Continuano le sessioni di allenamento di Matteo Berrettini. Possibile rientro a Miami

Gli occhi degli appassionati sono puntati anche su Matteo Berrettini, il talento romano che, dopo un periodo di assenza dovuto a infortuni, è pronto a tornare sotto i riflettori.

Berrettini, un tempo saldamente posizionato nella top 10 mondiale, ha visto la sua classifica precipitare oltre la centesima posizione a causa di una serie di problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi di gioco. Nonostante l’inizio del 2024 non lo abbia visto partecipare al torneo di Brisbane né all’Australian Open, l’obiettivo del romano è chiaro: tornare a competere al più alto livello il prima possibile.

Il ritorno di Berrettini è attesissimo non solo dai suoi fan ma da tutto l’ambiente del tennis italiano, che vede in lui un pilastro fondamentale per continuare a sognare e conquistare successi internazionali. Il lavoro duro e l’impegno sono evidenti dai suoi aggiornamenti sui social network, dove Berrettini condivide momenti delle sue intense sedute di allenamento, dimostrando una volontà di ferro nel voler ritornare a competere.

Il calendario tennistico si fa intenso con l’avvicinarsi dei Masters1000 americani di marzo, e tutti si chiedono quando Berrettini potrà fare il suo atteso ritorno in campo. Sebbene al momento non sia prevista la sua partecipazione al torneo di Indian Wells, la speranza è che possa ottenere una wild card o iscriversi alle qualificazioni, mantenendo viva la possibilità di un suo rientro. Per il torneo di Miami, invece, l’uso del protected ranking potrebbe garantirgli un posto diretto nel tabellone principale, offrendogli un’opportunità preziosa per iniziare a risalire la classifica mondiale.

L’importante, però, è che Berrettini torni a giocare mostrando la miglior forma possibile. Il tennis italiano, con Sinner già affermato come una delle sue figure di punta e Berrettini in cerca di riscatto, si trova di fronte a un’opportunità unica per consolidare il proprio status nel panorama internazionale.





Marco Rossi