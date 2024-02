WTA 100 Doha: Il Tabellone di Qualificazione. Presenze di Lucia Bronzetti e Martina Trevisan per i colori italiani

WTA 1000 Doha – Tabellone di Qualificazione – hard

(1) Magdalena Frech vs (WC) Maria Timofeeva

Alycia Parks vs (15) Kamilla Rakhimova

(2) Lucia Bronzetti vs Laura Siegemund

Kimberly Birrell vs (10) Danielle Collins

(3) Sara Sorribes Tormo vs (WC) Timea Babos

Nao Hibino vs (12) Cristina Bucsa

(4) Martina Trevisan vs (ALT) Alternate Alternate

Rebeka Masarova vs (13) Greet Minnen

(5) Diane Parry vs Erika Andreeva

(WC) Mubaraka Al-Naimi vs (16) Zhuoxuan Bai

(6) Xiyu Wang vs Aliaksandra Sasnovich

Arina Rodionova vs (11) Diana Shnaider

(7) Viktoriya Tomova vs Laura Pigossi

Bernarda Pera vs (9) Yulia Putintseva

(8) Yue Yuan vs Saisai Zheng

(WC) Ipek Oz vs (14) Ashlyn Krueger

Grandstand 2 – ore 11:00

Ipek Oz vs (14) Ashlyn Krueger Inizio 11:00

Rebeka Masarova vs (13) Greet Minnen

(7) Viktoriya Tomova vs Laura Pigossi

(3) Sara Sorribes Tormo vs Timea Babos Non prima 15:00

Grandstand 3 – ore 11:00

(8) Yue Yuan vs Saisai Zheng Inizio 11:00

(1) Magdalena Frech vs Maria Timofeeva

(5) Diane Parry vs Erika Andreeva

Kimberly Birrell vs (10) Danielle Collins Non prima 15:00

Grandstand 4 – ore 11:00

Arina Rodionova vs (11) Diana Shnaider Inizio 11:00

Alycia Parks vs (15) Kamilla Rakhimova

(4) Martina Trevisan vs

Nao Hibino vs (12) Cristina Bucsa Non prima 15:00