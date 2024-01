Challenger Ottignies-Louvain-La-Neuve: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri presenti nel Md

Challenger Ottignies-Louvain-La-Neuve – Tabellone Principale – Indoor Hard

(1/WC) Coric, Borna vs Meligeni Alves, Felipe

(WC) Majchrzak, Kamil vs Qualifier

(Alt) Agamenone, Franco vs Shelbayh, Abdullah

Bergs, Zizou vs (5) Goffin, David

(3) Medjedovic, Hamad vs Blockx, Alexander

Harris, Lloyd vs Qualifier

Qualifier vs Dzumhur, Damir

De Loore, Joris vs (7) Piros, Zsombor

(6) Paire, Benoit vs Qualifier

Qualifier vs (Alt) Onclin, Gauthier

Brancaccio, Raul vs (Alt) Ritschard, Alexander

Huesler, Marc-Andrea vs (4) Rodionov, Jurij

(8) Nakashima, Brandon vs Hassan, Benjamin

(WC) Collignon, Raphael vs Molleker, Rudolf

Escoffier, Antoine vs Choinski, Jan

Qualifier vs (2) Bonzi, Benjamin

(1/Alt) Yevseyev, Denisvs (WC) Loge, Jack(WC) Basilashvili, Nikolozvs (9) Ilkel, Cem

(2) Moro Canas, Alejandro vs Celikbilek, Altug

(Alt) Erel, Yanki vs (11) Copil, Marius

(3) Riedi, Leandro vs (WC) Beaupain, Simon

(WC) Colson, Tibo vs (7) Squire, Henri

(4) Kukushkin, Mikhail vs Serdarusic, Nino

Broom, Charles vs (8) Kasnikowski, Maks

(5) Andreev, Adrian vs (Alt) Mansouri, Skander

Den Ouden, Guy vs (12) Moeller, Marvin

(6) Kachmazov, Alibek vs Jorda Sanchis, David

Diez, Steven vs (10) Geerts, Michael