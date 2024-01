Australian Open: Sinner piega un ottimo Rublev, è semifinale vs. Djokovic! Jannik non ha ancora perso un set nel torneo (con le statistiche complete della partita)

Non esiste una formula matematica per misurare la grandezza di un tennista. Dobbiamo affidarci al campo, alle qualità tecniche e alle sensazioni che suscita il suo incedere in partita, come si muove, come pensa, come colpisce la palla nei momenti delicati. Far sembrare semplici anche le cose più difficili, il giocare con freddezza, qualità e precisione tutte le fasi decisive, facendo sentire al rivale massima pressione, è una misura adeguata a descrivere un Campione come Jannik Sinner e la sua splendida vittoria nei quarti di finale degli Australian Open. In un match iniziato drammaticamente tardi (22.42) per uno schedule scellerato, l’azzurro ha piegato la resistenza di un ottimo Rublev, mai così intenso ed efficace nei precedenti contro Jannik, col punteggio di 6-4 7-6(5) 6-3 in 2 ore e 39 minuti di ottimo tennis, terribilmente intenso e combattuto. Sinner si mostrato ancora superiore al moscovita (contro il quale ha perso solo per ritiro), ma il match di oggi Melbourne è stato una vera battaglia, mai “Rublo” aveva trovato un livello di gioco così alto, una durezza che gli ha permesso di restare aggrappato alla partita quando Jannik volava, e di produrre un secondo set di altissimo livello, ceduto solo al tiebreak. Qua è arrivato il vero capolavoro di Jannik.

L’azzurro ha condotto un primo set ottimo, zero sbavature, l’ha dominato ben più di quanto non indichi lo score. Rublev spingeva tanto, ma andava a “sbattere” in un tennista superiore, in ogni colpo. Una scheggia Sinner nel correre a sinistra sull’accelerazione inside out di Rublev dal centro e colpire con massimo equilibrio dinamico un rovescio profondo e quindi recuperare la posizione al centro; una situazione che mette enorme pressione al russo e lo porta a cercare una bordata ancor più forte, con errori frequenti e frustrazione a mille, visto che il suo colpo più efficace viene così neutralizzato. Quasi banalizzato. Serve bene l’azzurro, di fatto domina.

Nel secondo parziale c’è stata bagarre e pure un po’ di paura, perché Sinner ha iniziato a toccarsi l’addome a metà set, il ricordo di troppi infortuni – …pure vs. Rublev!!! – è tornato in testa come un’emicrania lancinante. C’ha pensato Sinner a fare da analgesico, ritrovando anche quel rovescio che s’era un filo perso in sicurezza e servendo bene, issandosi al tiebreak per decidere un set durissimo. Il capolavoro, il metro del Campione, è venuto da come ha recuperato da uno svantaggio di 1-5. Rublev è scappato avanti con merito, impeccabile, spingendo dal centro come un cecchino, con un’intensità mostruosa. Ma ancor più SPAVENTOSA è stata la bordata di diritto cross sul 2-5 che ha tramortito l’avversario. Da lì in avanti una sinfonia di scelte perfette, esecuzioni da maestro della Scala del Tennis. Sei punti di fila, uno più bello e perfetto del precedente, a ribaltare un tiebreak che pareva perso e così rimontare, distruggere tennisticamente e moralmente la resistenza di un rivale mai così attrezzato contro di lui. Il terzo set Jan l’ha gestito con precisione, un allungo a metà set di pura classe, cambiando letteralmente passo, e via, sicuro verso il successo.

From 1-5 down in the tiebreak, Jannik Sinner rattles off six points in a row to claim the set! Tell you what, it’s a bad night to be a tennis ball when these two are on the court…@janniksin • @AndreyRublev97 • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/W81NzOgJCj — #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2024

Sinner ha vinto senza mai perdere il servizio (ha annullato tutte le 8 palle break concesse), servendo in campo due prime su tre e vincendo tre punti su quattro, con ben 34 vincenti e 24 errori. Ha dominato il russo negli scambi brevi, cosa tutt’altro che facile e che dimostra come Jannik abbia trovato una progressione più rapida all’occorrenza. Numeri stellari. Ma quel che i numeri non dicono, e che urliamo noi di felicità, è che Jannik ha giocato benissimo tutte le fasi decisive, mostrando una classe superiore e ponendo ad Andrey problemi tecnici abbinati ad una pressione psicologica che non ha retto. Eppure Rublev ha disputato davvero una partita formidabile per i suoi canoni. Ha spinto come un forsennato, ha servito anche piuttosto bene (ha chiuso con il 70% di prime vincendo il 76% dei punti), ha trovato a tratti una risposta più che discreta, e quando ha potuto comandare dal centro del campo ha messo Jannik in difficoltà.

Proprio nella bagarre del secondo set, quando ha ottenuto 4 palle break (senza sfruttarne nessuna), ha compiuto il suo massimo sforzo, riuscendo a riguadagnare il centro del campo, con una serie di accelerazioni davvero formidabili. Ha anche retto piuttosto bene col rovescio, cercando con coraggio il cambio col lungo linea in spinta, non proprio l’esecuzione più sicura del suo repertorio. C’ha davvero provato con tutto quel che aveva, e c’è andato davvero vicino nel secondo set. Chissà, in caso di successo in quel tiebreak, la partita si sarebbe potuta complicare per Sinner. Qua la grandezza di Jannik. È rimasto calmo quando l’altro ha tirato alcune sbracciate irresistibili, ha controllato la pressione ed è riuscito a mettere a sua volta tonnellate di pressione ad Andrey, che non è riuscito a gestirla. Ma oltre alla pressione, Jannik ha prodotto schemi tecnici superiori alle qualità difensive dell’avversario. Ha risposto con profondità, e poi è andato a spostare lateralmente Rublev, impedendogli di costruire una contromossa efficace. Ha spinto, ma senza esagerare. Ha controllato i tempi di gioco, il campo, oserei dire anche la mente dell’avversario. In quella clamorosa rimonta da 1-5 nel tiebreak, Sinner si è davvero “travestito da Djokovic” per freddezza e qualità.

Nella partita Jannik ha forse variato fin poco: non molte le discese a rete (solo 11, vincendo 9 punti), quasi assenti le palle corte e i back di rovescio. Ma c’è una spiegazione: Rublev è molto rapido nel muoversi in campo, e rallentare o offrirsi ad un passante senza un attacco perfetto sarebbe stato rischioso. La palla poi viaggiava davvero a tutta, quindi rischiare una variazione rallentando e tagliando con quei ritmi era percentualmente molto pericoloso. Per questo Sinner si è affidato alle sue storiche certezze, la potenza, il ritmo, la progressione. Ha avuto ragione lui.

Sinner vola in semifinale, la sua seconda Slam in carriera, in un torneo nel quale non ha ancora perso un set. Incredibile. Il prossimo avversario è semplicemente il più forte: Djokovic, quasi imbattibile nel “suo” torneo. Adesso la missione è scrivere la storia.

Marco Mazzoni

La cronaca

Il quarto di finale Sinner – Rublev inizia col russo al servizio, alle 22.42 di Melbourne. Un vincente col suo diritto a sventaglio, il marchio di fabbrica, poi un doppio fallo, segno di quanto tema la risposta di Sinner. Con due ottimi servizi, variando angolo e tagli, muove lo score, praticamente non si è scambiato. Eccellente ingresso nel match anche per Jannik, tre prime palle molto precise e un Ace esterno a chiudere il game. Funziona bene il servizio slice di Andrey, gli permette di colpire il colpo successivo con i piedi sulla riga e spingere col diritto. Anche il rovescio lungo linea è preciso, con il secondo vincente del match chiude anche il secondo game, ai vantaggi. Tennis rapido, verticale, in massima spinta da parte di entrambi. La palla “fuma” per la potenza con la quale è colpita. Rublev vince il primo lungo scambio, bravo a tenere anche col rovescio, nel quarto game. Con un altro eccellente cambio col rovescio lungo linea, Andrey si procura due palle break sul 15-40. Jannik le annulla, comanda con un gran ritmo e poi prima palla al T, perfetta. Quando la prima di servizio entra, è tutta un’altra musica per l’azzurro, detta i ritmi e sposta molto il rivale. 4 punti di fila di Jan, e due pari. Scampato il pericolo, Sinner mette in moto la combinazione risposta + rovescio, trova profondità e precisione, vola 0-30. Rublev sente la pressione, sparacchia malamente un diritto a mezza rete, troppa fretta nel colpire con un equilibrio pessimo. 0-40, tre palle break per Jannik. Alza il muro l’azzurro, Rublev cerca di tirare al massimo col diritto ma sbaglia. BREAK Sinner, a zero, con 7 punti di fila, 3-2 e servizio. Con un solido turno di battuta l’altoatesino consolida il vantaggio sul 4-2, tutto sembra scorrere liscio finora nel suo tennis. L’allungo di Jannik ha irrigidito Rublev, il servizio non è preciso e il suo sguardo non cela la tensione, costretto a rincorre ma soprattutto rivivere una sorta di film già visto. Rischia al massimo la seconda palla per tamponare la risposta ficcante di Jannik, resta in scia 3-4 il moscovita. Rublev spinge più che può, ma non sfonda la difesa di Sinner, e la frustrazione del sentirsi disarmato lo porta ad inscenare uno dei suoi teatrini autodistruttivi, tirandosi una serie di racchettate sulle gambe, …quando le sue gambe sono tutt’altro che lente. Andrey serve 3 prime in campo su 4, ma non gli basta, e questo è un metro della forza di Sinner. Jannik serve seconde palle davvero efficaci, a questi 170 km/h di media, ma soprattutto varie e precise, così il russo non ha punti di riferimento in risposta. Sotto 3-5, Andrey gioca il miglior game dell’incontro, incluso un diritto terrificante a 162 km/h. Sinner serve sul 5-4. Troppo bravo l’azzurro, trova anche un rovescio diagonale in corsa magnifico su di un’accelerazione ottima del rivale. Il servizio resta preciso, 40-0 e Tre Set Point. Basta il primo: seconda di servizio carica di kick, precisa al centro, la risposta in allungo di “Rublo” vola via. SET Sinner, 6-4. Un solo break, ma la sensazione di un gap superiore allo score. 82% di punti vinti con la prima palla in campo da Sinner e ben 64% sulla seconda. Molto bene.

Rublev scatta nel secondo parziale con un buon turno di battuta, e ci prova a tutta in risposta, ma nei punti importanti Sinner fa sempre la cosa giusta, trova la giocata con sicurezza. Esempio: l’Ace sul 30 pari nel secondo game, a deprimere lo sforzo del russo. Impressionante il controllo trovato da Jannik quando rischia in risposta, sia in salto sul primo punto del terzo game, che in allungo sul secondo, palle che destabilizzano Andrey, lo portano a forzare ancor di più. Come sul rovescio sul 15-30 sparato a rete con trappa fretta, cercando un lungo linea improbabile, ad altissimo rischio, 15-40. Rublev annulla la prima palla break con un bel servizio esterno, idem da sinistra. Vince pure un gran punto rincorrendo uno smorzata (male Jannik al passante…), resta avanti 2-1 Rublev, sempre molto vicino al suo limite. Impressionante la velocità delle accelerazioni in questa fase, da parte di entrambi. Andrey non può spingere e giocare meglio di così, Jan è costretto ad alzare il livello, e anche leggermente la parabola dei suoi drive per recuperare campo tanto viaggia la palla. Sinner non trova punti col servizio, Rublev trova un vincente di diritto lungo linea che gli vale una palla break. ACE! Che classe Jan, ritrova la 1a nel momento più delicato. Spreca tutto col primo doppio fallo del match l’azzurro, brutto lancio di palla… Tira missili Rublo col diritto, ma la palla gli esce di un niente, che rischi, e che rischio corso da Sinner. È il game più lungo del match. Lo chiude con l’aiuto del servizio Jannik, 2 pari. C’è più lotta e bagarre nel set rispetto alla prima fase. Ora è Jannik a strappare la palla break (30-40), giocando solido su di un “Rublo” più nervoso, probabilmente per la chance precedente non sfruttata. Non una gran risposta stavolta per Sinner, tanto che il diritto del rivale è efficace. Sul 3-2, all’improvviso sulla faccia di Jannik arriva una smorfia, si tocca l’addome a destra, e guarda il suo angolo, qualcosa forse non va. Rischia una smorzata ai vantaggi, non va, e concede una palla break. Di nuovo con l’Ace la cancella. Serve a 207 km/h, quindi la spinta con la battuta è ancora al massimo. 3 pari, ma continua a toccarsi l’addome e arrivano errori in spinta che fino a pochi minuti fa non commetteva. Sembra che il fastidio lo avverta colpendo col rovescio, probabilmente nella rotazione del busto, perché la battuta anche nell’ottavo game sembra funzionare a dovere. Meno bene l’attacco sul 15 pari, un po’ corto, e il passante di Rublev lo fulmina. Un errore in recuperi verso destra costa a Jannik una nuova PB sul 30-40. Regala col diritto Andrey, in spinta termina ben lungo. 4 pari. Sale la tensione, e come nel primo set Rublev si irrigidisce… Perde precisione e perde soprattutto il focus, tirando a tutta di puro istinto ma senza alcun raziocinio. Due errori e 0-30. Lo aiuta la battuta, due punti. Vince un gran braccio di ferro Jannik, profondo e intenso. 30-40, palla break (sua quarta nel set). Comanda col diritto e si salva il russo, sbattendo l’italiano ben dietro la riga. Con una risposta CLAMOROSA di diritto cross, una rasoiata imprendibile in totale anticipo, ecco la PB #2! Qua regala Sinner, era in controllo dopo una risposta profonda, ma colpisce lungo col diritto. La lotta è feroce, come il rovescio lungo linea di Jannik che spacca uno scambio durissimo. 14 punti per il 5-4 Rublev, due chance non sfruttate da Jannik. Finalmente torna un turno di battuta comodo per l’azzurro, con due Ace, e 5 pari. L’equilibrio non si spezza, Tiebreak. Durissimo il primo punto vinto da Jan, fa fare chilometri al rivale. Rublev è il primo ad allungare, gran risposta cross col diritto, 2-1. Perfetto il russo, due prime palle e diritto preciso, 4-1. Altro diritto vincente dal centro, Andrey scappa via 5-1. BIG Point per Jannik sul 2-5, duro scambio chiuso con il 24 colpo, un diritto cross splendido. Splendido l’azzurro nel chiudere il rivale nell’angolo sinistro a bassa velocità e via col lungo linea. 4-5, due mini-break recuperati! Anche la seconda di servizio veleggia super-carica di spin, 5 pari (4 punti di fila vinti). Servizio e attacco di diritto, chiuso di solo. 6-5, sorpasso ma soprattuto Set Point! Fantastico SINNER!!! 6 punti di fila, l’ultimo forzando un errore col rovescio. Che Tiebreak a tirato su, mamma mia che testa e freddezza. Jannik nel set ha progressivamente perso la capacità di spostare Rublev dal centro, consentendo al rivale di tirare a tutta il diritto dalla “piazzola di sparo” ideale, ma ancora una volta nel momento cruciale ha alzato il livello, mentre Rublev ha pagato la tensione, oltre alla forza del rivale. Sinner dal 1-5 nel tiebreak ha giocato una serie di punti nei quali per gestione delle emozioni, dei colpi, della tattica, si è travestito da Djokovic. Non una scelta errata, ha fatto sentire a “Rublo” il peso di chi aveva di fronte, non ha sbagliato o concesso niente.

Rublev al cambio di campo ha quasi una crisi isterica, ero avanti 5-1 ripete al suo angolo. Un disco rotto. Riesce a tenere il suo primo turno di battuta, era un momento delicatissimo che avrebbe potuto sbatterlo fuori dalla partita. Il decimo Ace aiuta Jannik in un pericoloso 15-30, ma un errore di rovescio lo condanna a palla break da difendere sul 30-40. Male qua il russo in risposta, affossa un rovescio in risposta in rete, sembra abbia cambiato idea sulla traiettoria al corpo che non si attendeva. Servizio e diritto per Jan per annullare anche la 2a chance nel game. Resta avanti 2-1 Sinner, game complesso ma ne esce bene. Lo strappo arriva nel sesto game: da 40-15 Rublev si fa agganciare da Sinner, che ai vantaggi prende in mano il ritmo dello scambio e con una progressione micidiale “stritola” la resistenza del rivale. Fantastico il diritto conclusivo, lungo linea con la palla bassa ma controllata ottimamente dopo essersi aperto il campo. Da manuale. Un BREAK che manda Jannik al servizio avanti 4-2. Forte del vantaggio, scorre fluido il tennis dell’azzurro, servizio, colpo profondo e via affondo. 1, 2, 3. Jan ha la forza di far sembrare banali cose tutt’altro che facili. 5-2, è un passo dalla seconda semifinale Slam in carriera e nuova sfida al più forte. Jannik chiude con ottimo turno di battuta al al primo Match Point, con un facile diritto sotto rete dopo un’ottima prima esterna. Una vittoria meritata, che dimostra ancor più che razza di tennista, di campione, di durezza fisica e mentale abbia raggiunto. Il tiebreak del secondo set resterà nella sua carriera. Monumentale. Ora c’è Djokovic venerdì. C’è da scrivere la storia.

(4) J. Sinner vs (5) A. Rublev



GS Australian Open J. Sinner [4] J. Sinner [4] 6 7 6 A. Rublev [5] A. Rublev [5] 4 6 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0-1* 1-1* 1-2* 1-3* 1-4* 1-5* 2-5* 3-5* 4-5* 5-5* 6-5* 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 A. Rublev 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Sinner 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

### Service Statistics

| Statistic | J. Sinner 🇮🇹 | A. Rublev 🇷🇺 |

|——————————|—————|—————|

| Aces | 10 | 10 |

| Double Faults | 3 | 2 |

| 1st Serve In | 64% (75/117) | 70% (71/101) |

| Win 1st Serve | 76% (57/75) | 76% (54/71) |

| Win 2nd Serve | 52% (22/42) | 37% (11/30) |

| Fastest Serve (km/h) | 209 | 215 |

| 1st Serve Average (km/h) | 196 | 194 |

| 2nd Serve Average (km/h) | 158 | 164 |

### Winners & Errors

| Statistic | J. Sinner 🇮🇹 | A. Rublev 🇷🇺 |

|—————————–|—————|—————|

| Winners | 34 | 34 |

| Return Winners | 1 | 0 |

| Unforced Errors | 24 | 32 |

| Return Unforced Errors | 2 | 2 |

### Points Won

| Statistic | J. Sinner 🇮🇹 | A. Rublev 🇷🇺 |

|————————–|—————|—————|

| Break Points Won | 29% (2/7) | 0% (0/8) |

| Net Points Won | 82% (9/11) | 70% (7/10) |

| Receiving Points Won | 34% | 30% |

| Total Points Won | 115 | 103 |

### Serve and Return

| Statistic | J. Sinner 🇮🇹 | A. Rublev 🇷🇺 |

|————————–|—————|—————|

| Service Points Played | 75 | 71 |

| Service Points Won | 57 | 54 |

| Return Points Played | 71 | 75 |

| Return Points In Play | 42 | 45 |

| Return Points Won | 17 | 18 |

### Rally

| Statistic | J. Sinner 🇮🇹 | A. Rublev 🇷🇺 |

|———————-|—————|—————|

| GroundStroke Winners | 13 | 11 |

| Volley Shots | 2 | 1 |

| Approach Shots | 0 | 1 |

| Passing Shots | 1 | 0 |

| Lob Shots | 0 | 2 |

| Overhead Shots | 1 | 0 |

| Drop Shots | 0 | 0 |