Luciano Darderi, il sogno diventa realtà: vola in semifinale a Cordoba

Luciano Darderi, italo-argentino, ha scritto una pagina indimenticabile della sua ancora nascente carriera, conquistando con grinta e determinazione la semifinale del torneo ATP di Cordoba 2024. La sua vittoria contro il tedesco Yannick Hanfmann non solo segna il suo approdo più profondo in un torneo di questo livello, ma testimonia anche la sua crescente fiducia sui campi in terra battuta sudamericani, un terreno che sembra averlo adottato come uno dei suoi figli prediletti.

Il match contro Hanfmann ha messo in luce tutte le qualità di Darderi, numero 136 al mondo, che ha saputo ribaltare una situazione complessa con un mix esplosivo di talento, forza d’animo e strategia. Dopo un primo set giocato ad altissimi livelli da entrambi gli atleti, con servizi impeccabili, è stato nel nono gioco che Darderi ha subito un momentaneo cedimento, concedendo il break al tedesco. Tuttavia, l’italiano ha dimostrato una resistenza ammirevole, riuscendo a rientrare immediatamente in partita controbrekkando il tedesco nel decimo game e a portarsi al tie-break, dove ha prevalso con un chiaro 7-2.

Il secondo set ha visto un Darderi trasformato e aggressivo fin dalle prime battute, imponendosi con un break che ha subito indirizzato il parziale a suo favore. Nonostante il tentativo di rientro di Hanfmann, il servizio del tedesco ha iniziato a vacillare, consentendo a Darderi di accumulare vantaggi e di chiudere il match con un eloquente 6-1, dopo un’ora e quaranta di lotta.

Questa vittoria non solo rappresenta il punto più alto nella carriera di Darderi fino a questo momento, ma lo proietta anche in una semifinale tutta da vivere, contro un avversario argentino, che sarà o Francisco Cerundolo o il più quotato Sebastian Baez, seconda testa di serie del torneo. Un confronto che si preannuncia carico di emozioni e di significati, in un torneo che sembra aver riservato a Darderi una pagina speciale nella sua storia.

ATP Cordoba Yannick Hanfmann [7] Yannick Hanfmann [7] 6 1 Luciano Darderi Luciano Darderi 7 6 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 L. Darderi 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Y. Hanfmann 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Darderi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

#### Service Stats– **Serve Rating**: 261– **Aces**: 5– **Double Faults**: 1– **First Serve %**: 63% (43/68)– **First Serve Points Won %**: 74% (32/43)– **Second Serve Points Won %**: 44% (11/25)– **Break Points Saved**: 71% (5/7)– **Service Games Played**: 9#### Return Stats– **Return Rating**: 193– **First Serve Return Points Won %**: 41% (14/34)– **Second Serve Return Points Won %**: 57% (13/23)– **Break Points Converted**: 45% (5/11)– **Return Games Played**: 10#### Point Stats– **Service Points Won %**: 63% (43/68)– **Return Points Won %**: 47% (27/57)– **Total Points Won %**: 56% (70/125)

### Yannick Hanfmann 🇩🇪

#### Service Stats

– **Serve Rating**: 214

– **Aces**: 5

– **Double Faults**: 1

– **First Serve %**: 60% (34/57)

– **First Serve Points Won %**: 59% (20/34)

– **Second Serve Points Won %**: 43% (10/23)

– **Break Points Saved**: 55% (6/11)

– **Service Games Played**: 10

#### Return Stats

– **Return Rating**: 132

– **First Serve Return Points Won %**: 26% (11/43)

– **Second Serve Return Points Won %**: 56% (14/25)

– **Break Points Converted**: 29% (2/7)

– **Return Games Played**: 9

#### Point Stats

– **Service Points Won %**: 53% (30/57)

– **Return Points Won %**: 37% (25/68)

– **Total Points Won %**: 44% (55/125)





