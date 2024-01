Arnaud Clement: “Penso che Jannik Sinner vincerà l’Australian Open”

Jannik Sinner sta spiccando il volo all’Australian Open 2024, dopo che si è assicurato il suo posto nei quarti di finale senza aver perso alcun set fino a questo punto. L’italiano è ora in procinto di confrontarsi con Andrey Rublev per un posto nelle semifinali, ma un ex finalista del torneo ha già inciso il nome di Sinner sul trofeo di campione. Arnaud Clement, infatti, non ha dubbi e fornisce le sue ragioni.

“L’anno scorso si parlava di Djokovic e Alcaraz, e ora ci si interroga se Sinner abbia preso il posto di Alcaraz. Penso che l’italiano vincerà l’Australian Open. Affronterebbe Djokovic in semifinale e, in caso di vittoria, sarebbe presumibilmente il favorito in una finale contro Alcaraz, oltre a considerare il livello di gioco che ha dimostrato negli ultimi mesi”, ha spiegato il francese in un’intervista concessa a Eurosport.