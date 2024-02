ATP 250 Marsiglia: Il Tabellone di Qualificazione. Zeppieri e Gigante alla caccia del Md

ATP 250 Marsiglia – Tabellone Qualificazione – hard indoor

(1) Gaston, Hugo vs Droguet, Titouan

(Alt) Herbert, Pierre-Hugues vs (7) Gigante, Matteo

(2) Zeppieri, Giulio vs (Alt) Sanchez Izquierdo, Nikolas

Hemery, Calvin vs (6) Grenier, Hugo

(3) Cressy, Maxime vs (Alt) Jorda Sanchis, David

(Alt) Damm, Martin vs (8) Llamas Ruiz, Pablo

(4) Goffin, David vs (Alt) Moro Canas, Alejandro

(WC) Pouille, Lucas vs (5) Mayot, Harold

Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Pierre-Hugues Herbert vs [7] Matteo Gigante

2. [1] Hugo Gaston vs Titouan Droguet

3. [WC] Lucas Pouille vs [5] Harold Mayot

4. Calvin Hemery vs [6] Hugo Grenier

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Maxime Cressy vs [Alt] David Jorda Sanchis

2. [Alt] Martin Damm vs [8] Pablo Llamas Ruiz

3. [4] David Goffin vs [Alt] Alejandro Moro Canas

4. [2] Giulio Zeppieri vs [Alt] Nikolas Sanchez Izquierdo