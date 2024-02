ATP 250 Cordoba: Per la prima volta in carriera Luciano Darderi accede ai quarti di finale in un torneo del circuito maggiore

Il tennis italiano celebra un nuovo bravo tennista. Luciano Darderi, ventunenne di origini argentine, ha trasformato il suo sogno in realtà al torneo ATP di Cordoba 2024. In una prestazione ottima, Darderi ha superato al secondo turno l’austriaco Sebastian Ofner, quarta testa di serie e favorito alla vigilia, con un convincente 6-0, 6-3. Questa vittoria segna la prima volta che l’azzurro raggiunge i quarti di finale in un evento del circuito maggiore, un traguardo che parla tanto della sua crescita quanto del suo potenziale.

La partita, durata poco più di un’ora, è stata un’esibizione della determinazione e del talento di Darderi. Il primo set è stato un monologo italiano: Darderi ha iniziato con un break a zero, mettendo subito in chiaro le intenzioni. Ofner, visibilmente in difficoltà, ha accumulato errori, permettendo a Darderi di dominare il campo e di chiudere il set con un netto 6-0 in soli ventiquattro minuti.

Il secondo set ha offerto un po’ più di equilibrio, ma il ventunenne italiano ha continuato a mostrare superiorità, soprattutto al servizio. Darderi ha esibito colpi di rara bellezza, tra cui una palla corta meravigliosa sotto la pioggia, segno di una maturità tattica che va oltre la sua età. Nonostante alcune difficoltà nel quinto gioco, ha mantenuto la calma, sfruttando un doppio fallo di Ofner sulla palla break (due consecutivi) per portarsi sul 4-2 e avvicinarsi alla vittoria.

Sul 5-3, con Darderi che serviva per il match, Ofner ha tentato un ultimo disperato riscatto, portando il gioco ai vantaggi. Tuttavia, l’azzurro, solido e concentrato, ha chiuso l’incontro a suo favore, lasciandosi cadere a terra ubriaco di felicità dopo un’ora e quattro minuti di gioco.

Ora, nei quarti di finale, Darderi attende il vincitore tra Hanfmann e Burruchaga, consapevole che sognare è più che lecito. La sua prestazione a Cordoba è sicuramente un traguardo importante personale.

ATP Cordoba Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 Sebastian Ofner [4] Sebastian Ofner [4] 0 3 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Ofner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 3-2 → 4-2 L. Darderi 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Ofner 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 2-1 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-0 → 6-0 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 S. Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Statistiche di Luciano Darderi 🇮🇹:t

– **Serve Rating:** 308

– **Aces:** 3

– **Double Faults:** 0

– **First Serve:** 28/47 (60%)

– **First Serve Points Won:** 22/28 (79%)

– **Second Serve Points Won:** 13/19 (68%)

– **Break Points Saved:** 1/1 (100%)

– **Service Games Played:** 8

– **Return Rating:** 223

– **First Serve Return Points Won:** 8/22 (36%)

– **Second Serve Return Points Won:** 16/22 (73%)

– **Break Points Converted:** 4/7 (57%)

– **Return Games Played:** 7

– **Service Points Won:** 35/47 (74%)

– **Return Points Won:** 24/44 (55%)

– **Total Points Won:** 59/91 (65%)

Statistiche di Sebastian Ofner 🇦🇹:

– **Serve Rating:** 184

– **Aces:** 4

– **Double Faults:** 3

– **First Serve:** 22/44 (50%)

– **First Serve Points Won:** 14/22 (64%)

– **Second Serve Points Won:** 6/22 (27%)

– **Break Points Saved:** 3/7 (43%)

– **Service Games Played:** 7

– **Return Rating:** 53

– **First Serve Return Points Won:** 6/28 (21%)

– **Second Serve Return Points Won:** 6/19 (32%)

– **Break Points Converted:** 0/1 (0%)

– **Return Games Played:** 8

– **Service Points Won:** 20/44 (45%)

– **Return Points Won:** 12/47 (26%)

– **Total Points Won:** 32/91 (35%)





Marco Rossi