, ci sarà l’incontro tra Milos Raonic (CAN), entrato nel torneo con il ranking protetto, e Jesper de Jong (NED), anch’egli beneficiario di una wild card. La serata si concluderà con il match tra Tallon Griekspoor (NED) e Lorenzo Musetti (ITA), programmato non prima delle 19:30, seguito dal confronto tra il qualificato Maxime Cressy (USA) e Felix Auger-Aliassime (CAN).

Sul Court 1, con inizio alle 16:00 ora italiana, avremo un unico incontro di doppio. I giocatori con wild card Robin Haase (NED) / Botic van de Zandschulp (NED) sfideranno la coppia testa di serie numero 2, Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER).

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Albano Olivetti / Michael Venus vs [3] Nathaniel Lammons / Jackson Withrow

2. [WC] Dino Prizmic vs [Q] David Goffin (non prima ore: 13:00)

3. [PR] Milos Raonic vs [WC] Jesper de Jong (non prima ore: 14:30)

4. Tallon Griekspoor vs Lorenzo Musetti (non prima ore: 19:30)

5. [Q] Maxime Cressy vs Felix Auger-Aliassime

Court 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [WC] Robin Haase / Botic van de Zandschulp vs [2] Kevin Krawietz / Tim Puetz