WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Cluj-Napoca.e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. WTA 1000 Doha – I risultati del Turno Decisivo delle Qualificazioni. Martina Trevisan fuori al turno decisivo

Martina Trevisan non è riuscita a qualificarsi per il prestigioso Qatar TotaleEnergies Open, torneo WTA 1000 con un montepremi di 3.211.715 dollari, in corso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis Complex di Doha, in Qatar. Questo torneo rappresenta il secondo appuntamento di un trittico di eventi nel Medio Oriente, che include il torneo “500” di Abu Dhabi di questa settimana e il “1000” di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, previsto dal 18 al 24 febbraio.

Nel turno decisivo per l’ingresso nel tabellone principale, la fiorentina trentenne, numero 58 del ranking WTA e quarta testa di serie delle qualificazioni, si è vista superare in due set da Greet Minnen, atleta belga classificata al numero 75 WTA e tredicesima testa di serie. Il match, che si è concluso con il punteggio di 60 76(5), segna il primo confronto diretto tra le due tenniste.

La sconfitta di Trevisan arriva come un duro colpo, anche perchè nel secondo set ha mancato un vantaggio di 4 a 1 e sprecato anche una palla set, soprattutto considerando le aspettative e l’importanza del torneo all’interno del circuito femminile. La serie di tornei in Medio Oriente offre non solo significative opportunità in termini di punteggio e premi in denaro ma rappresenta anche un momento cruciale nella stagione per molte giocatrici che cercano di consolidare o migliorare la propria posizione nel ranking mondiale.

Md

(1) Iga Swiatek vs Bye

Sorana Cirstea vs Sloane Stephens

(Q) Erika Andreeva vs (Q) Diana Shnaider

(LL) Viktoriya Tomova vs (14) Ekaterina Alexandrova

(10) Beatriz Haddad Maia vs Xinyu Wang

(Q) Magdalena Frech vs Victoria Azarenka

(WC) Emma Raducanu vs Anhelina Kalinina

Bye vs (8) Jelena Ostapenko

(4) Ons Jabeur vs Bye

Lesia Tsurenko vs (WC) Zeynep Sonmez

Arantxa Rus vs Petra Martic

Naomi Osaka vs (15) Caroline Garcia

(9) Barbora Krejcikova vs Anastasia Potapova

(WC) Anna Kalinskaya vs Karolina Pliskova

(Q) Bernarda Pera vs Linda Noskova

Bye vs (7) Maria Sakkari

(5) Qinwen Zheng vs Bye

(Q) Nao Hibino vs Magda Linette

(Q) Ashlyn Krueger vs (WC) Paula Badosa

Leylah Fernandez vs (12) Liudmila Samsonova

(16) Emma Navarro vs Jasmine Paolini

Peyton Stearns vs Elise Mertens

Varvara Gracheva vs Lin Zhu

Bye vs (3) Elena Rybakina

(6) Marketa Vondrousova vs Bye

(Q) Greet Minnen vs Tatjana Maria

Caroline Dolehide vs Marta Kostyuk

Anastasia Pavlyuchenkova vs (11) Daria Kasatkina

(13) Veronika Kudermetova vs (Q) Danielle Collins

Marie Bouzkova vs Sofia Kenin

Donna Vekic vs Katerina Siniakova

Bye vs (2) Coco Gauff

WTA 1000 Doha (🇶🇦 Qatar) – TD Qualificazione, cemento

WTA Doha Magdalena Frech [1] • Magdalena Frech [1] 0 6 6 0 Kamilla Rakhimova [15] Kamilla Rakhimova [15] 0 2 2 0 Vincitore: Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Magdalena Frech 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Kamilla Rakhimova 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

(1) Magdalena Frechvs (15) Kamilla Rakhimova

Laura Siegemund vs (10) Danielle Collins Non prima 13:00



WTA Doha Laura Siegemund Laura Siegemund 0 4 4 0 Danielle Collins [10] • Danielle Collins [10] 0 6 6 0 Vincitore: Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Danielle Collins 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Danielle Collins 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Danielle Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Danielle Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Grandstand 2 – ore 11:00

Aliaksandra Sasnovich vs (11) Diana Shnaider Inizio 11:00



WTA Doha Aliaksandra Sasnovich Aliaksandra Sasnovich 0 1 2 0 Diana Shnaider [11] • Diana Shnaider [11] 0 6 6 0 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Diana Shnaider 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 40-30 2-3 → 2-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Timea Babos vs Nao Hibino



WTA Doha Timea Babos Timea Babos 6 3 2 Nao Hibino Nao Hibino 4 6 6 Vincitore: Hibino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Timea Babos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Timea Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Timea Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Timea Babos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Timea Babos 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Timea Babos 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Timea Babos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Timea Babos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Timea Babos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Timea Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Timea Babos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Nao Hibino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Timea Babos 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Timea Babos 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 0-0 → 0-1

Grandstand 3 – ore 11:00

(8) Yue Yuan vs (14) Ashlyn Krueger Inizio 11:00



WTA Doha Yue Yuan [8] Yue Yuan [8] 0 1 2 0 Ashlyn Krueger [14] • Ashlyn Krueger [14] 0 6 6 0 Vincitore: Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ashlyn Krueger 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ashlyn Krueger 15-15 30-15 2-5 → 2-6 Yue Yuan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Yue Yuan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Yue Yuan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Yue Yuan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Yue Yuan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(7) Viktoriya Tomova vs Bernarda Pera



WTA Doha Viktoriya Tomova [7] Viktoriya Tomova [7] 0 4 6 0 Bernarda Pera Bernarda Pera 0 6 7 0 Vincitore: Pera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 1-2* 1*-3 1*-4 1-5* 2-5* 3*-5 4*-5 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 40-15 5-5 → 6-5 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Bernarda Pera 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Bernarda Pera 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Viktoriya Tomova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Bernarda Pera 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Bernarda Pera 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Bernarda Pera 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Grandstand 4 – ore 11:00

Erika Andreeva vs (16) Zhuoxuan Bai Inizio 11:00



WTA Doha Erika Andreeva Erika Andreeva 6 1 6 Zhuoxuan Bai [16] Zhuoxuan Bai [16] 4 6 3 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Erika Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Erika Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Erika Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Erika Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 Erika Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Erika Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Erika Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Erika Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Erika Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Erika Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Erika Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(4) Martina Trevisan vs (13) Greet Minnen



WTA Doha Martina Trevisan [4] • Martina Trevisan [4] 0 0 6 0 Greet Minnen [13] Greet Minnen [13] 0 6 7 0 Vincitore: Minnen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Martina Trevisan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 2*-3 3-3* 3-4* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Greet Minnen 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Greet Minnen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Martina Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Greet Minnen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Martina Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Greet Minnen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

WTA 500 Abu Dhabi (🇦🇪 Emirati Arabi) – Semifinali, cemento

WTA Abu Dhabi Daria Kasatkina [7] Daria Kasatkina [7] 6 4 7 Beatriz Haddad Maia [6] Beatriz Haddad Maia [6] 3 6 6 Vincitore: Kasatkina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 5-2* 6*-2 6-6 → 7-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Daria Kasatkina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Daria Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Daria Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(7) Daria Kasatkinavs (6) Beatriz Haddad Maia

(1) Elena Rybakina vs (8) Liudmila Samsonova Non prima 14:00



WTA Abu Dhabi Elena Rybakina [1] Elena Rybakina [1] 6 4 6 Liudmila Samsonova [8] Liudmila Samsonova [8] 0 6 2 Vincitore: Rybakina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Elena Rybakina 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Elena Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Elena Rybakina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Elena Rybakina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Elena Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Elena Rybakina 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Elena Rybakina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands vs (2) Beatriz Haddad Maia / (2) Luisa Stefani



WTA Abu Dhabi Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands 0 0 Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani [2] Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani [2] 0 0 Vincitore: Kenin / Mattek-Sands Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

WTA Cluj-Napoca Ana Bogdan [8] Ana Bogdan [8] 6 3 6 Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 3 6 4 Vincitore: Bogdan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Ana Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Ana Bogdan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Ana Bogdan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 Ana Bogdan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Ana Bogdan 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Ana Bogdan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(8) Ana Bogdanvs Jaqueline Cristian

Harriet Dart vs Karolina Pliskova Non prima 16:00



WTA Cluj-Napoca Harriet Dart • Harriet Dart A 2 Karolina Pliskova Karolina Pliskova 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Harriet Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 Karolina Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Harriet Dart 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Karolina Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Harriet Dart 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Karolina Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Harriet Dart 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Harriet Dart / Tereza Mihalikova vs Elixane Lechemia / Olivia Nicholls



Il match deve ancora iniziare

WTA Mumbai 125 Katie Volynets [8] Katie Volynets [8] 0 4 6 0 Storm Hunter Storm Hunter 0 6 7 0 Vincitore: Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 2*-3 2-4* 2-5* 2*-6 3*-6 4-6* 6-6 → 6-7 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Katie Volynets 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Storm Hunter 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Storm Hunter 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Storm Hunter 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Katie Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Katie Volynets 15-0 15-15 30-15 30-40 4-4 → 4-5 Storm Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Storm Hunter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Storm Hunter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Katie Volynets 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Storm Hunter 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(8) Katie Volynetsvs Storm Hunter

(6) Darja Semenistaja vs Arianne Hartono Non prima 12:30



WTA Mumbai 125 Darja Semenistaja [6] • Darja Semenistaja [6] 0 7 6 0 Arianne Hartono Arianne Hartono 0 5 4 0 Vincitore: Semenistaja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Darja Semenistaja 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Arianne Hartono 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Darja Semenistaja 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Arianne Hartono 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Darja Semenistaja 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Arianne Hartono 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Arianne Hartono 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Darja Semenistaja 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Arianne Hartono 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Darja Semenistaja 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Arianne Hartono 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Arianne Hartono 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 Darja Semenistaja 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Arianne Hartono 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Darja Semenistaja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Arianne Hartono 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Darja Semenistaja 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Arianne Hartono 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Darja Semenistaja 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Arianne Hartono 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Naiktha Bains / Fanny Stollar vs (2) Dalila Jakupovic / (2) Sabrina Santamaria Non prima 14:00



WTA Mumbai 125 Naiktha Bains / Fanny Stollar Naiktha Bains / Fanny Stollar 0 4 1 0 Dalila Jakupovic / Sabrina Santamaria [2] • Dalila Jakupovic / Sabrina Santamaria [2] 0 6 6 0 Vincitore: Jakupovic / Santamaria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Dalila Jakupovic / Sabrina Santamaria 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Dalila Jakupovic / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Naiktha Bains / Fanny Stollar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Dalila Jakupovic / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Naiktha Bains / Fanny Stollar 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Dalila Jakupovic / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Naiktha Bains / Fanny Stollar 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Dalila Jakupovic / Sabrina Santamaria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Naiktha Bains / Fanny Stollar 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Dalila Jakupovic / Sabrina Santamaria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Naiktha Bains / Fanny Stollar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Dalila Jakupovic / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Naiktha Bains / Fanny Stollar 0-15 0-30 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Dalila Jakupovic / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Naiktha Bains / Fanny Stollar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Dalila Jakupovic / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Naiktha Bains / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Dalila Jakupovic / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Zhibek Kulambayeva / Sohyun Park vs Arianne Hartono / Prarthana Thombare