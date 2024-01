Daniil Medvedev supera Hurkacz e raggiunge le semifinali dell’Australian Open per la terza volta negli ultimi quattro anni (con le statistiche complete della partita)

Daniil Medvedev, numero tre della classifica ATP e ex numero uno al mondo, si è garantito questo mercoledì, seppur con molta fatica, la sua qualificazione per le semifinali dell’Australian Open per la terza volta in quattro anni — 2021 (finalista), 2022 (finalista) e 2024. Il russo, ventisette anni, giocherà le semifinali di un Major per l’ottava volta nella sua carriera. Ora conta tre presenze in Australia, quattro agli US Open (dove è stato campione nel 2021) e una a Wimbledon.

In un confronto che prometteva molto, il russo ha avuto la meglio sul polacco Hubert Hurkacz, numero nove del mondo e contro cui aveva un confronto diretto sfavorevole (ora 3-4), con il punteggio di 7-6(4), 2-6, 6-3, 5-7 6-4, in un duello di quattro ore che si è complicato notevolmente nella fase finale, con Medvedev che non è riuscito a mantenere fino alla fine il vantaggio di un break che aveva acquisito (2-0, 3-1 e 4-2) nel quarto set, riuscendo a risolvere tutto solo nel quinto set. Il russo attende ora lo spagnolo Carlos Alcaraz o il tedesco Alexander Zverev nelle semifinali previste per venerdì.

GS Australian Open H. Hurkacz [9] H. Hurkacz [9] 6 6 3 7 4 D. Medvedev [3] D. Medvedev [3] 7 2 6 5 6 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-40 4-2 → 5-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1-0* 1-1* 1-2* 2-2* 2-3* 2-4* 3-5* 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

### Service Statistics

| Statistic | H. Hurkacz 🇵🇱 | D. Medvedev 🇷🇺 |

|——————————|—————-|—————–|

| Aces | 16 | 11 |

| Double Faults | 5 | 10 |

| 1st Serve In | 64% (89/140) | 61% (110/180) |

| Win 1st Serve | 81% (72/89) | 78% (86/110) |

| Win 2nd Serve | 53% (27/51) | 41% (29/70) |

| Fastest Serve (km/h) | 224 | 209 |

| 1st Serve Average (km/h) | 203 | 192 |

| 2nd Serve Average (km/h) | 156 | 169 |

### Winners & Errors

| Statistic | H. Hurkacz 🇵🇱 | D. Medvedev 🇷🇺 |

|—————————–|—————-|—————–|

| Winners | 61 | 43 |

| Return Winners | 2 | 0 |

| Unforced Errors | 55 | 42 |

| Return Unforced Errors | 3 | 4 |

### Points Won

| Statistic | H. Hurkacz 🇵🇱 | D. Medvedev 🇷🇺 |

|————————–|—————-|—————–|

| Break Points Won | 33% (5/15) | 44% (4/9) |

| Net Points Won | 73% (38/52) | 75% (24/32) |

| Receiving Points Won | 31% | 26% |

| Total Points Won | 164 | 156 |

### Serve and Return

| Statistic | H. Hurkacz 🇵🇱 | D. Medvedev 🇷🇺 |

|————————–|—————-|—————–|

| Service Points Played | 89 | 110 |

| Service Points Won | 72 | 86 |

| Return Points Played | 110 | 89 |

| Return Points In Play | 77 | 45 |

| Return Points Won | 24 | 17 |

### Rally

| Statistic | H. Hurkacz 🇵🇱 | D. Medvedev 🇷🇺 |

|———————-|—————-|—————–|

| GroundStroke Winners | 19 | 10 |

| Volley Shots | 4 | 1 |

| Approach Shots | 0 | 1 |

| Passing Shots | 3 | 5 |

| Lob Shots | 7 | 0 |

| Overhead Shots | 3 | 3 |

| Drop Shots | 2 | 0 |