ATP 250 Marsiglia: Giulio Zeppieri ripescato come lucky loser cede in tre set al cinese Zhizhen Zhang

Nella cornice dell’ATP 250 di Marsiglia, l’italiano Giulio Zeppieri ha dovuto cedere il passo già al primo turno del prestigioso torneo indoor su cemento, tenutosi in Francia. Nonostante fosse stato ripescato all’ultimo momento come lucky loser, sostituendo il francese Muller nel tabellone principale, Zeppieri non è riuscito a imporsi contro lo sfidante cinese Zhizhen Zhang in un incontro che si è risolto dopo due ore di battaglia.

La partita ha visto un primo set di grande equilibrio, con Zeppieri che ha avuto l’opportunità di strappare il servizio dell’avversario in due occasioni, senza tuttavia capitalizzarle. Il set si è quindi concluso al tie-break, dove Zhang, nonostante non sia riuscito a sfruttare tre set point, ha perso per 9 a 7, consegnando così il parziale all’italiano.

Il secondo set ha però raccontato una storia molto diversa, con Zeppieri che ha subito la pressione e la superiorità di Zhang, incassando un pesante 6-1 in soli trenta minuti. Il terzo e decisivo set ha visto un ritorno all’equilibrio, ma è stato caratterizzato da un momento cruciale tra il sesto e il settimo gioco. Zeppieri, ha avuto una palla break a favore sul 3-2, non non è riuscito a convertirla, permettendo a Zhang di prendere il sopravvento nel gioco successivo piazzando il break sul 3 pari e di assicurarsi il set per 6-4, e con esso l’incontro.

ATP Marseille Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 6 6 6 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 7 1 4 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 4-3 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 G. Zeppieri 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 Z. Zhang 15-0 30-0 4-5 → 5-5 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 Z. Zhang 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Z. Zhang 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2

– **Serve Rating:** 308– **Aces:** 10– **Double Faults:** 3– **First Serve:** 63/91 (69%)– **First Serve Points Won:** 52/63 (83%)– **Second Serve Points Won:** 15/28 (54%)– **Break Points Saved:** 4/4 (100%)– **Service Games Played:** 15– **Return Rating:** 168– **First Serve Return Points Won:** 16/51 (31%)– **Second Serve Return Points Won:** 13/32 (41%)– **Break Points Converted:** 3/4 (75%)– **Return Games Played:** 14– **Service Points Won:** 67/91 (74%)– **Return Points Won:** 29/83 (35%)– **Total Points Won:** 96/174 (55%)

Statistiche di Giulio Zeppieri 🇮🇹:

– **Serve Rating:** 269

– **Aces:** 4

– **Double Faults:** 2

– **First Serve:** 51/83 (61%)

– **First Serve Points Won:** 35/51 (69%)

– **Second Serve Points Won:** 19/32 (59%)

– **Break Points Saved:** 1/4 (25%)

– **Service Games Played:** 14

– **Return Rating:** 64

– **First Serve Return Points Won:** 11/63 (17%)

– **Second Serve Return Points Won:** 13/28 (46%)

– **Break Points Converted:** 0/4 (0%)

– **Return Games Played:** 15

– **Service Points Won:** 54/83 (65%)

– **Return Points Won:** 24/91 (26%)

– **Total Points Won:** 78/174 (45%)