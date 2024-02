ATP 250 Marsiglia: Giulio Zeppieri spreca e non accede al tabellone principale. Grenier vince in tre set

L’esperienza di Giulio Zeppieri al torneo ATP 250 di Marsiglia 2024 si conclude a un passo dal tabellone principale. Il giovane talento azzurro, nato nel 2001 e reduce da un’incoraggiante performance agli Australian Open, dove ha raggiunto il secondo turno prima di cedere in cinque set a Norrie, si è visto fermare nel turno decisivo delle qualificazioni da Hugo Grenier.

Il tennista francese, avvantaggiato dall’esperienza e dal supporto del pubblico di casa, ha ribaltato l’esito della partita, imponendosi con un punteggio di 3-6 7-5 6-3 dopo oltre due ore di gioco, portando così a 3-1 il bilancio personale negli scontri diretti con Zeppieri.

Il cammino di Zeppieri a Marsiglia si conclude, quindi, con un mix di rimpianti e consapevolezza. Le sfide affrontate e l’esperienza accumulata saranno senza dubbio di stimolo per le prossime competizioni.

Il match ha rispecchiato un vero duello tennistico, con Zeppieri che ha inizialmente dimostrato la sua qualità e determinazione vincendo il primo set. Il vantaggio acquisito, tuttavia, non si è rivelato sufficiente per sigillare la vittoria. Nel secondo set, nonostante il vantaggio di 5 a 3 che lo aveva portato a servire per il match sul 5 a 4, l’azzurro ha ceduto la battuta a 0 e pochi minuti dopo ha perso nuovamente il turno di servizio ed in questo modo anche la frazione per 7 a 5.

Nel decisivo terzo set, la tensione e la fatica si sono fatte sentire. Un passaggio a vuoto dell’italiano nell’ottavo gioco (con doppio fallo sul break point), ha permesso a Grenier di effettuare un break a zero, ribaltando definitivamente le sorti dell’incontro a suo favore per 6 a 3.

ATP Marseille Giulio Zeppieri [2] Giulio Zeppieri [2] 6 5 3 Hugo Grenier [6] Hugo Grenier [6] 3 7 6 Vincitore: Grenier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 H. Grenier 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 H. Grenier 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-3 → 5-4 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 3-3 → 4-3 G. Zeppieri 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Grenier 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 G. Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 H. Grenier 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 H. Grenier 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 H. Grenier 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 df 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

– **Serve Rating:** 245– **Aces:** 7– **Double Faults:** 5– **First Serve:** 63/100 (63%)– **First Serve Points Won:** 44/63 (70%)– **Second Serve Points Won:** 14/37 (38%)– **Break Points Saved:** 10/14 (71%)– **Service Games Played:** 15– **Return Rating:** 148– **First Serve Return Points Won:** 13/51 (25%)– **Second Serve Return Points Won:** 11/26 (42%)– **Break Points Converted:** 3/5 (60%)– **Return Games Played:** 15– **Service Points Won:** 58/100 (58%)– **Return Points Won:** 24/77 (31%)– **Total Points Won:** 82/177 (46%)

Statistiche di Hugo Grenier 🇫🇷:

– **Serve Rating:** 280

– **Aces:** 11

– **Double Faults:** 5

– **First Serve:** 51/77 (66%)

– **First Serve Points Won:** 38/51 (75%)

– **Second Serve Points Won:** 15/26 (58%)

– **Break Points Saved:** 2/5 (40%)

– **Service Games Played:** 15

– **Return Rating:** 148

– **First Serve Return Points Won:** 19/63 (30%)

– **Second Serve Return Points Won:** 23/37 (62%)

– **Break Points Converted:** 4/14 (29%)

– **Return Games Played:** 15

– **Service Points Won:** 53/77 (69%)

– **Return Points Won:** 42/100 (42%)

– **Total Points Won:** 95/177 (54%)





Marco Rossi