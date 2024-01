Australian Open: I risultati con il dettaglio del Day 7. Norrie elimina Ruud in quattro set. Carlos Alcaraz avanza agli ottavi dopo il ritiro del cinese Shang. Prima volta nella seconda settimana a Melbourne. Sfiderà Miomir Kecmanovic che elimina Paul dopo aver salvato due palle match (Video)

Cameron Norrie, numero 22 del ranking ATP, ha causato una grande sorpresa agli Australian Open 2024, qualificandosi per la prima volta nella sua carriera agli ottavi di finale. Nonostante le preoccupazioni per un infortunio al polso sinistro, Norrie ha offerto una prestazione eccezionale battendo Casper Ruud (11° nel mondo), finora perfetto in questa stagione.

Il tennista britannico ha mostrato un gioco aggressivo e solido, trionfando con i parziali di 6-4, 6-7(7), 6-4 6-3, al termine di un match di poco più di tre ore. Ha colpito ben 61 vincenti a fronte di soli 36 errori non forzati. Ruud, non molto distante con i suoi 54 vincenti e 28 errori, ha però peccato nel non convertire nove delle dieci palle break a suo favore, mentre Norrie ha sfruttato quattro delle sue sei opportunità.

Con questa vittoria, Norrie si guadagna l’accesso agli ottavi di finale di un Grande Slam per la terza volta nella sua carriera, dopo averlo già fatto agli US Open 2022 e raggiunto le semifinali a Wimbledon nello stesso anno. La sua posizione nel ranking ATP beneficerà di questa performance, salendo provvisoriamente al 19° posto. Il suo prossimo avversario emergerà dal match tra il tedesco Alexander Zverev e l’americano Alex Michelsen.

In un altro sorprendente sviluppo dell’Australian Open, il francese Arthur Cazaux, 21 anni, ha continuato la sua favolosa avventura nel torneo. Beneficiario di una wild card grazie all’accordo tra le federazioni australiana e francese, Cazaux non aveva mai vinto un match in un torneo del Grande Slam prima di questa settimana, ma ora si trova agli ottavi di finale, diventando il primo giocatore con wild card a raggiungere questa fase del torneo da Lleyton Hewitt nel 2012.

Cazaux ha sbaragliato l’olandese Tallon Griekspoor, 31° ATP, con un convincente 6-3, 6-3 6-1 in meno di due ore, senza affrontare neanche una palle break. Ora si prepara ad affrontare un altro giocatore della top 10, il polacco Hubert Hurkacz, nono del mondo. Nel suo match del terzo turno, Hurkacz ha superato il francese Ugo Humbert, numero 20 ATP, in un match di 2 ore e 50 minuti, confermando la sua ottima forma dopo gli ottimi risultati ottenuti nella United Cup.

Carlos Alcaraz, numero due del mondo, si è qualificato questo sabato per la seconda settimana dell’Australian Open per la prima volta nella sua carriera. Questo era l’unico torneo in cui Alcaraz non aveva ancora raggiunto questa fase della competizione, avendo già vinto gli US Open e Wimbledon, e raggiunto la semifinale al Roland Garros. Carlitos aveva perso nel secondo turno dell’Australian Open nel 2021, nel terzo nel 2022 e non aveva giocato l’anno scorso a causa di un infortunio.

Il tennista di Murcia ha avuto un pomeriggio molto tranquillo nel suo incontro del terzo turno contro il wild card cinese Jerry Shang, di 18 anni e numero 140 del mondo, che si è ritirato per un infortunio alla coscia destra quando Alcaraz era già in vantaggio per 6-1, 6-1 1-0, dopo 66 minuti. Lo spagnolo ha offerto una buona prestazione, colpendo bene la palla e muovendosi alla perfezione, ma è difficile valutare la qualità dell’esibizione considerando la mancanza di resistenza del suo avversario. Alcaraz affronterà negli ottavi di finale di lunedì il serbo Miomir Kecmanovic, numero 60 ATP, che ha superato l’americano Tommy Paul nel terzo turno dopo aver salvato match points per il secondo incontro consecutivo.

Infatti Miomir Kecmanovic, serbo di 24 anni che è stato numero uno mondiale junior e che è sceso al 60° posto ATP a seguito di una stagione 2023 non particolarmente brillante, ha vissuto una prima settimana dell’Australian Open davvero epica per qualificarsi agli ottavi di finale del primo Grand Slam della stagione per la seconda volta in tre anni, dopo aver raggiunto questo traguardo nel 2022.

Il serbo, ex top 25 mondiale, che aveva salvato diversi match points nel match del secondo turno contro il tedesco Jan Lennard Struff, è riuscito nuovamente a salvare due palle match, questa volta nel tie-break del quarto set (uno sul proprio servizio e l’altro in risposta), prima di sconfiggere l’americano Tommy Paul, 14° ATP e semifinalista del torneo nel 2023, con il punteggio di 6-4, 3-6, 2-6, 7-6(7) e 6-0, dopo un quinto set in cui Paul ha vinto solo… sei punti.

