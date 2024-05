Pioggia e sorprese al Torneo Bayer di Salsomaggiore: Darderi e Giambelli avanzano ai quarti

La pioggia anche oggi ha funestato i campi del TC Salsomaggiore costringendo gli organizzatori a spostare gli incontri al TC Cabriolo di Fidenza. Si è provato anche a mettere un telone per salvaguardare il campo centrale operazione riuscita malgrado la valanga d’acqua. Il primo italiano a qualificarsi per i quarti di finale è stato l’italo argentino Vito Antonio Darderi. Sotto la spinta dei grandi progressi fatti in questa stagione dal fratello Luciano , Vito sembra avviato bene anche se il loro pittoresco padre Gustavo frena a riguardo perché dice c’è ancora molta strada da fare. E probabilmente ha ragione. Il match odierno contro il francese Timeo Trufelli non è stato semplice da portare a casa. Darderi ha sofferto la grande mobilità del 17enne giocatore di Massy e dopo aver perduto il primo set ha provato a reagire issandosi sino a 5 a 2 nel terzo ma senza riuscire a chiudere. Sul 5 pari il break decisivo che regalava il successo al nostro giocatore.Darderi dovrà ora vedersela con il rumeno Calin Stirbu che ha lasciato appena due games a Massimo Pizzigoni. Esce di scena Pierluigi Basile che non è mai entrato in partita contro l’iraniano Kasra Rahmani . Un risultato inatteso per il giocatore azzurro che si è beccato anche un warning per aver distrutto la racchetta al termine del match ma questo Rahmani ha dimostrato di aver meritato la wild card assegnatale dal circolo. Il 17enne di Teheran si allena presso l’Academy di Riccardo Piatti e fa parte del team di Coppa Davis del suo paese. In chiusura di giornata la migliore partita della giornata tra Alessandro Mondazzi e Lorenzo Beraldo . Ha vinto quest’ultimo confermando le previsioni ma è stata una partita in bilico sino all’ultima palla . Nel torneo femminile senza problemi avanza Julia Stusek numero 1 del torneo. La quindicenne tedesca ha dimostrato tutto il suo valore e la nostra Viola Bedini si è ben presto dovuta arrendere . La Stusek affronterà ora Carla Giambelli. La 16enne monzese ha onorato nel modo migliore la wild card della FITP eliminando a sorpresa la tedesca Bartel. Si è qualificata per i quarti anche l’austriaca Lilli Tagger ma non è stata una passeggiata. La ceka Zoldakova le ha reso la vita difficile ribattendo colpo su colpo poi nel terzo set la Tagger ha lasciato andare il braccio facendo tirare un sospiro di sollievo alla sua coach Francesca Schiavone. La Tagger dovrà ora affrontare la ligure Aurora Nosei che si è presa la grande soddisfazione di eliminare la n°3 del torneo la statunitense Maya Iyenegar. In serata la presentazione al TC Salso del libro di Daniel Panajotti “Ace” allenare e giocare a tennis con passione e successo. Domani quarti di finale del torneo Bayer a partire dalle ore 10.00 e alle 17.00 i bambini della scuola tennis incroceranno le racchette con i protagonisti di questa edizione.

Risultati

Main draw

2°turno Boys : Darderi (Ita) b Trufelli (Fra) 2/6 6/4 7/5;Stirbu (Rom) b Pizzigoni (Ita) 6/1 6/1;Rahmani (Iri) b Basile (Ita) 6/2 6/1;Beraldo (Ita) b Mondazzi (Ita) 6/3 4/6 6/4.

2°turno Girls : Stusek (Ger) b Bedini (Ita) 6/1 6/3;Tagger (Aut) b Zoldakova (CzeI 6/4 6/7 (1) 6/2;Nosei (Ita) b Iyenegar (Usa) 6/4 6/1;Giambelli (Ita) b Bartel (Ger) 6/2 6/1.