Teodor Davidov, talento U14 ambidestro (Video)

Arriva un video alquanto curioso da Tarbes, Francia, dove si è appena conclusa l’importante rassegna di tennis giovanile “Les Petits As”, riservata agli U14 e considerata una sorta piccolo campionato del mondo di categoria (in passato hanno vinto futuri campioni come Chang, Clijsters, Ferrero, Gasquet, Krajicek, Kournikova, solo per citarne alcuni, ma quasi tutti i big della racchetta sono passati per i campi dell’evento, da Federer in giù).

Il giovane statunitense Teodor Davidov (nato in Bulgaria e poi diventato cittadino USA) ha incuriosito non poco i presenti per il suo tennis assai personale: è ambidestro! Ossia colpisce un diritto da entrambi i lati, con la mano destra quando la palla gli arriva a destra, con la mano sinistra quando è chiamato a colpire da quel lato. All’occorrenza, può colpire entrambi i colpi come bimane, come faceva la mitica Monica Seles per intenderci, ma sceglie quest’esecuzione solo in casi estremi, privilegiando il colpo con una mano sola. Il video che riportiamo mostra il giovane Davidov in campo, colpendo due diritti…

Il s'appelle Teodor Davidov, il est Américan, il a gagné @LesPetitsAs en double et il est.. AMBIDEXTRE Vous pouvez attendre longtemps avant de le voir jouer un revers (en haut) 👇 (🎥 @LesPetitsAs) pic.twitter.com/QfzUvIFFsJ — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) January 30, 2024

Teodor non ha solo incuriosito per la sua particolare impostazione tecnica, ma è un giovane sul quale è riposto un certo interesse visto l’innato talento, oltre alla particolarità che lo distingue nel panorama giovanile. Nel torneo di Tarbes infatti vinto il titolo di doppio, insieme al connazionale Izyan Ahmad. Il tabellone maschile di singolare è andato all’altro statunitense Michael Antonius, mentre Davidov si è fermato negli ottavi per mano del giovane locale Pradat.

Non è la prima volta che viene tentato un esperimento tecnico simile al suo, ma nessun giocatore è poi riuscito diventare un grande campione in epoca moderna. L’unico ambidestro che in tempi recenti ha ottenuto buoni risultati è stato Luke Jensen, forte doppista insieme al fratello Murphy. Il toscano Claudio Grassi era mancino, ma usava la mano destra per servire da destra (ha fatto una discreta carriera Futures, arrivando in singolare al n.300 ATP nel 2011). Bisogna tornare al tennis dei “Gesti Bianchi” per ritrovare un forte ambidestro: l’italiano Giorgio De Stefani, che negli anni ’30 fece fruttare una tecnica assolutamente particolare – appresa tra l’altro da autodidatta – che lo portò sino alla finale di Roland Garros. Davvero altri tempi.

Marco Mazzoni