Challenger Quimper: Il Tabellone Principale e di Quali. Due azzurri presenti nelle quali

Challenger Quimper – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Barrere, Gregoire vs Virtanen, Otto

(WC) Guinard, Manuel vs Jacquet, Kyrian

Mayot, Harold vs Misolic, Filip

Ymer, Elias vs (8) Diallo, Gabriel

(3) Gaston, Hugo vs Hemery, Calvin

(Alt) Dougaz, Aziz vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Blancaneaux, Geoffrey vs (6) Cressy, Maxime

(7) Kopriva, Vit vs (WC) Pouille, Lucas

(WC) Martineau, Matteo vs Mpetshi Perricard, Giovanni

Qualifier vs Brouwer, Gijs

Harris, Billy vs (4) Lestienne, Constant

(5) Mmoh, Michael vs (Alt) Herbert, Pierre-Hugues

Ajdukovic, Duje vs Qualifier

Kuzmanov, Dimitar vs Qualifier

Blanchet, Ugo vs (2) Rinderknech, Arthur

(1) Poullain, Lucasvs (Alt) Hoang, Antoine(Alt) Beauge, Maxencevs (9) Vincent Ruggeri, Samuel

(2) Berankis, Ricardas vs (WC) Ghibaudo, Antoine

Durasovic, Viktor vs (10) McHugh, Aidan

(3) Janvier, Maxime vs (Alt) Aubriot, Alexandre

(WC) Arribage, Theo vs (8) Added, Dan

(4) Bourgue, Mathias vs (Alt) Bar Biryukov, Petr

(WC) Villard, Niels vs (7) Lamasine, Tristan

(5) Echargui, Moez vs (Alt) Vandermeersch, Cyril

(Alt) Kadhe, Arjun vs (11) Haliak, Mikalai

(6) Giustino, Lorenzo vs (Alt) Voisin, Emilien

(WC) Jucha, William vs (12) Furness, Evan

Court Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Ricardas Berankis vs [WC] Antoine Ghibaudo

2. [WC] William Jucha vs [12] Evan Furness

3. [WC] Niels Villard vs [7] Tristan Lamasine

4. [4] Mathias Bourgue vs [Alt] Petr Bar Biryukov

5. [1] Lucas Poullain vs [Alt] Antoine Hoang (non prima ore: 17:00)

6. [WC] Theo Arribage vs [8] Dan Added

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Viktor Durasovic vs [10] Aidan McHugh

2. [6] Lorenzo Giustino vs [Alt] Emilien Voisin

3. [Alt] Arjun Kadhe vs [11] Mikalai Haliak

4. [5] Moez Echargui vs [Alt] Cyril Vandermeersch

5. [Alt] Maxence Beauge vs [9] Samuel Vincent Ruggeri

6. [3] Maxime Janvier vs [Alt] Alexandre Aubriot