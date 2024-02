Davis Cup 2024 – Accesso ai Gruppi Finals: I risultati con il dettaglio della Seconda giornata. Oggi si concludono i primi incontri. Usa b. Ucraina 4-0. Serbia eliminata. Djokovic non potrà vincere la Davis quest’anno. Vince anche la Germania

Ecco la seconda squadra qualificata alle Finali della Coppa Davis attraverso i gironi di qualificazione. Dopo gli Stati Uniti, è il turno della Slovacchia di assicurarsi un posto nella fase finale del torneo, segnando una sorpresa notevole in tre partite contro la Serbia.

Nell’affrontare una squadra locale priva di Novak Djokovic, la Slovacchia ha richiesto solo del primo incontro di sabato per concludere con successo la sua vittoria in trasferta, grazie a Lukas Klein e Igor Zelenay che si sono imposti su Miomir Kecmanovic e Nikola Cacic, con i set a loro favore 7-6(4) e 6-3.

Così facendo, Djokovic non avrà l’opportunità di competere per un titolo che ha apertamente dichiarato di ritenere particolarmente speciale. Di conseguenza, la Serbia dovrà lottare per mantenere la sua posizione nel Gruppo Mondiale nel prossimo ciclo di competizioni.

Queste le partite in programma nel fine settimana per la qualificazioni ai Gruppi della Davis Cup Finals in programma nel prossimo mese di Settembre.

– **Canada 🇨🇦 vs Corea del Sud 🇰🇷** a Montreal 2-0

1. **MATCH 1**

– 🇨🇦 Gabriel DIALLO vs 🇰🇷 Soonwoo KWON



ITF Qualifiers G. Diallo G. Diallo 6 6 S. Kwon S. Kwon 4 4 Vincitore: G. Diallo

2. **MATCH 2**

– 🇨🇦 Vasek POSPISIL vs 🇰🇷 Seongchan HONG



ITF Qualifiers V. Pospisil V. Pospisil 6 6 S. Hong S. Hong 4 3 Vincitore: V. Pospisil

3. **MATCH 3**

– 🇨🇦 Alexis GALARNEAU / 🇨🇦 Vasek POSPISIL vs 🇰🇷 Jisung NAM / 🇰🇷 Minkyu SONG



Il match deve ancora iniziare

4. **MATCH 4**

– 🇨🇦 Gabriel DIALLO vs 🇰🇷 Seongchan HONG



Il match deve ancora iniziare

5. **MATCH 5**

– 🇨🇦 Vasek POSPISIL vs 🇰🇷 Soonwoo KWON



Il match deve ancora iniziare

ITF Qualifiers M. Kecmanovic M. Kecmanovic 6 2 L. Klein L. Klein 7 6 Vincitore: L. Klein

1. **MATCH 1**– 🇷🇸 Miomir KECMANOVIC vs 🇸🇰 Lukas KLEIN

2. **MATCH 2**

– 🇷🇸 Dusan LAJOVIC vs 🇸🇰 Alex MOLCAN



ITF Qualifiers D. Lajovic D. Lajovic 6 2 0 A. Molcan A. Molcan 4 6 6 Vincitore: A. Molcan

3. **MATCH 3**

Cacic N./Kecmanovic M. 🇷🇸 – Klein L./Zelenay I. 🇸🇰 0:2 (6:7, 3:6)

4. **MATCH 4**

– 🇷🇸 Miomir KECMANOVIC vs 🇸🇰 Alex MOLCAN



ITF Qualifiers M. Kecmanovic M. Kecmanovic 0 A. Molcan A. Molcan 0

5. **MATCH 5**

– 🇷🇸 Dusan LAJOVIC vs 🇸🇰 Lukas KLEIN



ITF Qualifiers L. Djere • L. Djere 0 3 L. Pokorny L. Pokorny 0 4 Vincitore: L. Pokorny per ritiro

ITF Qualifiers M. Cilic M. Cilic 4 6 4 Z. Bergs Z. Bergs 6 4 6 Vincitore: Z. Bergs

1. **MATCH 1**– 🇭🇷 Marin CILIC vs 🇧🇪 Zizou BERGS

2. **MATCH 2**

– 🇭🇷 Duje AJDUKOVIC vs 🇧🇪 Joris DE LOORE



ITF Qualifiers D. Ajdukovic • D. Ajdukovic 15 1 J. de Loore J. de Loore 0 1

3. **MATCH 3**

– 🇭🇷 Ivan DODIG / 🇭🇷 Mate PAVIC vs 🇧🇪 Sander GILLE / 🇧🇪 Joran VLIEGEN



Il match deve ancora iniziare

4. **MATCH 4**

– 🇭🇷 Duje AJDUKOVIC vs 🇧🇪 Zizou BERGS



Il match deve ancora iniziare

5. **MATCH 5**

– 🇭🇷 Marin CILIC vs 🇧🇪 Joris DE LOORE



Il match deve ancora iniziare

ITF Qualifiers F. Marozsan F. Marozsan 2 6 D. Koepfer D. Koepfer 6 7 Vincitore: D. Koepfer

1. **MATCH 1**– 🇭🇺 Fabian MAROZSAN vs 🇩🇪 Dominik KOEPFER

2. **MATCH 2**

– 🇭🇺 Marton FUCSOVICS vs 🇩🇪 Jan-Lennard STRUFF



ITF Qualifiers M. Fucsovics M. Fucsovics 6 7 J. Struff J. Struff 3 5 Vincitore: M. Fucsovics

3. **MATCH 3**

– 🇭🇺 Fabian MAROZSAN / 🇭🇺 Mate VALKUSZ vs 🇩🇪 Kevin KRAWIETZ / 🇩🇪 Tim PUETZ



ITF Qualifiers F. Marozsan / M. Valkusz F. Marozsan / M. Valkusz 3 6 K. Krawietz / T. Puetz K. Krawietz / T. Puetz 6 7 Vincitore: K. Krawietz / T. Puetz

4. **MATCH 4**

– 🇭🇺 Fabian MAROZSAN vs 🇩🇪 Jan-Lennard STRUFF



ITF Qualifiers M. Valkusz M. Valkusz 3 2 J. Struff J. Struff 6 6 Vincitore: J. Struff

5. **MATCH 5**

– 🇭🇺 Marton FUCSOVICS vs 🇩🇪 Dominik KOEPFER



ITF Qualifiers M. Fucsovics M. Fucsovics 0 D. Koepfer D. Koepfer 0

ITF Qualifiers T. Griekspoor T. Griekspoor 7 7 M. Huesler M. Huesler 6 6 Vincitore: T. Griekspoor

1. **MATCH 1**– 🇳🇱 Tallon GRIEKSPOOR vs 🇨🇭 Marc-Andrea HUESLER

2. **MATCH 2**

– 🇳🇱 Botic VAN DE ZANDSCHULP vs 🇨🇭 Leandro RIEDI



ITF Qualifiers B. Van de Zandschulp B. Van de Zandschulp 4 6 L. Riedi L. Riedi 6 7 Vincitore: L. Riedi

3. **MATCH 3**

– 🇳🇱 Wesley KOOLHOF / 🇨🇼 Jean-Julien ROJER vs 🇨🇭 Jerome KYM / 🇺🇸 Alexander RITSCHARD



ITF Qualifiers W. Koolhof / J. Rojer W. Koolhof / J. Rojer 6 6 M. Huesler / L. Riedi M. Huesler / L. Riedi 6 7 Vincitore: M. Huesler / L. Riedi

4. **MATCH 4**

– 🇳🇱 Tallon GRIEKSPOOR vs 🇨🇭 Leandro RIEDI



ITF Qualifiers T. Griekspoor • T. Griekspoor 15 7 5 L. Riedi L. Riedi 0 6 5

5. **MATCH 5**

– 🇳🇱 Botic VAN DE ZANDSCHULP vs 🇨🇭 Marc-Andrea HUESLER



Il match deve ancora iniziare

ITF Qualifiers J. Mensik J. Mensik 6 7 Y. Oliel Y. Oliel 1 6 Vincitore: J. Mensik

1. **MATCH 1**– 🇨🇿 Jakub MENSIK vs 🇮🇱 Yshai OLIEL

2. **MATCH 2**

– 🇨🇿 Jiri LEHECKA vs 🇮🇱 Daniel CUKIERMAN



ITF Qualifiers J. Lehecka • J. Lehecka 30 2 D. Cukierman D. Cukierman 15 1

3. **MATCH 3**

– 🇨🇿 Tomas MACHAC / 🇨🇿 Adam PAVLASEK vs 🇮🇱 Edan LESHEM / 🇮🇱 Roy STEPANOV



Il match deve ancora iniziare

4. **MATCH 4**

– 🇨🇿 Jiri LEHECKA vs 🇮🇱 Yshai OLIEL



Il match deve ancora iniziare

5. **MATCH 5**

– 🇨🇿 Jakub MENSIK vs 🇮🇱 Daniel CUKIERMAN



Il match deve ancora iniziare

ITF Qualifiers O. Krutykh O. Krutykh 3 7 4 S. Korda S. Korda 6 6 6 Vincitore: S. Korda

**MATCH 1 Completato**– 🇺🇦 Oleksii Krutykh vs 🇺🇸 Sebastian Korda

– **MATCH 2 Completato**

– 🇺🇦 Viacheslav Bielinskyi vs 🇺🇸 Christopher Eubanks



ITF Qualifiers V. Bielinskyi V. Bielinskyi 3 2 C. Eubanks C. Eubanks 6 6 Vincitore: C. Eubanks

– **MATCH 3 Non Iniziato**

– 🇺🇦 Illya Beloborodko / 🇺🇦 Vitaliy Sachko vs 🇺🇸 Austin Krajicek / 🇺🇸 Rajeev Ram



ITF Qualifiers I. Beloborodko / O. Krutykh I. Beloborodko / O. Krutykh 3 6 3 A. Krajicek / R. Ram A. Krajicek / R. Ram 6 4 6 Vincitore: A. Krajicek / R. Ram

– **MATCH 4 Non Iniziato**

– 🇺🇦 Oleksii Krutykh vs 🇺🇸 Christopher Eubanks



ITF Qualifiers V. Orlov V. Orlov 3 4 T. Fritz T. Fritz 6 6 Vincitore: T. Fritz

– **MATCH 5 Non Iniziato**

– 🇺🇦 Viacheslav Bielinskyi vs 🇺🇸 Sebastian Korda



ITF Qualifiers V. Bielinskyi V. Bielinskyi 0 S. Korda S. Korda 0

ITF Qualifiers O. Virtanen O. Virtanen 6 6 N. Borges N. Borges 2 1 Vincitore: O. Virtanen

1. **MATCH 1**– 🇫🇮 Otto VIRTANEN vs 🇵🇹 Nuno BORGES

2. **MATCH 2**

– 🇫🇮 Emil RUUSUVUORI vs 🇵🇹 Joao SOUSA



ITF Qualifiers E. Ruusuvuori E. Ruusuvuori 6 6 J. Sousa J. Sousa 2 3 Vincitore: E. Ruusuvuori

3. **MATCH 3**

– 🇫🇮 Harri HELIOVAARA / 🇫🇮 Patrik NIKLAS-SALMINEN vs 🇵🇹 Nuno BORGES / 🇵🇹 Francisco CABRAL



ITF Qualifiers H. Heliovaara / E. Ruusuvuori H. Heliovaara / E. Ruusuvuori 6 7 N. Borges / F. Cabral N. Borges / F. Cabral 4 6 Vincitore: H. Heliovaara / E. Ruusuvuori

4. **MATCH 4**

– 🇫🇮 Emil RUUSUVUORI vs 🇵🇹 Nuno BORGES



Il match deve ancora iniziare

5. **MATCH 5**

– 🇫🇮 Otto VIRTANEN vs 🇵🇹 Joao SOUSA



ITF Qualifiers E. Vasa • E. Vasa 40 4 3 H. Rocha H. Rocha 30 6 3

ITF Qualifiers Y. Hsu Y. Hsu 4 4 L. Van Assche L. Van Assche 6 6 Vincitore: L. Van Assche

1. **MATCH 1**– 🇹🇼 Yu Hsiou HSU vs 🇫🇷 Luca VAN ASSCHE

2. **MATCH 2**

– 🇹🇼 Tung-Lin WU vs 🇫🇷 Adrian MANNARINO



ITF Qualifiers T. Wu T. Wu 3 5 A. Mannarino A. Mannarino 6 7 Vincitore: A. Mannarino

3. **MATCH 3**

– 🇹🇼 Yu Hsiou HSU / 🇹🇼 Jason JUNG vs 🇫🇷 Nicolas MAHUT / 🇫🇷 Edouard ROGER-VASSELIN



Il match deve ancora iniziare

4. **MATCH 4**

– 🇹🇼 Yu Hsiou HSU vs 🇫🇷 Adrian MANNARINO



Il match deve ancora iniziare

5. **MATCH 5**

– 🇹🇼 Tung-Lin WU vs 🇫🇷 Luca VAN ASSCHE



Il match deve ancora iniziare

ITF Qualifiers F. Cerundolo F. Cerundolo 7 6 D. Popko D. Popko 5 2 Vincitore: F. Cerundolo

1. **MATCH 1**– 🇦🇷 Francisco CERUNDOLO vs 🇰🇿 Dmitry POPKO

2. **MATCH 2**

– 🇦🇷 Tomas Martin ETCHEVERRY vs 🇰🇿 Timofei SKATOV



ITF Qualifiers T. Etcheverry • T. Etcheverry 40 0 T. Skatov T. Skatov 40 1

3. **MATCH 3**

– 🇦🇷 Maximo GONZALEZ / 🇦🇷 Andres MOLTENI vs 🇰🇿 Aleksandr NEDOVYESOV / 🇰🇿 Timofei SKATOV



Il match deve ancora iniziare

4. **MATCH 4**

– 🇦🇷 Francisco CERUNDOLO vs 🇰🇿 Timofei SKATOV



Il match deve ancora iniziare

5. **MATCH 5**

– 🇦🇷 Tomas Martin ETCHEVERRY vs 🇰🇿 Dmitry POPKO



Il match deve ancora iniziare

ITF Qualifiers K. Friberg K. Friberg 3 6 T. Monteiro T. Monteiro 6 7 Vincitore: T. Monteiro

1. **MATCH 1**– 🇸🇪 Karl FRIBERG vs 🇧🇷 Thiago MONTEIRO

2. **MATCH 2**

– 🇸🇪 Elias YMER vs 🇧🇷 Gustavo HEIDE



ITF Qualifiers E. Ymer E. Ymer 4 6 6 G. Heide G. Heide 6 1 3 Vincitore: E. Ymer

3. **MATCH 3**

– 🇸🇪 Filip BERGEVI / 🇸🇪 Andre GORANSSON vs 🇧🇷 Rafael MATOS / 🇧🇷 Felipe MELIGENI RODRIGUES ALVES



ITF Qualifiers F. Bergevi / A. Goransson F. Bergevi / A. Goransson 2 5 R. Matos / F. Meligeni Alves R. Matos / F. Meligeni Alves 6 7 Vincitore: R. Matos / F. Meligeni Alves

4. **MATCH 4**

– 🇸🇪 Elias YMER vs 🇧🇷 Thiago MONTEIRO



ITF Qualifiers E. Ymer E. Ymer 0 6 4 2 T. Monteiro • T. Monteiro 0 4 6 5

5. **MATCH 5**

– 🇸🇪 Karl FRIBERG vs 🇧🇷 Gustavo HEIDE



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. **MATCH 1**– 🇨🇱 Alejandro TABILO vs 🇵🇪 Juan Pablo VARILLAS

2. **MATCH 2**

– 🇨🇱 Nicolas JARRY vs 🇵🇪 Ignacio BUSE



Il match deve ancora iniziare

3. **MATCH 3**

– 🇨🇱 Marcelo Tomas BARRIOS VERA / 🇨🇱 Alejandro TABILO vs 🇵🇪 Arklon HUERTAS DEL PINO / 🇵🇪 Conner HUERTAS DEL PINO



Il match deve ancora iniziare

4. **MATCH 4**

– 🇨🇱 Nicolas JARRY vs 🇵🇪 Juan Pablo VARILLAS



Il match deve ancora iniziare

5. **MATCH 5**

– 🇨🇱 Alejandro TABILO vs 🇵🇪 Arklon HUERTAS DEL PINO



Il match deve ancora iniziare