ATP 250 Delray Beach: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Matteo Arnaldi nel Md e Flavio Cobolli nelle qualificazioni

ATP 250 Delray Beach – Tabellone Principale – hard

(1) Fritz, Taylor vs Bye

Koepfer, Dominik vs Borges, Nuno

Hijikata, Rinky vs Broady, Liam

Nishioka, Yoshihito vs (6) Arnaldi, Matteo

(4) Mannarino, Adrian vs Bye

Giron, Marcos vs (WC) Nava, Emilio

Lestienne, Constant vs Vukic, Aleksandar

(WC) Kypson, Patrick vs (5) Kecmanovic, Miomir

(7) Evans, Daniel vs Thompson, Jordan

(WC) Kovacevic, Aleksandar vs Qualifier

Michelsen, Alex vs Qualifier

Bye vs (3) Paul, Tommy

(8) Purcell, Max vs Qualifier

Duckworth, James vs Daniel, Taro

Qualifier vs Shang, Juncheng

Bye vs (2) Tiafoe, Frances

vs (Alt) Marchenko, Illya(Alt) Shimabukuro, Shovs (8) Moreno De Alboran, Nicolas

(2) Kokkinakis, Thanasi vs (Alt) Holt, Brandon

(WC) Kozlov, Stefan vs (5) Mochizuki, Shintaro

(3) Albot, Radu vs (Alt) Yevseyev, Denis

(Alt) Andreozzi, Guido vs (6) Atmane, Terence

(4) Diallo, Gabriel vs (Alt) Vacherot, Valentin

(WC) Quinn, Ethan vs (7) Svajda, Zachary

STADIUM – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Bob Bryan / Mike Bryan vs Tommy Haas / Sam Querrey

2. Luke Jensen / Murphy Jensen vs Ivo Karlovic / Clervie Ngounoue (non prima ore: 00:00)

3. Tommy Haas vs Kevin Anderson (non prima ore: 02:00)

COURT 1 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Flavio Cobolli vs [Alt] Illya Marchenko

2. [Alt] Sho Shimabukuro vs [8] Nicolas Moreno De Alboran

3. [4] Gabriel Diallo vs [Alt] Valentin Vacherot (non prima ore: 18:30)

4. [WC] Ethan Quinn vs [7] Zachary Svajda

5. [3] Radu Albot vs [Alt] Denis Yevseyev (non prima ore: 22:00)

6. [Alt] Guido Andreozzi vs [6] Terence Atmane